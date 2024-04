Un aliat al lui Putin vinde avioane din epoca sovietică Statelor Unite. Dezvăluirile presei ucrainene VIDEO

Kazahstan, unul dintre principalii aliați ai Rusiei, a decis să vândă americanilor 81 de avioane de luptă din epoca sovietică, scrie Kyiv Post.

Achiziția a avut loc în contextul în care Kazahstanul, care își modernizează flota aeriană, a scos la licitație 117 avioane de vânătoare și bombardiere din anii 1970 și 1980, relatează presa ucraineană, citată de libertatea.ro.

Printre avioanele care vor ajunge în Statele Unite se află și interceptoare MiG-31, bombardiere de vânătoare MiG-27, avioane de vânătoare MiG-29 și bombardiere Su-24.

Valoarea declarată a vânzării a fost de un miliard de tenge kazahi, a precizat publicația Kyiv Post, adică 2,26 milioane de dolari, ceea ce echivalează cu o valoare medie de 19.300 de dolari pentru fiecare avion.

🚨BREAKING: The United States purchased 81 Soviet-made fighter aircraft from Kazakhstan for possible transfer to the Ukrainian Air Force after repair or as spare parts. Kazakhstan auctioned 117 decommissioned Soviet fighter aircraft, including MiG-31, MiG-27, MiG-29 and Su-24 pic.twitter.com/2XMLzm7zFm