Româncă interzisă în SUA din cauza unor mesaje despre îngrijirea unui copil găsite în telefon. Incidentul i-a șocat pe mai mulți conaționali

O româncă a dezvăluit, sub protecția anonimatului, pe grupul de Facebook al românilor din SUA, că americanii i-au interzis să intre timp ce cinci ani în SUA pentru că, deși avea viză de turist, i-au fost găsite în telefon conversații despre îngrijirea unui copil.

„După o interdicție de 5 ani în SUA, (nu m-au lăsat sa intru deoarece au găsit în telefonul meu o conversație că urmează să am grijă de un copil) a mai încercat cineva sa ia din nou viză și sa poată întra în SUA?”, a întrebat românca pe grupul dedicat românilor din SUA.

Mesajul i-a contrariat pe mai mulți membri ai grupului, care au întrebat cum a fost posibil să îi vadă polițiștii de la Imigrări mesajele din telefon.

„Au voie sa îți umble in telefon? Cum Dumnezeu s-a întâmplat asta?”, a întrebat o membră a grupului.

„Ce motiv spuneti nu e viabil… ati avut alte probleme cu serviciile de emigrare… haideti sa fim seriosi… am fost 10 ani in investigatii si am lucrat cu serviciile de emigrare… nu ii intereseaza mesajele telefonice… nu suntem in RO comunista... fiti realisti si sinceri oameni buni…din pacate sunt stricti si am avur experienta personala dar trebuie sa fiti sinceri si nu incecercati sa manevrati sistemul… nu merge”, a intervenit în discuție un bărbat.

O membră a grupului a comentat spunând că a lucrat în sistem și verificarea telefonului este posibilă. „Nu știu unde ați lucrat dar doamna are dreptate. Pe aeroport au voie să îți ceară telefonul să se uite în el”, a comentat femeia.

Ads

„Cunosc persoana care a castigat green card si i-au refuzat eliberarea vizei din cauza ca au depistat conversatiile "proaspatului" ei sot cu fosta lui careia ii promitea ca o aduce si pe ea cand se stabileste in SUA ... le-au refuzat la amandoi, desi protagonista s-a casarorit din intentie serioasa cu el + nu stia de conversatiile lui cu fosta ... asa mi-a zis ea, ca la ambasada le-a aratat mesajele lui si au ramas amandoi muți ...”, a povestit o altă membră a gruplui.

„Data viitoare nu dati telefonul deblocat. Nu au voie sa umble in telefon numai daca le dai tu permisie prin a debloca telefonul. Da, au voie sa il ceara dar asta nu inseamna ca trebuie sa si il deblocati. Munca ilegala este ceva ce ei nu accepta deci ma gandesc ca acesta a fost motivul”, a fost sfatul unei alte românce.

Pentru cei care vor să intre în SUA, unul din membrii grupului a făcut câteva recomandări de evitare a problemelor:

„1. Nu spui niciodată că vii să faci ceva care ar putea fi interpretat ca lucru. O bunică s-a bucurat că a dat la TSA la aeroport în Seattle de o româncă și a vorbit prea mult, cum că o să aibă grijă de nepot. I-a interzis imediat intrarea.

Ads

2. Spui că vrei să vizitezi, turism etc. Cel mai bine e să ai făcute rezervări pe la hoteluri, chiar dacă nu ai să te cazezi în final acolo. E bine să fie, în caz de alte surprize - persoana care te așteaptă nu apare. Ori TSA vrea să vada unde mergi.

3. Nu voluntariezi informații, dacă nu te întreabă nimeni. Nu spui de alți membri de familie, prieteni, aranjamente, ce lucrează, ce fac ...

4. Ai grijă la capcane - agenții de emigrare fac și chestii de astea. Ani în urmă, așteptam o domnișoară la aeroport. M-am trezit cu un telefon de la TSA: Your girlfriend is here. Am răspuns imediat: she is not my girlfriend, I already have one”, a explicat bărbatul pe grupul românilor din SUA.

Viza pentru America nu garantează intrarea în SUA

Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea „condiții de călătorie în SUA” este explicat faptul că obținerea vizei pentru SUA nu garantează intrarea în America.

„Intrarea cetăţenilor români pe teritoriul SUA se poate face numai în baza unei vize valabile, obţinută în prealabil de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale SUA din străinătate, însoțită de pașaportul valabil.

Ads

Intrarea în SUA este posibilă, de asemenea, pe baza documentului de reşedinţă permanentă (green card), însoţit de paşaportul naţional, ambele aflate în curs de valabilitate. Alte documente acceptate la intrarea în SUA sunt: permisul de reintrare (re-entry permit) sau documentul de călătorie pentru refugiaţi (refugee travel document), eliberate de U.S. Department of Homeland Security.

Deţinerea unei vize valabile nu garantează intrarea pe teritoriul acestui stat. La punctul de frontieră va avea loc un scurt interviu, în urma căruia ofiţerul poliţiei de frontieră poate returna un cetăţean care nu oferă suficiente garanţii că nu se va abate de la scopul vizei sau a duratei de şedere în acest stat”, se arată pe site-ul MAE.

Ads