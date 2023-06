- continuare -

Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

EPISODUL 13) CONCLUZII GENERALE privind relațile României cu Occidentul (UE, SUA, Consiliul Europei), 1990-2023

Deciziile care ne influențează existența cotidiană: politica externă (partea I). UE în perioada hegemoniei Germaniei Angelei Merkel și moștenirea acesteia

Deciziile care ne influențează existența cotidiană: politica externă (partea a II-a). Relația UE cu România în „era Merkel” și „schimbarea gărzii”

CONCLUZII GENERALE:

Alăturarea la Consiliul Europei, semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și ulterior aderarea la NATO și UE reprezintă în mod clar cele mai bune lucruri de care a avut (și putea avea parte) România după 1989. În absența lor nu avem nicio garanție, urmărind evoluția clasei politice și a societății pe parcursul acestei perioade, că țara n-ar fi eșuat într-o zonă gri din punct de vedere al statutului politic (și mă refer mai exact la evoluția democrației), economic sau de securitate precum Moldova, Ucraina (cea din urmă pentru o mare parte a perioadei analizate, iar legat de o „întremare” a primei, speranța moare ultima) sau Serbia (aceasta menținându-se, aparent circular și imponderabil în același timp, într-o stare pentru care cea mai potrivită etichetă pare a fi aceea de INCERTITUDINE), sau n-ar fi alunecat chiar într-o derivă de tip autoritarist (posibile accente neo-totalitare) precum Belarusul sau Kazahstanul, deși consider ultima variantă ca fiind mai puțin probabilă.

Focalizându-ne pe perspectiva economică, la UE (pe atunci CEE) a aderat (după mai multe încercări eșuate) și un fost Imperiu care a deținut posesiuni coloniale pe întreg globul. Chiar dacă acesta s-a retras ulterior din Uniune (în urma unei decizii care, oricât ar fi de contestate, a fost adoptată democratic) în prezent se dovedește că strict economic pierderile Brexitului sunt mai mari decât beneficiile. Iar opțiunea aderării la Uniune a fost aleasă, considerând că e în avantajul lor, și de state mult mai dezvoltate și prospere față de cele din Europa Centrală și de Est (Austria, Suedia). În ceea ce privește țările din zona pomenită, criteriile (geo) politice au existat, ba chiar probabil au prevalat asupra celor „tehnice” în cazul tuturor acestora (cu posibila excepție a Sloveniei, care a fost totuși succesoarea cea mai prosperă unui stat mai degrabă atipic și nealiniat din zona „socialismului real”, care nu a făcut parte din Organizația Tratatului de la Varșovia), chiar dacă ele au fost mult mai vizibile în cazul României și Bulgariei.

Din perspectiva securității și apărării naționale, intrarea în NATO a fost o necesitate. Doar în ultimii o sută și ceva de ani URSS (a cărei succesoare asumată este Federația Rusă) a atentat (sau a fost foarte aproape de a o face) nemijlocit, prin forță, la independența și integritatea României în 1918, 1919, 1940, 1944, 1968 (pentru ultimul an menționat, ne referim existența variantei unui atac), și indirect între 1944 și 1958, în perioada staționării impuse a trupelor sovietice pe teritoriul românesc. Iar acest stat nu a fost singurul nostru adversar.

Cu toată existența unor avantaje obiective certe și nete, apartenența la UE și NATO nu a ferit România nici de arbitrariu (prin chiar încălcarea unor reguli și criterii interne, în cazul UE), nici de manifestarea inegalității la nivel informal prin „demonstrații de forță” continuate în interiorul Uniunii (a se vedea cazul cel mai recent, al atitudinii electoral-populiste și inflexibile a Austriei la adresa aderării României la spațiul Schengen), și nici de excese ale birocrației sau acte de corupție din interiorul acesteia care ne-au afectat direct sau indirect. La fel cum alăturarea la NATO nu a exclus (mai ale în primii ani urmând acesteia) neglijarea (cel puțin a unei părți a) organismului militar național ca structură destinată să asigure în primul rând securitatea și apărarea națională față de potențiale amenințări din exterior, manifestări de incompetență (uneori crasă) la nivelul conducerii politico-militare precum și acte de corupție, din păcate repetate (și uneori scandaloase), implicând uneori și entități (statale și nestatale) din afara României și din cadrul Alianței.

