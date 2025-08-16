Mega afacerea pe care americanii vor să o facă cu Rusia. Pentru ce ar putea fi utilizate spărgătoarele de gheaţă nucleare ale Kremlinului. „Mare miză”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 16:58
Trump a aterizat vineri, în Alaska, pentru ceea ce a numit un summit ”de mare miză” cu liderul de la Kremlin FOTO Hepta

Statele Unite au purtat discuții interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheață nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze și LNG din Alaska, ca parte a unor posibile acorduri vizate la summitul dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu subiectul.

Trump a aterizat vineri, în Alaska, pentru ceea ce a numit un summit ”de mare miză” cu liderul de la Kremlin, menit să discute un posibil acord de încetare a focului în Ucraina și să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial.

Ideea utilizării spărgătoarelor de gheață a fost analizată de oficiali de la Casa Albă ca una dintre potențialele înțelegeri cu Rusia, a precizat una dintre surse.

Discuțiile SUA–Rusia privind Ucraina au inclus și aspecte economice, iar Washingtonul intenționează să continue această abordare, potrivit acelorași surse, care au vorbit sub protecția anonimatului. Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii, iar oficialii de la Kremlin nu au fost disponibili.

Rusia operează singura flotă de spărgătoare de gheaţă nucleare din lume, esenţiale pentru menţinerea navigaţiei pe tot parcursul anului pe ruta maritimă nordică, un coridor strategic prin Oceanul Arctic pentru comerţ şi energie, care leagă Atlanticul de Pacific. Este un drum mai scurt decât traseul obișnuit, prin Suez și apoi prin strâmtoarea Malacca.

Administrația Trump promovează exportul de gaze din nordul îndepărtat al Alaskăi către clienți din Asia. Printre proiectele vizate se află Alaska LNG – o investiție de 44 miliarde de dolari pentru transportul gazului lichefiat printr-o conductă de 1.300 km până la terminale maritime – și Qilak LNG, care țintește livrări de 4 milioane de tone anual.

Mead Treadwell, cofondator al Qilak LNG, a spus că ”nu ar fi neobișnuit ca un proiect american LNG să folosească spărgătoare de gheață din orice țară aprobată de guvernul SUA, dar nu am cerut asta în mod explicit”.

O altă sursă din industrie a menționat că proiectul Alaska LNG ”nu are identificate nevoi pentru spărgătoare rusești”.

Nu este clar, deocamdată, ce proiect ar beneficia concret dacă un astfel de acord ar fi încheiat în cadrul discuțiilor din Alaska.

Spărgătoarele de gheață nucleare ar putea fi folosite nu doar pentru facilitarea transportului de LNG, ci și pentru facilitarea livrării materialelor de construcție și a echipamentelor necesare în regiunile îndepărtate ale Alaskăi, unde infrastructura este redusă și condițiile meteo sunt extrem de dificile.

