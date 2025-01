Într-o eră în care tehnologia avansează cu pași rapizi, un robot umanoid a făcut senzație la conferința de tehnologie din Las Vegas, ridicând noi întrebări despre viitorul relațiilor interumane și al roboților creați pentru companie, scrie Daily Mail.

Un nou „robot însoțitor” și-a făcut debutul săptămâna aceasta la un important eveniment tehnologic din Vegas, având sâni perfect conturați, fese apetisante, buze groase și trăsături de tânără de 20 și ceva de ani.

Creatorii săi, Realbotix, susțin că robotul în valoare de 175.000 de dolari este menit să împiedice singurătatea domnilor în vârstă. Întrebați de ce a fost modelat într-un mod atrăgător, creatorii au spus că a fost pentru că bărbații doreau ceva frumos la care să se uite.

Îmbrăcat într-un trening negru, robotul dă răspunsuri lungi atunci când i se pun întrebări, în timp ce mișcă ușor sacadat mâinile și corpul.

Prezentat în premieră la Consumer Electronics Show (CES) 2025, robotul Aria, realizat de compania Realbotix, impresionează prin aspectul său uman, având trăsături tinerești și detalii extrem de realiste: sâni perfect modelați, un posterior ferm și trăsături faciale care par desprinse dintr-o fotografie a unei tinere de 20 de ani. Creat pentru a combate singurătatea bărbaților în vârstă, acest robot a stârnit controverse datorită aspectului său sexualizat, dar și a scopului său destul de îndrăzneț.

Aria, un ”robot companion”, este dotată cu 17 motoare care îi permit să aibă expresii faciale, făcând-o să pară aproape umană. Robotul poate purta conversații în timp real cu ajutorul unui sistem de inteligență artificială generativă, care o ajută să interacționeze cu oamenii într-un mod destul de natural.

Ar putea fi viitorul ultra-realist și înfiorător al păpușilor sexuale, scrie Daily Mail.

Deși, la prima vedere, pare un simplu „companion”, Aria se remarcă printr-o serie de trăsături avansate, precum capacitatea de a se deplasa pe o platformă mobilă asemănătoare unui Roomba și de a reacționa la interacțiunile cu utilizatorii, răspunzând cu fraze lungi și gesturi „ușor sacadate”.

Ceea ce este cu adevărat fascinant este faptul că acest tip de robot este gândit pentru a ajuta la combaterea singurătății cronice a bărbaților în vârstă. Realbotix, compania din Las Vegas care a creat robotul, a explicat că unul dintre motivele pentru care Aria a fost modelată într-un mod atât de atrăgător este dorința bărbaților de a avea „ceva plăcut de privit”.

La CES 2025 a fost prezentat și un alt model, Melody, care, deși similar ca funcționalități, nu se poate deplasa, dar vine cu aceleași trăsături umane și un aspect tineresc. Prețul său este de 150.000 de dolari.

Realbotix recunoaște că unii clienți au solicitat ca roboții să fie personalizați pentru a semăna cu soțiile lor decedate, iar acest lucru a dus la modificări suplimentare ale robotului, care poate fi remodelat pentru încă 40.000 - 50.000 de dolari.

Una dintre preocupările majore în acest context este singurătatea, un fenomen din ce în ce mai întâlnit în rândul persoanelor vârstnice, iar acest lucru nu face decât să sublinieze cât de mult au avansat tehnologiile în direcția creării unor „companioni” artificiali. Singurătatea cronică este asociată cu multiple probleme de sănătate, de la riscuri cardiovasculare la tulburări cognitive și psihologice, iar tehnologia pare să răspundă, în mod neoficial, acestora.