În final, voi invoca un fapt verificat: recunoașterea și conștientizarea existenței unor probleme, și nu eludarea acesteia, este un prim pas spre rezolvarea lor. Iar rezolvarea problemelor de tipul celor menționate ar fi atât spre folosul României cât și al partenerilor săi (suprastatali, statali sau alianță). Și, cel puțin privind Uniunea Europeană, ar minimiza impactul abordărilor eurosceptice, populiste sau nu neapărat, care in extremis pot duce la efecte precum Brexitul sau evoluția politică relativ recentă din Ungaria, soldată cu „retrogradarea” țării (consemnată și confirmată, cum precizam și anterior, de o analiza detaliată întreprinsă de către o comisie de experți, cu concluzii însușite ulterior de Comisia Europeană și legitimate prin vot de către Parlamentul European) de la statutul de democrație, Ungaria ajungând singura țară din cadrul frontierelor UE în al cărei sistem politic se combină (oximoronic?) dictatura cu democrația.

În privința analizei vizând relațiile româno-americane, nu am prea multe de adăugat pe post de concluzii la cele precizate deja. Cred că „Parteneriatul româno-american”, demarat formal în 1997, ne-a adus (și) destule câștiguri, iar materializarea sa constituie o evoluție dezirabilă și remarcabilă a raporturilor bilaterale. Cu toate acestea, pentru a putea fi recunoscut și de către opinia publică românească ca reprezentând o relație cu adevărat privilegiată a României cu Statele Unite, cum se clamează că este, factorii decizionali americani trebuie să întreprindă demersuri suplimentare pentru consolidarea lui, și să depună eforturi serioase pentru a nu se mai repeta greșeli față de „partenerul strategic român” comise în trecut 1.

Sper ca analiștii politici ai Ambasadei SUA de la București, când vor face/le va fi predată revista presei, să fie mulțumiți că au avut parte de un feed-back atât de extins și detaliat (în plus, făcut de cineva familiarizat cu problemele discutate), la politica externă americană și relațiile țării lor cu România, chiar dacă critic, și să transmită mai departe concluzii și sugestii interesante și relevante. Și, desigur, m-aș aștepta și mi-aș dori ca experții și angajații Reprezentanței Comisiei Europene în România, precum și cei ai altor structuri ale Uniunii Europene (în special aceia care se ocupă cu relația UE-România în cadrul Uniunii, și cu percepția asupra UE și instituțiilor sale în țara noastră) să aibă o abordare similară.

Dintre profesorii străini pe care i-am avut în facultate, și în restul parcursului post-universitar, cel mai apropiat m-am simțit (și cred că acest lucru a fost valabil și pentru o bună parte dintre colegi) de cei americani: Peter Wagner, Paul Sum, Ron King printre ei, în ordine strict cronologică (de fapt Peter Wagner era german, dar se integrase în sistemului academic din SUA). Ulterior li s-au alăturat colegii alături de care am predat (și cu care colaborat), Rita More („Etică politică și drepturile omului”), David Ringsmuth („Birocrație și combaterea corupției”), Roger Hamlin (din nou în aceeași ordine). Îmi amintesc de toți cu drag. De la ei (sau și de la ei) am învățat, printre altele, că adeseori, mai ales atunci când e vorba de aspecte obiective, adevărul trebuie să-ți fie mai apropiat decât prietenii. Și că o curățenie n-o începi niciodată, nici n-o faci, măturând mizeria sub preș. Analiza de față nu face decât să aplice aceste principii, motivată fiind de utilitatea lor.

- sfârșit –

____________________________________

1Și mă refer în mod specific la liderii și oamenii politici americani pentru că, în acest caz specific, cei români (cu toate lipsurile lor, și criticați fără menajamente de mine cu atâtea prilejuri) au fost mai fideli și mai ferm angajați/implicați față de spiritul acestui parteneriat, și mai serioși în privința obligațiilor asumate (mergând uneori până la exces de zel). Deși n-aș fi deloc sincer dac-aș spune că mă aștept ca acest angajament să se fi datorat principiilor sau onoarei, cât unui reflex de tip condiționat de a-i acorda respectul tău celui puternic, (în acest caz „Marele licurici”, nu-i așa?) și a-l asigura pe acesta de colaborarea ta (necondiționată?). Oricare ar fi motivațiile însă, „plusul de seriozitate” dovedit de „partea română” nu este deloc un lucru de laudă pentru omologii din SUA.

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.