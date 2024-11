Un videoclip uluitor, de 10 minute, care a fost distribuit recent pe platforma Reddit, surprinde un fenomen incredibil: un roi de OZN-uri care, deși lovite de rachete în apropierea unei baze militare din Afganistan, rămân complet intacte. Imaginile au stârnit controverse și speculații, iar utilizatorii rețelelor sociale au fost rapid captivați de ceea ce părea a fi o înregistrare greu de explicat, scrie The Daily Mail.

Înregistrarea, publicată pe forumul „The UFOs subreddit”, care adună discuții despre observații și cercetări legate de OZN-uri, începe cu o panoramă asupra unui teren vast, aflat în afara unei baze militare. Camera face apoi zoom pe munții din depărtare, unde apar patru puncte negre, plutind pe cer într-o manieră misterioasă.

Peste câteva momente, un detaliu șocant devine vizibil: din cele patru globuri misterioase, aflate la o altitudine considerabilă, părea să picure ceva asemănător combustibilului. Imediat, o rachetă cu rază scurtă de acțiune se îndreaptă spre ele și lovește două dintre sfere, care par să „explodeze” în aer. Cu toate acestea, în ciuda aparentei explozii, resturile se risipesc rapid, iar globurile rămân intacte, continuând să leviteze.

Ads

@MailOnline

La început, mulți dintre cei care au văzut filmarea au crezut că era vorba despre rachete de semnalizare sau ținte de antrenament. Dar, pe măsură ce înregistrarea continuă, camera se schimbă de la o imagine termică (FLIR) la o vedere normală, iar ceea ce păreau să fie doar niște puncte negre devin o revelație: sferele misterioase sunt de fapt obiecte multicolore, pulsând în roz, portocaliu, violet și galben, mișcându-se sincronizat pe cer. Unii comentatori au fost uluiți de asemănările cu fenomene similare observate de-a lungul anilor.

„Eu și un prieten am văzut exact asta în Afganistan”, scria un utilizator pe Reddit. „Diferența era că au fost lovite una câte una. Amândoi am știut ce am văzut, dar am preferat să nu povestim nimănui, pentru că ar fi râs de noi”. Un alt utilizator a povestit o experiență similară, descriind punctele luminoase care au apărut pe cer și s-au deplasat la unison, iar apoi au dispărut cu o viteză uimitoare.

Această relatare nu este unică. De-a lungul anilor, mai mulți martori au descris fenomene identice deasupra Afganistanului. Un fost ofițer superior din cadrul pușcașilor marini, care a dorit să rămână anonim, a declarat că și el, și alți militari au observat un glob metalic zburător în Afganistan, la începutul anilor 2000. În ciuda acordurilor de securitate care îl împiedică să furnizeze detalii suplimentare, el a confirmat că ceea ce a văzut seamănă izbitor cu obiectele filmate în această înregistrare.

Ads

„Constelația Imaculată”

Până la această dată, guvernul american nu a oferit o explicație clară pentru aceste observații, iar oficialii susțin că sunt necesare proceduri de securitate pentru a proteja identitatea martorilor. În cadrul unei audieri recente din Senat, senatorii Mark Warner și Marco Rubio au subliniat importanța unui proces sigur prin care persoanele care au avut astfel de experiențe să se poată prezenta fără teama de represalii.

În același timp, un raport recent al guvernului american a făcut valuri, prezentând noi dovezi ale existenței inteligenței non-umane pe Pământ. Criticii au susținut că cercetările guvernamentale privind OZN-urile au fost gestionate în secret, iar informațiile despre aceste fenomene au fost ascunse publicului și chiar Congresului. Conform raportului, „Constelația Imaculată” – un program ultrasecret de recuperare a datelor OZN – a adunat imagini de înaltă rezoluție ale OZN-urilor, inclusiv globuri metalice zburătoare și aeronave misterioase cu forme bizare.

Ads

Printre cele mai șocante dezvăluiri se numără și imagini luate de sateliți cu un OZN în formă de farfurie, de aproximativ 121 de metri lățime, care s-a ridicat dintr-un nor dens, dovedind un comportament evaziv, posibil conștient de faptul că era urmărit de o platformă de observație spațială.

Aceste noi informații aduc în prim-plan o întrebare crucială: ce știe cu adevărat guvernul american despre prezența acestor fenomene și ce impact ar putea avea asupra securității naționale? Într-o lume în care OZN-urile nu mai sunt doar un subiect al teoriilor conspiraționiste, ci o realitate tot mai bine documentată, răspunsurile guvernului sunt așteptate cu un amestec de curiozitate și teamă, scrie Daily Mail.

Raportul a fost prezentat și în cadrul unei audieri recente în Congres, iar la scurt timp după aceasta, reprezentanta Nancy Mace a pus la dispoziția publicului documente care confirmă amploarea investigațiilor desfășurate de Pentagon. Martorii sub jurământ, cum este și Michael Shellenberger, au declarat că programul „Constelația Imaculată” a captat mii de imagini cu OZN-uri care „operează în întreaga lume”, aproape de locații sensibile, subliniind faptul că SUA dețin o cantitate uriașă de dovezi vizuale care ar putea schimba pentru totdeauna înțelegerea noastră despre realitatea fenomenelor aeriene neidentificate.

Ads