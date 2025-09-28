Trump și Putin în mișcare de încercuire a democrațiilor europene. Parcă seamănă cu situația din 1939

Pentru multe state din Europa de Est, august 1939 nu pare atât de îndepărtat. Atunci, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat în secret pactul Molotov-Ribbentrop, împărțind Polonia și anexând prin forță republicile baltice și Finlanda în sferele lor de influență totalitară. Ce a urmat știm cu toții: declanșarea celui de-Al Doilea Război Mondial și devastarea continentului.

Astăzi, întrebarea care se tot pune este: se repetă istoria? De data aceasta, actorii sunt Donald Trump și Vladimir Putin. Nu există încă un pact oficial, dar acțiunile lor converg. Și, odată mai mult, întreaga Europă pare vulnerabilă, scrie The Guardian.

Trump nu vizează o dominație militară directă a Europei — dar aspiră la un control politic și ideologic prin interferențe, subminare economică, presiuni tarifare, prădare necontrolată de către marile companii de tehnologie și promovarea unui conservatorism cultural naționalist. În fond, metoda diferă, dar obiectivul seamănă cu planurile imperiale de altădată.

Putin merge direct și brutal: amenințare militară constantă în Balcani, Marea Baltică și Marea Neagră, război hibrid prin atacuri cibernetice, sabotaje și dezinformare. Pentru multe state europene, acest tip de război a devenit parte din cotidian.

Trump și Putin nu sunt aliați, dar au un inamic comun: democrația liberală europeană

Trump și Putin nu sunt aliați formali. Nu au semnat un pact precum cel din 1939, dar împărtășesc un inamic comun: democrația liberală europeană. Amândoi resping multiculturalismul, drepturile egale și proiectele de integrare europeană. Amândoi hrănesc nostalgii imperiale și cultivă idei de supremație națională. În spatele discursului lor se ascunde un pericol ideologic care, pentru europeni, ar trebui să fie un semnal de alarmă.

Trump nu ascunde dorința de a „normaliza” relațiile cu Rusia, mizând pe oportunități economice reciproce. Declarațiile sale contradictorii privind Ucraina nu sunt decât expresia unei politici oscilante, în care propriile interese economice și electorale predomină. Promisiunile privind sancțiuni mai dure rămân vorbe goale, iar sprijinul militar direct pentru Kiev este suspendat, notează The Guardian.

În paralel, ambele puteri exercită presiuni politice directe: susțin partide naționaliste și populiste în Europa. Intervenții electorale, campanii de influență și dezinformare — acestea sunt astăzi instrumentele noii lupte pentru Europa. În Germania, Polonia, România, Moldova, dar și în viitoarele alegeri din Franța, aceste metode se fac simțite.

Trump și Putin se folosesc de libertatea de exprimare ca armă selectivă

Economia este un alt front. Tarife unilaterale, acorduri comerciale dezechilibrate și investiții strategice gigantice, precum cele ale marilor companii americane, sunt măsuri care aduc în discuție noțiunea de neo-colonialism. Rusia, în schimb, nu ascunde metodele: sabotaje, atacuri cibernetice, manipulări ale infrastructurii critice.

Un raport al European Council on Foreign Relations avertizează asupra unui război cultural dus împotriva Europei. În mod surprinzător, observația se potrivește ambelor capitale: Washington și Moscova caută să promoveze parteneri ideologici și să submineze unitatea europeană.

Trump și Putin se folosesc de libertatea de exprimare ca armă selectivă: dreptul la discurs există doar dacă servește agenda lor. Restul — discreditare, ostracizare, cenzură. Sunt doi clovni periculoși ai politicii internaționale, iar glumele lor au consecințe grave.

Concluzia raportului ECFR este clară: această dublă presiune, dinspre est și vest, ar trebui să unească Europa. Dar ceea ce lipsește este o reacție urgentă, o conducere unită și lucidă. Europa trebuie să înțeleagă că nu mai are de-a face cu prieteni în Washington și Moscova, ci cu adversari care, asemeni unor prădători autoritari, încearcă să submineze democrația și stabilitatea pe continent.

Ce vedem azi este mai mult decât o coincidență geopolitică. Este un joc de încercuire care seamănă cu ecoul anului 1939. Și, pentru Europa, sună alarmant, concluzionează The Guardian.

