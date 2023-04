Scandalul documentelor secrete ale SUA scurse pe reţele sociale. Franţa neagă că ar avea soldaţi în Ucraina. Coreea de Sud va discuta cu Washingtonul

Coreea de Sud este la curent cu ştirile privind scurgerea mai multor documente militare americane clasificate şi intenţionează să discute cu Statele Unite "problemele care se ridică" în urma acestei scurgeri de informaţii, a declarat duminică un oficial prezidenţial sud-coreean, relatează Reuters.

Mai multe documente militare americane clasificate au fost postate recent pe reţelele sociale, oferind o imagine parţială, veche de o lună, a războiului din Ucraina, aşa cum este configurată ea la Washington. Departamentul de Justiţie al SUA a declarat că investighează scurgerea de informaţii, în timp ce Pentagonul a anunţat că face propria anchetă. După Pentagon, Departamentul Justiţiei anchetează la rândul său scurgerea de documente secrete.

The New York Times a relatat că documentele scurse conţin detalii despre discuţii interne între oficiali sud-coreeni de rang înalt în legătură cu presiunile exercitate de SUA asupra Seulului, un aliat de nădejde, pentru a ajuta la furnizarea de arme în Ucraina. Demersul ar contrazice un vechi principiu al politicii externe a Coreei de Nord, de unde şi dezbaterile din rândul conducerii sud-coreene. Aceste discuţii ar fi fost interceptate de Washington, conform documentelor care s-au scurs.

Potrivit New York Times, Coreea de Sud a fost de acord să vândă obuze de artilerie pentru a ajuta Statele Unite să-şi refacă stocurile, insistând că "utilizatorul final" ar trebui să fie armata americană. Dar, pe plan intern, înalţii oficiali sud-coreeni erau îngrijoraţi că Statele Unite le-ar putea deturna către Ucraina. "Raportul secret s-a bazat pe informaţii de tip semnal, ceea ce înseamnă că Statele Unite au spionat unul dintre principalii lor aliaţi din Asia", a subliniat The New York Times.

Oficialul prezidenţial sud-coreean, vorbind cu reporterii, a refuzat să răspundă la întrebările despre spionajul american sau să confirme orice detaliu din documentele scurse. Întrebat dacă Seulul intenţionează să depună un protest sau să ceară explicaţii din partea Statelor Unite, oficialul, care a refuzat să fie identificat, a declarat că guvernul va analiza precedentele şi cazurile care implică alte ţări.

Coreea de Sud a semnat contracte importante de furnizare a sute de tancuri, avioane şi alte arme pentru Polonia, membră NATO, de când Rusia a invadat Ucraina. Însă preşedintele Yoon Suk Yeol a declarat că o lege sud-coreeană care interzice furnizarea de arme către ţări implicate în conflicte face dificilă trimiterea de arme în Ucraina.

Oficialul sud-coreean a declarat că nu există nicio schimbare în politica Coreei de Sud. Preşedintele Yoon Suk Yeol urmează să se întâlnească cu preşedintele american Joe Biden la 26 aprilie, în timpul unei vizite de stat la Washington. NYT continuă seria dezvăluirilor: Documentele scurse arată că SUA au spionat masiv armata rusă. Serviciile de informaţii americane ascultă şi aliaţi importanţi.

Pe de altă parte, Ministerul francez al Apărării a negat prezenţa soldaţilor francezi în Ucraina, aşa cum ar dezvălui documentele atribuite Pentagonului scurse pe reţelele ruseşti la mijlocul săptămânii.

„Nu există forţe franceze angajate în operaţiuni în Ucraina. Documentele citate nu provin de la armatele franceze. Nu comentăm documente a căror sursă este incertă”, a declarat un purtător de cuvânt al ministrului francez al apărării, transmite The Guardian.

Reacţia vine după ce fotocopia unui document dintre cele scurse pe reţelele sociale sugera că un mic contingent - de mai puţin de o sută de membri - al trupelor pentru operaţiuni speciale provenind din partea membrilor NATO Franţa, SUA, Marea Britanie şi Letonia este deja activ în Ucraina.

Experţii sunt de părere că Rusia sau elemente pro-ruse se află probabil în spatele scurgerii de informaţii. Potrivit analiştilor militari, unele documente au fost modificate în anumite părţi pentru a supraevalua estimările americane privind morţii ucraineani din război şi pentru a subestima pierderile din rândul trupelor ruseşti.

Kievul a declarat că dosarele scurse conţin ”informaţii fictive”.