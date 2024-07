Studentă din România, dezamăgită de experiența din SUA. De ce s-a întors acasă după 5 ani VIDEO VIRAL

„Visul american" s-a terminat rapid pentru o studentă din România. Andreea abia a așteptat să revină acasă, după ce a constatat diferențele culturale majore.

Cinci ani a trăit Andreea în SUA: patru ani de facultate, plus încă un an în care a încercat să se mai acomodeze cu stilul de viață american. Totuși, nu a reușit. Ea și-a împărtășit experiența pe TikTok.

„Eu am locuit cinci ani în America și vara trecută m-am întors pentru că nu mi s-a mai părut potrivită pentru mine. De fapt și de drept, patru ani din ăia cinci am fost la facultate, într-o bulă, practic, în campus. Am văzut cumva cu ce se mănâncă America, că am fost în campus, am mai fost și la familia soțului meu New Jersey, am mai fost și la internship. Am locuit în Vermont, aproape de Canada și la câteva ore de New York. Deci patru ani din cinci am stat în campus în facultate în tine și un an am stat în Los Angeles", a povestit Andreea.

Românca s-a lovit de stilul mai degrabă ostil al americanilor.

„Prima chestie care m-a șocat și care m-a deranjat și pe care am simțit o de fapt în toți ăia cinci ani este faptul că americanii nu sunt așa de prietenoși cum te-ai aștepta. Prima dată când am intrat la la facultate, în prima zi, am ajuns în campus și eram eu foarte fericită, am încercat să mă împrietenesc cu oameni, am început să vorbesc cu ei, le ziceam ‘Hei! Eu sunt Andreea, sunt din România, abia am venit, e prima oară aici’. Tot ce am primit a fost un ‘Ok’. (..) Bine, oamenii nesimțiți sunt în toată lumea, nu ține doar de America, dar de la început a fost așa puțin o reticență. Sunt și americani prietenoși", a mai declarat fosta studentă.

Dacă te lovește boala în SUA, greu vei găsi pe cineva care să te sprijine, susține tânăra.

„Dacă te îmbolnăvești, dacă pățești ceva, o să fie foarte rar să aibă grijă cineva de tine, adică un prieten. Mie mi s-a întâmplat chestia asta. Eu m-am îmbolnăvit în primul an de facultate destul de rău. Colega mea de cameră care era din America, într-adevăr, a avut grijă de mine dar câteva dintre prietenele mele de care eram super apropiată nici măcar nu m-au căutat. După ce m-am făcut mai bine le-am întrebat ce s-a întâmplat și de ce nu m-au contactat, iar ele au zis ‘Păi nu știu, aici când cineva se îmbolnăvește la școală, te ferești de persoana respectivă, că nu vrei să iei și tu boala’", a mai dezvăluit Andreea.

Studenta din România nu s-a înțeles prea bine cu americanii

Americanii sunt individualiști, iar „străinii rămân tot străini", a mai avertizat fosta studentă.

„Chestia asta persistat mult timp, să știți. E o chestie clasică. Americanii sunt foarte individualiști, fiecare pe treaba. lui Eu lucrez în podcasting și cât am stat în LA am am zis să merg și eu la evenimente de networking, să-mi fac cunoștințe, dar foarte greu foarte. Este greu să te integrezi. Nu sunt curioși despre țara ta, de unde vii și despre cultura ta, pentru că nu prea știu. Sunt foarte puțini americani care chiar sunt pasionați să afle de restul lumii sau să fie interesați măcar.

După ce termini facultatea, devii imigrant și ești văzut mereu ca un imigrant, un ‘outsider’ (n.r străin, o persoană al cărei loc nu este considerat a fi acolo).

Ar fi mai fi și alte lucruri precum sistemul de sănătate, siguranța, mâncarea. Sigur ați auzit că se plâng oamenii de mâncare, că nu este de bună calitate", a mai declarat Andreea.

America funcționează în sistem „de supraviețuire". Viața este mai frumoasă în România, a concluzionat Andreea.

„Plus condițiile de muncă, oamenii muncesc extrem de mult, 80 de ore pe săptămână e o normalitate. Este o chinuială maximă și am ajuns la concluzia cu soțul meu că ‘De ce ne chinuim? Pentru ce? Putem foarte bine să venim în România, putem lucra de la distanță, putem lua lucrurile mai ușor și să nu mai fim pe sistem de supraviețuire’. Nu ne bucuram de viață, să o trăim, să ne dezvoltăm. America funcționează pe sistem de supraviețuire, să găsești ceva și mai mult de muncit, de plătit, șamd.

De când m-am întors în România sunt super fericită. Nu că nu ar fi chestii nașpa și la noi, așa este peste tot în lume, dar contează foarte mult stilul de viață pe care vrei să îl ai", a declarat studenta.

Mulți internauți au rezonat cu percepția fetei:

„Eu m-am întors în România dupa 11 ani de Australia. Singurătatea a fost problema la mine. Oamenii nu sunt calzi și sunt foarte distanță. Din punct de vedere financiar, a fost super ok!”;

„Felicitări pentru gândirea ta, mai ales ca ești foarte tânără .Așa este, fericirea înseamnă pace sufletească și un trai decent, nu neapărat lux.”

„Și eu m-am întors în România și nu regret!”

„Deci peste tot ești văzut imigrant, am crezut ca doar prin Europa au asta. Las’ mai bine în țara mea.”

„În LA dacă nu ai un statut social important ori nu ești putred de bogat,nu îți faci relații. Asta din auzite. Eu locuiesc în Mass și mi se pare diferit față de experiența ta.”

„Foarte interesant. Empatizez cu tine și locuiesc în UK de 11 ani, dar integrandu-mă mi-am dat seama ca e norma sa fii reticent, e normal sa creezi “trust” înainte de a numi o relație prietenie.”

„Dar când locuiești undeva încerci să te integrezi acolo nu se le bagi tuturor România pe gât, bineînțeles că nu le pasă, de ce ar face-o?”.

