Revoluția bolșevică americană

Presa românească eludează subiectul. Nu-și face timp, e prea ocupată cu caricaturala noastră politică internă. Evenimente majore se petrec însă în Statele Unite. Războiul cultural a atins un punct de inflexiune. Majoritatea campusurilor universitare au fost luate cu asalt și puse sub sechestru de comuniștii americani. “Free, free Palestine!” e doar un pretext pentru mișcarea politică de extremă stângă ce vrea distrugerea Statelor Unite. Ei nu mai au răbdare, cred că “momentul Octombrie 1917” care a otrăvit istoria lumii, a sosit.

Rebeliunea din campusuri e rezultatul deceniilor de intoxicare cu marxism a milioane de tineri porniți apoi la “marea luptă” de destructurare a Americii. Ei sunt finanțați de americani putred de bogați (sic!) care urăsc America. Printre ei - ne-o spune publicația de stânga “Politico” și nu Fox News sau New York Post, mari donatori ai Partidului Democrat și implicit ai lui Joe Biden: George Soros, frații Rockefeller, familia Pritzker, Bill Gates.

În urma violențelor din campusuri - e metoda clasică a bolșevicilor - au fost arestate circa 300 de persoane la universitatea Columbia. Peste jumătate dintre ei s-a dovedit ulterior, erau agitatori profesioniști. Trebuia ca America să aibă “revoluționarii ei de profesie”.

Oamenii nu realizează câte resurse investește stânga comunistă în aceste rețele de gangsteri politici. Tot ea se află în spatele BLM, Antifa și acum pro Hamas. Majorității tăcute li se pare ciudat ca miliardarii să-și finanțeze propria distrugere, dar paradoxal, asta se întâmplă. E un oximoron înfricoșător.

Scria un ins în presa noastră că marile universități americane sunt organizații private, fără contribuții guvernamentale. Asta e o minciună. Iată mai jos fondurile primite anul trecut de câteva mari universități de peste ocean.

Cu alte cuvinte contribuabilul american își finanțează propriul declin.

Să adăugăm permisivitatea extraordinară a Americii ce a lăsat să pătrundă pe teritoriul ei milioane de imigranți musulmani care urăsc America iar acum înfrățiți cu stânga extremă au purces în marș la distrugerea ei. Că veni vorba, Administrația Biden și-a propus să aducă refugiați palestinieni în Statele Unite (!). Nu sunt adeptul teoriei conspirației, dar totul pare ca fiind dinainte plănuit.

Să punem bomboana pe colivă, adică Administrația democrată. Partidul Democrat a încăput pe mâinile unui grup de extremă stângă, guraliv și hotărât, fanatic în implementarea politicilor sale distructive. Ei domină conducerea marilor orașe, a mediului academic, a industriei tech, a enterteinment-ului. Urăsc, desfid și acuză ca fiind fascist/nazist pe oricine posedă o altă opinie. Oamenii normali, majoritatea tăcută a fost redusă la tăcere. Cui nu-i place Islamul e islamofob, cine dezaprobă puterea prea mare a minorităților e homofob, rasist, sexist și tot așa. Într-o societate care se conformează cutumelor, asta poate distruge cariere și vieți.

America a intrat pe mâinile ticăloșilor, a celor pe care i-a făcut oameni, dar care o urăsc cu înverșunare, a celor cărora le-a oferit șansa unei vieți îndestulate, dar care s-au săturat de ea, a celor ce îi ard drapelul în piața publică sau îi distrug monumentele istorice. Democrația are în ea încă de la concepție germenii autodistrugerii. E de ajuns o idee otrăvită pentru ca totul să se naruie. Vedem la lucru în Statele Unite egalitarismul - ideea care sucește (și distruge) mințile a milioane de naivi. Vedem cohorte de musulmani (valabil și în Europa Occidentală) înfrățite cu elemente violente de extrema stangă mânate de nihilism. Extraordinara premoniție a scriitorului Houellebeque din romanul “Supunere” nu mi se mai pare ireală. Statul american se clatină sub loviturile unei mâini de fanatici extraordinar de periculoși. Faptele se petrec cu o viteză uluitoare. Istoria e pe repede înainte. Modelul american e pe cale să fie înghițit de furia unei găști de derbedei politici finanțați generos de miliardari decerebrați ajutați de o presa coruptă și de o masă de manevră de idioți inutili.

