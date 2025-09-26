Povestea românului care vrea să revină acasă, după 15 ani în SUA: „În America nu se mai fac banii care se făceau odată” VIDEO

Un român stabilit de 15 ani în Chicago are în plan să revină în România, alături de familie. Atât el, cât și soția, stabilită de 13 ani în SUA, sunt de părere că viața în America nu mai e atât de satisfăcătoare precum era cândva. Se trăiește mult mai prost acum, iar cei care au de plătit chirii o resimt pe deplin.

Vloggerul de călătorie Cosmin Avram a distribuit povestea românului care dorește să revină în țara de origine, după 15 ani petrecuți în America. Iar povestea cetățeanului din Chicago nu e un caz singular, potrivit acestuia. Tot mai multe familii din SUA au în plan să revină acasă, din cauza situației politice și economice de peste Ocean.

„Nu mă întorc doar eu în România. Noi ne facem planurile cum să facem să ne întoarcem. Sperăm ca până la finalul anului să reușim. Sunt multe lucruri de care vrem să avem grijă și să nu grăbim. Vorbeam cu doctorița mea dentistă, care este româncă, mi-a spus 'stați liniștiți, deja am pierdut foarte mulți clienți, pentru că au plecat în România.'

Și atunci ne-am oprit și am întrebat 'nu suntem singurii nebuni care vrem să facem asta?'. 'Ooo, nu, sunt foarte mulți români care vor să plece acasă'. Din cauza mediului politic și a mediului financiar. Multă lume nu știe, dar în America nu se mai fac banii care se făceau odată. Totul a devenit din ce în ce mai dificil, toată lumea se gândește să economisească, salariile nu prea au mai evoluat și cine nu a reușit să facă prea mulți bani până acum, se gândește că nici de acum nu va putea face”, a transmis românul.

Viața în SUA nu e atât de simplă pe cât se vede în filmele de la Hollywood.

„Am crezut că așa e viața de american, frumos, la relax, pe marginea lacului, 'vai, uite ce fancy sunt eu'. Și apoi am văzut realitatea. Aici îți permiți să stai... Dacă vrei să muncești, te duci mai încolo. Totuși, chiriile nu sunt chiar ușor de susținut. Nu sunt mici”, a declarat românul, a explicat cetățeanul român.

Românii din SUA, divizați

Diaspora românească este foarte divizată, este de părere cetățeanul din Chicago.

„M-au întrebat prietenii de ce suntem noi, românii, atât de dezbinați, de ce nu suntem uniți. Le explicam că am avut o perioadă comunistă foarte lungă. De altfel, România, în perioada interbelică a fost una dintre cele mai faine și mai bune țări din Europa. Între cele două Războaie se știe, avem atâtea dovezi. Italieni și alte nații se mutau în România, veneau să lucreze în România. Industriașii noștri erau cunoscuți la scară europeană, poate chiar mondială. Să nu uităm că, de exemplu, în industria petrolului, România este prima țară care a raportat producție de țiței, România este prima țară din lume care a avut rafinărie de țiței.

Lumea nu mai ține minte lucrurile acestea, pentru că a venit comunismul și a supt toată omenia din noi. Au ucis industriașii. Liderii noștri spirituali au fost distruși, băgați în închisori. Comunismul ne-a distrus identitatea națională și după comunism am ajuns 'fiecare pentru el'. Am încercat să le explic ce înseamnă și ce a însemnat comunismul pentru țara noastră și cât de mult damage a provocat, pentru că acea identitate națională a fost 'spălată' cu idei comuniste, cu tot felul de lucruri care se răsfrâng”, a comentat românul.

Copii de români, viitorii cetățeni activi ai altor țări de pe glob. „Ăștia sunt copiii pe care i-ați dat afară din țară, ăștia sunt copiii care ar trebui să fie la noi și nu mai sunt!”

O mulțime de copii ai românilor, stabiliți în afară, școliți în străinătate, vor sprijini societățile vestice, avertizează cetățeanul ce plănuiește să revină în fața de origine.

„În Chicago sunt tot felul de cartiere. Avem China Town, Coreea Town, avem Ukrainian Village. Avem tot felul de cartiere care au un nume de imigrant. Pe noi ne-au întrebat unde e Romanian Village. Le-am spus că noi suntem peste tot, că nu ne place să ne adunăm în același loc. Fugim unii de alții, ne întâlnim, poate, la un eveniment românesc și acolo depănăm amintiri, dar noi nu putem sta împreună, nu ne putem uni. La noi, pentru cei din Diaspora, a durat foarte mult să învățăm să facem lucrurile acestea și de-abia acum reușim.

Avem o organizație de voluntari români, Romanian Community Organization, care se ocupă și de-abia de acum încep să facă programe pentru copiii românilor, cu clase, povești. De-abia acum începem să învățăm că identitatea ne-o învățăm, o predăm, o dăm mai departe, nu ne naștem cu ea în suflet și o ținem ca pe ceva special. Trebuie să o învățăm și să ne mândrim cu ea. Eu, unul, aș vrea să invit politicieni români să meargă la bisericile românești duminica și să meargă în camera copiilor, să le arate mulțimea acelor copii, că sunt foarte mulți, să îi vedeți: vorbesc ei românește, dar nu sunt români, ci americani, get-beget. Ăștia sunt copiii pe care i-ați dat afară din țară, ăștia sunt copiii care ar trebui să fie la noi și nu mai sunt. Și crede-mă, odată ce te duci la una-două-trei-patru biserici și vezi că în fiecare biserică găsești o puzderie de copii, începi să realizezi ce a pierdut România”, a mai explicat cetățeanul, pentru sursa citată.

