„Să fim conștienți de reflexele rusești”. Diferența de ADN care explică de ce America gândește global, iar Rusia instinctiv, teritorial - ANALIZĂ

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 18 August 2025, ora 18:26
246 citiri
„Să fim conștienți de reflexele rusești”. Diferența de ADN care explică de ce America gândește global, iar Rusia instinctiv, teritorial - ANALIZĂ
Vladimir Putin, Donald Trump - Alaska 2025 / FOTO: X, White House

În contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, dedicată identificării unor căi pentru pace în Ucraina, analistul politic Alexandru Coita punctează modul în care geografia modelează mentalități și strategii de putere. Dincolo de negocieri și gesturi diplomatice, diferențele dintre logica strategică americană și cea rusească rămân esențiale pentru a înțelege dinamica acestui conflict, este de părere Alexandru Coita, analist politic, consultant de strategie și expert în relații internaționale și afaceri europene.

„OCEANE ȘI BUNCĂRE. Hal Brands, în volumul The Eurasian Century. Hot Wars, Cold Wars, and the Making of the Modern World, surprinde magistral diferența: geografia modelează mentalități. America – putere insulară, protejată de oceane, sigură pe ea însăși. Din această siguranță se naște o gândire strategică pozitivă, expansivă, bazată pe cooperare și jocuri cu sumă pozitivă. Pentru Washington, lumea este un ocean de oportunități. Rusia – putere continentală, încorsetată de vecinătăți, cu granițe mereu expuse și cu obsesia încercuirii. Din această vulnerabilitate se naște o gândire de buncăr, agresiv-defensivă, care caută să-și lărgească mereu Lebensraum-ul și să-și controleze vecinii. Pentru Moscova, lumea este o junglă ostilă. Această diferență de ADN strategic explică de ce America gândește global, iar Rusia instinctiv, teritorial. Concluzia pentru România și Europa nu este să încercăm să „împăcăm” cele două viziuni, ci să gândim în logica americană a deschiderii și cooperării, dar să fim în același timp conștienți de reflexele rusești. Doar așa putem negocia, coopera și ține Rusia în frâu: înțelegându-le logica, dar fără a o adopta”, a scris Alexandru Coita pe Facebook.

