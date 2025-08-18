„Să fim conștienți de reflexele rusești”. Diferența de ADN care explică de ce America gândește global, iar Rusia instinctiv, teritorial - ANALIZĂ

În contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, dedicată identificării unor căi pentru pace în Ucraina, analistul politic Alexandru Coita punctează modul în care geografia modelează mentalități și strategii de putere. Dincolo de negocieri și gesturi diplomatice, diferențele dintre logica strategică americană și cea rusească rămân esențiale pentru a înțelege dinamica acestui conflict, este de părere Alexandru Coita, analist politic, consultant de strategie și expert în relații internaționale și afaceri europene.

„OCEANE ȘI BUNCĂRE. Hal Brands, în volumul The Eurasian Century. Hot Wars, Cold Wars, and the Making of the Modern World, surprinde magistral diferența: geografia modelează mentalități. America – putere insulară, protejată de oceane, sigură pe ea însăși. Din această siguranță se naște o gândire strategică pozitivă, expansivă, bazată pe cooperare și jocuri cu sumă pozitivă. Pentru Washington, lumea este un ocean de oportunități. Rusia – putere continentală, încorsetată de vecinătăți, cu granițe mereu expuse și cu obsesia încercuirii. Din această vulnerabilitate se naște o gândire de buncăr, agresiv-defensivă, care caută să-și lărgească mereu Lebensraum-ul și să-și controleze vecinii. Pentru Moscova, lumea este o junglă ostilă. Această diferență de ADN strategic explică de ce America gândește global, iar Rusia instinctiv, teritorial. Concluzia pentru România și Europa nu este să încercăm să „împăcăm” cele două viziuni, ci să gândim în logica americană a deschiderii și cooperării, dar să fim în același timp conștienți de reflexele rusești. Doar așa putem negocia, coopera și ține Rusia în frâu: înțelegându-le logica, dar fără a o adopta”, a scris Alexandru Coita pe Facebook.

Ads