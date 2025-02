Trump, primul succes la Moscova. Face un schimb cu Putin și eliberează un american din Rusia

Statele Unite anunță că Administrația Trump a reușit să obțină punerea în libertate a unui cetățean american, profesorul Marc Fogel, care era "reținut pe nedrept" în Rusia de peste trei ani.

Această punere în libertate a profesorului Fogel s-a realizat în cadrul unui „schimb”, anunță CNN la data de 11 februarie 2025, fără a oferi indicii despre persoana care ar fi fost pusă în libertate, pe bază de reciprocitate, de către SUA.

Acordul de eliberare a lui Fogel, despre care Departamentul de Stat al SUA a subliniat că era reținut pe nedrept, a fost negociat de președintele Donald Trump, de trimisul special pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, precum și de consilierii președintelui SUA, a anunțat consilierul pentru Securitate Națională, Mike Waltz.

Declarația lui Waltz nu a oferit detalii despre „schimb”, în afară de a spune că a fost „o dovadă de bună credință din partea rușilor și un semn că ne îndreptăm în direcția corectă pentru a pune capăt războiului brutal și teribil din Ucraina”.

Într-o inițiativă neobișnuită, Witkoff a mers personal în Rusia pentru a-l aduce înapoi pe Fogel, se arată în comunicat.

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, nu a existat nicio călătorie cunoscută la nivel înalt a unui oficial american în Rusia.

„Până în seara asta, Marc Fogel se va afla pe pământ american și se va reuni cu familia și cu cei dragi datorită conducerii președintelui Trump”, se arată în declarația lui Waltz.

Fogel a lucrat aproape un deceniu ca profesor de istorie la Școala Anglo-Americană din Moscova, unde copii ai diplomaților americani se numărau printre elevii săi.

Profesorul Fogel fusese arestat în august 2021 pe un aeroport din Moscova, după ce a fost găsit "purtând canabis". Fogel a călătorit în Rusia cu aproximativ 17 grame de canabis, despre care familia și avocatul au spus că i-a fost recomandat de un medic pentru a trata „durerile severe de coloană”.

În iunie 2022 (deci după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina), un tribunal de lângă Moscova l-a găsit vinovat pe Fogel de „contrabandă de droguri pe scară largă” și l-a condamnat la 14 ani de închisoare într-un lagăr de muncă forțată din Rusia.

Aceeași instanță a organizat procesul jucătoarei de baschet Brittney Griner, care a fost eliberată într-un schimb de prizonieri în decembrie 2022.

Fogel nu fusese inclus în schimburile multiple de prizonieri sub administrația Biden, inclusiv unul din august, care a vizat eliberarea jurnalistului Evan Gershkovich și a fostului pușcaș marin Paul Whelan.

Familia lui Fogel și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la sănătatea lui, declarând pentru CNN, în iulie 2022, că pedeapsa cu închisoarea înseamnă „o condamnare la moarte pentru el”.

Guvernul SUA ceruse Rusiei să-l elibereze pe Fogel din motive umanitare, din cauza vârstei și a durerilor cronice de spate.

„Aceasta este o victorie majoră pentru președintele Trump, pentru Statele Unite și, cel mai important, pentru Marc Fogel și familia sa. Niciun american nu ar trebui să suporte această nedreptate și sunt ușurat că Marc este în drum spre țara pe care o iubește”, a postat Steve Daines, republican din statul Montana, pe rețeaua X.

