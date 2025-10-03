Armata SUA „se pregătește să ocupe porturi și aeroporturi” din Venezuela, în timp ce Trump declară război total cartelurilor de droguri

Administrația Trump escaladează retorica și pregătirile militare în lupta împotriva cartelurilor de droguri, într-o mișcare care riscă să transforme criza narcoticelor într-un conflict armat internațional cu epicentrul în Venezuela.

Un memorandum clasificat trimis Congresului SUA a dezvăluit că președintele Donald Trump a invocat prerogative de timp de război, declarând formal o stare de „conflict armat non-internațional” împotriva organizațiilor de narcotrafic din America Latină, desemnate drept grupări teroriste.

Documentul îi conferă președintelui autoritatea de a ordona atacuri, asasinate țintite și rețineri fără proces împotriva presupușilor membri ai cartelurilor – un gest care alarmează juriștii și opoziția politică din Congres, dar care, potrivit Casei Albe, este justificat de amploarea și violența crizei drogurilor din Statele Unite, relatează The Sun.

În paralel, Pentagonul a consolidat prezența militară în apropierea Venezuelei, sugerând o pregătire concretă pentru eventuale operațiuni de ocupare a infrastructurii strategice – porturi maritime și aeroporturi. Potrivit Washington Examiner, forțele americane sunt deja în poziție, cu suficiente trupe și echipamente pentru a executa o astfel de acțiune dacă va fi ordonată.

O flotă americană masivă este desfășurată în largul coastei venezuelene

O flotă americană masivă este desfășurată în largul coastei venezuelene: nave de război, un submarin, zece avioane invizibile F-35 Lightning II și Unitatea Expediționară Marină 22 – un contingent de 2.200 de pușcași marini dotați cu avioane Harrier, elicoptere și vehicule blindate.

Unități de operațiuni speciale au efectuat recent exerciții de parașutare și ocupare de piste de aterizare în zona Caraibelor, iar Puerto Rico a devenit un nod logistic major, cu zboruri constante de transport militar.

Deși oficialii americani nu au confirmat existența unui plan de invazie, amploarea desfășurării militare depășește cu mult dimensiunea unei simple misiuni anti-narcotice. Analiștii din domeniul apărării susțin că Washingtonul își rezervă opțiunea de a lovi în adâncul regimului Maduro, dacă situația o va impune.

Tensiunile au crescut brusc după ce ministrul Apărării venezuelean, Vladimir Padrino López, a acuzat detectarea a cinci avioane F-35 în spațiul aerian al regiunii de informații de zbor Maiquetía. Potrivit sursei OSINT Defender, aceste aeronave aparțin pușcașilor marini americani și au fost dislocate recent în Puerto Rico.

„Caracas nu va fi intimidat,” a transmis Padrino, calificând manevrele americane drept provocări directe.

Confruntarea a trecut deja de pragul retoric

Luna trecută, forțele americane au efectuat trei lovituri letale asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, soldate cu moartea a cel puțin 17 persoane, inclusiv într-un incident exploziv petrecut pe 15 septembrie.

Președintele Trump a postat pe Truth Social un avertisment virulent:

„Opriți vânzarea de fentanil, narcotice și droguri ilegale în America și comiterea de violențe și acte de terorism împotriva cetățenilor americani!!!”

În memo-ul către Congres, Trump califică membrii cartelurilor drept „combatanți ilegali”, iar activitatea acestora drept „atac armat împotriva Statelor Unite”. Invocând legislația specifică conflictelor armate, președintele creează cadrul juridic pentru reținerea pe termen nedefinit și eliminarea țintită a liderilor cartelurilor – fără intervenția sistemului judiciar civil.

Administrația susține că problema nu mai este una penală, ci de securitate națională. Traficanții ar fi responsabili pentru zeci de mii de decese anuale în SUA, iar rețelele din Venezuela – precum Tren de Aragua și Cartelul de los Soles, cu legături directe în structurile statului – ar beneficia de protecție oficială.

Trump l-a acuzat personal pe președintele venezuelean Nicolás Maduro de „crimă în masă, trafic de droguri, trafic de persoane și acte de teroare”, a pus pe capul său o recompensă de 50 de milioane de dolari și a ordonat Comandamentului Sudic al SUA „să ducă lupta acasă la narco-teroriști”.

Maduro respinge acuzațiile și susține că SUA caută un pretext pentru o schimbare de regim și pentru controlul asupra rezervelor de petrol ale Venezuelei. El afirmă că 2,5 milioane de soldați venezueleni sunt deja mobilizați pentru a rezista „amenințărilor cu bombe, moarte și șantaj”.

Opoziție în Congresul SUA

În Congresul american, opoziția democrată a reacționat dur. Senatorul Jack Reed, președintele Comitetului pentru Forțele Armate, a denunțat lipsa de fundament legal și de informații verificabile care să justifice escaladarea.

Se pregătește o Rezoluție privind Puterile de Război, menită să limiteze capacitatea Casei Albe de a acționa unilateral. Juriștii avertizează că Trump forțează limitele legislative post-11 septembrie, aplicând autorizații menite pentru lupta împotriva Al-Qaeda unor grupuri care, spre deosebire de rețelele jihadiste, nu au lansat atacuri directe asupra forțelor americane.

Un oficial din Congres, citat de ABC News, a rezumat astfel situația: „Este, în esență, un război secret împotriva unor inamici secreți, fără aprobarea Congresului.”

Lupta împotriva drogurilor capătă, sub administrația Trump, trăsăturile unui conflict de uzură transfrontalier. În numele securității naționale, SUA par pregătite să redefinească regulile războiului – și, odată cu ele, frontierele legii internaționale.

