Românul care a șocat SUA. Fura într-un mod ingenios și avea zeci de mandate de arestare pe numele său. „Nu mai văzusem așa ceva până acum” VIDEO

Un cetățean român, căutat într-un caz de furt ilegal de bani în nordul Texasului, a fost arestat recent în zona Houston. Poliția din Plano a început ancheta în iulie, după ce cineva a instalat un dispozitiv de blocare a banilor la un bancomat din fața unei bănci de pe Preston Road.

El a fost arestat în zona Houston de către polițiștii DPS din Texas pe 20 august, în urma unei opriri în trafic. Ulterior, autoritățile americane au aflat că bărbatul avea zeci de mandate emise pe numele lui în mai multe țări, conform Fox 4 News.

Ionuț Aurel Iova a fost surprins de camerele video când instala un dispozitiv de blocare a banilor la bancomat. Mai multe victime au încercat apoi să folosească aparatul, dar nu au reușit să-și recupereze banii. Imaginile îl arată apoi pe suspect întorcându-se la aceeași bancă pentru a scoate dispozitivul de blocare și a colecta banii blocați, furând aproape 1.000 de dolari.

Iova este un cetățean român care era deja căutat în Maryland pentru furt bancar. De asemenea, era căutat în Canada pe baza a 56 de mandate de reținere pentru furt și fraudă și în Ungaria pentru infracțiuni legate de droguri.

Ofițerul Jerry Minton spune că Ionuț Aurel Iova a comis ceea ce anchetatorii numesc fraudă cu capcană de numerar la bancomat.

„Am fost investigator de falsuri timp de 32 de ani și nu mai văzusem așa ceva până acum. Este destul de simplu, dar sofisticat. Dispozitivul trebuia fabricat individual pentru acea marcă de bancomat”, a spus Minton.

Minton declară pentru FOX 4 că Iova are mai multe mandate de arestare din țări din întreaga lume.

„Am aflat că are mandate din Ungaria pentru infracțiuni legate de droguri. De asemenea, a avut în total 56 de mandate din Canada pentru că a făcut aproape același lucru pe care l-a prins aici”, a spus Minton.

Iova este în prezent deținut într-un centru de procesare al Departamentului de Securitate Internă din Conroe, Texas. Este acuzat de instalarea unui instrument criminal, care este o infracțiune penală în închisoare. De asemenea, se confruntă cu o acuzație de infracțiune pentru exploatarea unei persoane în vârstă, deoarece una dintre presupusele sale victime este în vârstă.

Potrivit poliției din Plano, capturarea banilor este o infracțiune sofisticată care implică instalarea unui dispozitiv fizic care blochează distribuirea de numerar de către un bancomat. Clienții încearcă să folosească aparatul și apoi presupun că a funcționat defectuos. De obicei, pleacă și depun ulterior un raport. Între timp, persoana care a instalat captura de bani se întoarce, scoate dispozitivele și ia banii blocați.

„Acest caz demonstrează importanța vigilenței atunci când se utilizează bancomatele și eficacitatea cooperării interinstituționale în combaterea infracțiunilor financiare care vizează membrii comunității noastre, în special populațiile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă”, a declarat Departamentul de Poliție din Plano într-un comunicat de presă.

Departamentul a încurajat locuitorii să inspecteze întotdeauna un bancomat pentru modificări înainte de a-l utiliza, să raporteze imediat activități suspecte și să contacteze prompt banca sau poliția locală dacă se suspectează o capcană de bani.

