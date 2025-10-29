România pierde unitatea americană care a băgat frica în naziști când Rusia amenință mai mult ca niciodată Europa. „Un eșec al politicii externe și de securitate”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 21:43
726 citiri
România pierde unitatea americană care a băgat frica în naziști când Rusia amenință mai mult ca niciodată Europa. „Un eșec al politicii externe și de securitate”
Soldat american al unității 101 Aeropurtate, numită „Screaming Eagles” după vulturul aflat pe insignă FOTO Department of War USA

Analistul politic și consultantul George Rîpă, CEO al Right Politics, consideră că decizia Statelor Unite de a retrage aproape 1.000 de militari din România reprezintă un semnal clar al eșecului politicii externe și de securitate de la București, în special din ultimii ani. Într-o analiză oferită Ziare.com, Rîpă atrage atenția că această mișcare nu este una surprinzătoare, ci parte a unei tendințe americane mai vechi, dar că România a gestionat prost relația politică cu Washingtonul. Unitatea care pleacă, 101st Airborne, este una dintre cele mai cunoscute și titrate ale Armatei SUA. „Screaming Eagles” și-au căpătat renumele pentru rolul decisiv avut în timpul debarcărilor din Normandia din 1944, când au băgat frica în naziștii care apărau „Fortăreața Europa”

„Retragerea trupelor americane din Europa nu este nici pe departe o noutate strategică. Am avut un prim val de retrageri la sfârșitul războiului rece. Mai recent, strategia americană de mutare a centrului de greutate pe zona de Asia-Pacific a fost evidentă încă din primul mandat al președintelui Barack Obama, cel care a retras masiv militari americani din spațiul european. De altfel, retragerea ordonată de Barack Obama a fost văzută ca o invitație de către Vladimir Putin, care în 2014 anexa Crimeea. Știam că administrația actuala continuă politica de dezangajare treptată din Europa, a fost evident în primul mandat al președintelui Trump. Tocmai de aceea au existat încă de atunci presiuni pe aliații europeni să-și crească bugetele pentru apărare și să nu mai finanțeze mașinăria de război a Rusiei. În epocă, declarațiile lui Donald Trump au fost primite cu ironii în Europa, inclusiv la București, inclusiv în rândul celor care astăzi conduc România”, a punctat George Rîpă în analiza sa pentru Ziare.com.

George Rîpă indică faptul că Statele Unite își mențin trupele în Polonia și în statele baltice, însă România este singura țară de pe flancul estic care va pierde o parte importantă din contingentul american.

„SUA își retrag trupe din Europa, însă România este singura țară aflată în prima linie care va rămâne fără aproape 1000 de militari americani. În rest, SUA își păstrează prezența în Polonia și în țările baltice. Vorbim deci despre un eșec al politicii externe și de securitate, în special în cel de-al doilea mandat al președintelui Iohannis, eșec prelungit de actuala administrație”, a menționat George Rîpă pentru Ziare.com.

Lipsa de contact politic cu Washingtonul

Analistul critică actuala conducere de la București pentru lipsa de implicare activă în relația cu administrația Trump. Potrivit acestuia, în timp ce alte state din regiune și-au făcut auzită vocea la Washington, România nu a prezentat o strategie coerentă.

„Am spus încă de la început că președintele Dan nu face suficient pentru a relansa relația politică pe care am avut-o cu Statele Unite. Refuzul său de a forța o întâlnire bilaterală cu Donald Trump în acest an, refuzul de la merge la reuniunea ONU, unde ar fi avut ocazia să discute cu liderul de la Washington, a contribuit și el la decizia americană de astăzi.

Ne-am vulnerabilizat singuri politica externă și de apărare când am numit ca miniștri două persoane care nu au nicio experiență, nicio expertiză și nici măcar studii pentru funcțiile în care se află. În timpul ăsta, partenerii noștri de pe flancul estic, s-au văzut cu oficiali americani, le-au prezentat propriul punct de vedere. Și, în cazul lor, americanii au ținut cont. Din partea României, însă, nu a existat nicio strategie pentru a relansa dialogul cu administrația Trump.

Decizia de astăzi vine la doar câteva zile după ce ministrul de Externe Țoiu ne-a asigurat că SUA nu își retrag militari din România, ca urmare a întâlnirii cu Secretarul american de Stat, Marco Rubio. Evident, astăzi ne întrebăm ce a înțeles ministrul nostru de Externe din acea întâlnire, și dacă a înțeles ceva.

Partea pozitivă este că securitatea României rămâne la același nivel. Chiar dacă își scade prezența, Statele Unite rămân prezente în România cu militari suficienți pentru a descuraja orice atac militar asupra țării noastre. În plus, beneficiem și de o prezență aliată europeană”, a mai arătat George Rîpă.

Miniștri fără experiență și o comunicare deficitară

George Rîpă consideră că numirea unor persoane fără expertiză în funcții cheie din Guvern a afectat grav capacitatea României de a-și apăra interesele strategice.

„Totuși, lecția acestor zile este că nu mai avem voie să ne jucăm cu politica externă și de securitate. Nu mai putem numi în funcții extrem de importante în statul român persoane doar pe criterii politice, care au zero competențe și care riscă să afecteze stabilitatea și securitatea României. Diferența dintre noi, pe de o parte, și polonezi și baltici pe de alta, este că ei nu numesc în funcții persoane fără expertiză, fără experiență, și a căror carieră universitară are în centrul fabrici de diplome precum Biotera. Fără corupți în funcții publice e un slogan corect, dar el trebuie dublat și de fără proști în funcții publice.

Statul român trebuie să comunice rapid și coerent pe acest subiect. Este inacceptabil ca românii să afle din media ucraineană despre chestiuni de securitate majore care ne privesc. Doar așa vom reuși să evităm orice formă de isterie, care nu are nicio bază, și doar așa vom reuși să contracarăm propaganda rusă care va profita major de acest anunț”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

