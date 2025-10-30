Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la București, critică retragerea trupelor din România: ”Semnal de slăbiciune la Moscova”

Autor: Veronica Andrei
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 11:08
Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la București, critică retragerea trupelor din România: "Semnal de slăbiciune la Moscova"
Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite la București FOTO X/@@CER_EU

Decizia administrației Trump de a retrage trupele americane din România – unul dintre cei mai importanți aliați NATO de pe flancul estic – provoacă indignare la Washington și neliniște în Europa Centrală și de Est. Fostul ambasador al Statelor Unite la București, Mark Gitenstein, avertizează că această măsură transmite un „semnal de slăbiciune” la Moscova, riscând să submineze încrederea partenerilor regionali.

Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, Gitenstein, care a fost ambasador al SUA în România între 2009 și 2012 și, mai recent, reprezentant american pe lângă Uniunea Europeană, a calificat retragerea drept „o greșeală teribilă”.

„Nu am nicio îndoială că rușii vor interpreta acest pas ca pe un semn de slăbiciune și ezitare din partea Statelor Unite. Este o greșeală majoră”, a declarat diplomatul.

O decizie luată într-un moment sensibil

Anunțul a fost confirmat miercuri de armata americană: Brigada a 2-a de luptă a Diviziei 101 Aeropurtate, cu un efectiv de aproximativ 3.000 – 4.000 de militari, se va întoarce în Kentucky și nu va fi înlocuită de o nouă rotație. Pentagonul a descris această măsură ca fiind o „ajustare a poziției forțelor” menită, în parte, să elibereze resurse pentru regiunea Indo-Pacific. Pentru Gitenstein însă, momentul ales și semnificația deciziei nu pot fi ignorate.

„Așa va fi percepută – ca o retragere. Așa o vor interpreta și aliații, și rușii. Nu există nicio îndoială”, a spus acesta.

Fostul ambasador consideră că pentru români, cu un trecut marcat de dominația rusă, gestul va provoca „fiori reci”. „În toată Europa Centrală și de Est, de la Polonia până în statele baltice, se va pune întrebarea: cine urmează?”, a adăugat el.

Reacție comună în Congres

Criticile nu au venit doar din partea diplomaților. Președinții comisiilor de apărare din Senat și din Camera Reprezentanților, republicanii Roger Wicker și Mike Rogers, au transmis o declarație comună prin care „se opun ferm” retragerii brigăzii americane din România.

Aceștia au avertizat că decizia, venită la scurt timp după mai multe incidente cu drone rusești în apropierea graniței românești, „subminează descurajarea și riscă să încurajeze agresiunea rusă”.

Gitenstein spune că împărtășește integral această poziție și reamintește importanța consultării Congresului în astfel de chestiuni de securitate. „Am lucrat 17 ani în Senat. Este o greșeală să excluzi Congresul din procesul decizional. Dacă vrei să fii susținut la aterizare, trebuie să implici oamenii și la decolare”, a spus el, făcând aluzie la lipsa de transparență a deciziei.

Ce rămâne în România

Deși brigada americană se retrage, militari ai Statelor Unite vor mai rămâne pe teritoriul României. Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne la baza navală Deveselu, unde funcționează sistemul Aegis Ashore – componentă esențială a scutului antirachetă al NATO.

Ministerul Apărării de la București a declarat că se aștepta la această reducere, descriind-o drept „o consecință a noilor priorități ale administrației prezidențiale americane”.

La rândul său, NATO a insistat că ajustarea nu reprezintă o diminuare a angajamentului american în Europa, subliniind că prezența militară totală a SUA pe continent este, de fapt, mai mare decât înainte de 2022.

Cu toate acestea, Gitenstein avertizează că simbolismul contează mai mult decât cifrele. „Nu-mi pot imagina cum va fi primit acest mesaj, în condițiile în care Washingtonul afirmă că dorește să descurajeze agresiunea rusă și să-și reasigure aliații”, a conchis el.

