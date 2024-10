Moscova nu-și pune mari speranțe în Trump. Preferă o Americă consumată de haos, confuzie și confruntări post-electorale

Nu cumpăra niciodată o cantitate uriașă de șampanie decât dacă ești absolut sigur că merită să sărbătorești, este ceea ce au învățat rușii după primul mandat Trump.

În noiembrie 2016, politicianul rus ultranaționalist Vladimir Jirinovski a fost atât de încântat de victoria lui Donald Trump și atât de sigur că aceasta va transforma relațiile ruso-americane, încât a cumpărat 132 de sticle de șampanie și a petrecut în birourile partidului său în fața camerelor de televiziune. Nu a fost singurul care a sărbătorit.

La o zi după victoria surprinzătoare a lui Trump la Casa Albă, Margarita Simonian, redactor-șef al canalului de stat RT, și-a exprimat pe Twitter intenția de a se plimba prin Moscova cu un steag american pe geamul mașinii sale.

Iar un alt oficial rus a fumat un trabuc și a băut o sticlă de șampanie pentru a închina pentru victoria lui Trump.

La Moscova, așteptările erau mari ca Trump să elimine sancțiunile împotriva Rusiei; poate, chiar, să recunoască Peninsula Crimeea, anexată de Ucraina, ca parte a Rusiei.

„Valoarea lui Trump a fost că nu a predicat niciodată despre drepturile omului în Rusia”, explică Konstantin Remciukov, proprietarul și redactorul-șef al ziarului Nezavisimaia Gazeta.

Nu a durat mult până când toată această efervescență s-a dus pe apa sâmbetei.

„Trump a introdus cele mai dure sancțiuni împotriva Rusiei în acel moment”, își amintește Remciukov. „Până la sfârșitul mandatului său, mulți oameni au fost dezamăgiți de președinția sa”.

Rușii sunt mai precauți cu privire la perspectiva unui al doilea mandat Trump

Acesta este motivul pentru care, opt ani mai târziu - cel puțin în mod public - oficialii ruși sunt mai precauți cu privire la perspectiva unui al doilea mandat Trump.

Președintele Vladimir Putin a declarat chiar că o susține pe candidata Partidului Democrat, deși această „susținere” a fost interpretată pe scară largă ca o glumă a Kremlinului (sau un trolling al Kremlinului).

Putin a afirmat că îi place râsul „contagios” al lui Kamala Harris.

Dar nu trebuie să fii un expert politic experimentat pentru a înțelege că, în campania electorală, ceea ce a spus Trump, nu Harris, este garantat că îl va face pe Putin să zâmbească.

De exemplu, criticile lui Trump cu privire la amploarea asistenței militare americane pentru Ucraina, reticența sa aparentă de a-l acuza pe Putin pentru invazia la scară largă a Rusiei și, în timpul dezbaterii prezidențiale, refuzul său de a spune dacă dorește ca Ucraina să câștige războiul.

În schimb, Kamala Harris a susținut că sprijinul pentru Ucraina este în „interesul strategic” al Americii și s-a referit la Putin ca la „un dictator criminal”.

Nici televiziunea rusă de stat nu a fost foarte elogioasă la adresa ei. În urmă cu câteva săptămâni, unul dintre cei mai acerbi prezentatori de știri din Rusia a fost complet disprețuitor față de abilitățile politice ale lui Harris. El a sugerat că ar fi mai bine să prezinte o emisiune TV de gătit.

Există un alt rezultat posibil, care ar putea conveni Kremlinului - alegeri foarte strânse, urmate de un rezultat contestat. O Americă consumată de haos, confuzie și confruntări post-electorale ar avea mai puțin timp să se concentreze asupra afacerilor externe, inclusiv asupra războiului din Ucraina.

Relațiile ruso-americane s-au deteriorat sub Barack Obama, s-au înrăutățit sub Donald Trump și, după spusele ambasadorului rus la Washington, Anatoli Antonov, care și-a încheiat recent misiunea la Washington, ele „se destramă” sub Joe Biden. Washingtonul aruncă întreaga vină asupra Moscovei.