Trump și Zelenki, din nou față în față
Europa riscă să se prezinte ca un obstacol în întâlnirea lui Zelenski cu Trump ANALIZĂ
18:32 - Europa riscă să se prezinte ca un obstacol în întâlnirea lui Zelenski cu Trump ANALIZĂ
Summitul prezidențial „istoric”, convocat în grabă vineri, 15 august, în Alaska, a fost mai degrabă o demonstrație de forță simbolică decât o negociere diplomatică autentică. Pe...
„Să fim conștienți de reflexele rusești”. Diferența de ADN care explică de ce America gândește global, iar Rusia instinctiv, teritorial - ANALIZĂ
18:26 - „Să fim conștienți de reflexele rusești”. Diferența de ADN care explică de ce America gândește global, iar Rusia instinctiv, teritorial - ANALIZĂ
În contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, dedicată identificării unor căi pentru pace în Ucraina, analistul politic Alexandru Coita punctează modul în care...
Casa Albă vrea să afle de la oficialii ucraineni dacă Zelenski va purta costum sau cravată la întâlnirea cu Trump
17:35 - Casa Albă vrea să afle de la oficialii ucraineni dacă Zelenski va purta costum sau cravată la întâlnirea cu Trump
Casa Albă încearcă să afle ce va purta Volodimir Zelenskin la întâlnirea de luni, 18 august, cu Donald Trump, după ce ţinuta militară pe care a purtat-o la ultima întâlnire în Biroul...
Donald Trump în ziua în care se împarte Ucraina: „Am încheiat 6 războaie în 6 luni. Voi reuși, mereu reușesc”
17:31 - Donald Trump în ziua în care se împarte Ucraina: „Am încheiat 6 războaie în 6 luni. Voi reuși, mereu reușesc”
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj pe rețelele sociale cu doar câteva ore înainte de întâlnirea programată la Casa Albă cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Trump s-a...
Discuții Trump–Zelenski, Nicușor Dan afirmă: „Rusia nu dorește pacea”
17:23 - Discuții Trump–Zelenski, Nicușor Dan afirmă: „Rusia nu dorește pacea”
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj înaintea întâlnirii-cheie de la Washington, acolo unde liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor fi...
Va fi pace? Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump–Zelenski: „Toată lumea vrea să se încheie”
17:03 - Va fi pace? Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump–Zelenski: „Toată lumea vrea să se încheie”
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, va participa luni la Washington la discuțiile de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. La...
Discuțiile de la Washington ar putea fi mai decisive pentru viitorul Ucrainei decât summitul Trump-Putin
15:30 - Discuțiile de la Washington ar putea fi mai decisive pentru viitorul Ucrainei decât summitul Trump-Putin
Reuniunea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a produs niciun rezultat concret. Nu s-a discutat despre încetarea focului, nu au existat declarații importante privind sancțiunile, iar...
China intervine înainte de negocierile Trump-Zelenski-liderii UE: „Poziția noastră e coerentă și clară”
13:29 - China intervine înainte de negocierile Trump-Zelenski-liderii UE: „Poziția noastră e coerentă și clară”
China a anunțat luni, 18 august, că speră la un acord „acceptabil pentru toate părțile” în războiul din Ucraina. Mesajul a fost făcut înaintea întâlnirii la Casa Albă între...
Panică în cercurile europene înaintea întrevederii Trump-Zelenski de teama unei cedări strategice în fața Moscovei
11:05 - Panică în cercurile europene înaintea întrevederii Trump-Zelenski de teama unei cedări strategice în fața Moscovei
La Washington se pregătește o întâlnire cu potențial istoric: președintele Donald Trump urmează să-l primească, luni, 18 august, în regim de urgență, pe omologul ucrainean Volodimir...
#SUA, #Rusia, #intalnire trump zelenski washington , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Pare ireal, dar e adevarat"! Inainte de "nunta secolului", au semnat contractul: primeste o avere, pe viata, in cazul despartirii
ObservatorNews.ro
Tragedie in drum spre Thassos. 3 morti dupa ce un TIR a intrat cu 100 km/h in 2 masini, la bariera de taxare
DigiSport.ro
S-a intalnit cu Vladimir Putin la Moscova si presedintele rus i-a pus o intrebare total neasteptata: "Am spus 'da'!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Racheta de croazieră ucraineană „Flamingo”, mai puternică decât Tomahawk, a intrat în producție de serie
  2. Cinci lucruri pe care Zelenski trebuie să le evite în discuțiile cu Trump, pentru a nu risca repetarea confruntării din Biroul Oval
  3. Europa riscă să se prezinte ca un obstacol în întâlnirea lui Zelenski cu Trump ANALIZĂ
  4. Diplomația britanică l-a pregătit pe Zelenski pentru întâlnirea cu Trump: „Să-l laude mai mult”
  5. „Să fim conștienți de reflexele rusești”. Diferența de ADN care explică de ce America gândește global, iar Rusia instinctiv, teritorial - ANALIZĂ
  6. Ce ar însemna pentru Ucraina cedarea Donbasului către Rusia. „Dacă Marina Regală Britanică e staționată în portul Odesa, atunci sunt de acord”
  7. Pentru Putin, pacea înseamnă moarte. Și el știe asta, susține fostul cel mai mare investitor străin de portofoliu din Rusia
  8. La un pas de crimă. Femeie dintr-un centru maternal, înjunghiată de fostul concubin. Unde a fost găsit agresorul
  9. Casa Albă vrea să afle de la oficialii ucraineni dacă Zelenski va purta costum sau cravată la întâlnirea cu Trump
  10. Donald Trump în ziua în care se împarte Ucraina: „Am încheiat 6 războaie în 6 luni. Voi reuși, mereu reușesc”