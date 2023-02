Incident șocant în SUA: Un reporter a fost încătușat pentru că a intrat în direct în timp ce vorbea guvernatorul local VIDEO

Evan Lambert, reporter al postului de televiziune „NewsNation”, a fost arestat în timpul unei conferințe de presă susținute de guvernatorul din Ohio, pe tema unui tren deraiat. Reporterul a fost arestat pentru că a vorbit prea tare în timp ce guvernatorul susținea discursul.

Potrivit The New York Times, reporterul a fost trimis de postul de televiziune pentru care lucrează să acopere o conferință de presă susținută de guvernatorul Mike DeWine, pe tema deraierii unui tren, eveniment în urma căruia mai multe persoane au fost evacuate.

Reporterul Evan Lambert aștepta să înceapă conferința la ora 15.00, dar a fost amânată până în jurul orei 17.00. Ora începerii conferinței a coincis cu ora la care reporterul era programat să intre în direct.

Lambert a fost acuzat de „comportament dezordonat” și „încălcare penală” și a fost reținut. Potrivit informațiilor inițiale, reporterul ar fi trebuit eliberat joi dimineața, dar a fost eliberat în cursul serii de miercuri.

VIDEO: Evan Lambert (@EvanLambertTV), a reporter for Nexstar's @NewsNation, was arrested on Wednesday during a press conference on a train derailment disaster in Ohio. https://t.co/4xxI0hNNdu pic.twitter.com/ouORaRCgXy