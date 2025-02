SUA au votat cot la cot cu Rusia împotriva rezoluției ONU care condamnă invazia în Ucraina. „Pace justă”

Adunarea Generală a ONU a adoptat luni, 24 februarie, o rezoluție prin care condamnă invazia Rusiei în Ucraina și solicită retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean, exprimându-și totodată sprijinul pentru această țară și integritatea ei teritorială, dar de data aceasta cu opoziția SUA și cu mult mai puțin sprijin decât în anii precedenți.

Rezoluția, prezentată de Ucraina, cu susținerea aproape a tuturor țărilor din Uniunea Europeană, a fost aprobată cu 93 de voturi, 18 voturi împotrivă, între care și din partea SUA, în timp ce 65 de state s-au abținut.

În comparație, o rezoluție formulată în mod similar în 2022 și 2023 a întrunit sprijinul a 141 de țări, amintește AFP.

Yes! We did it! It was a historic vote on Ukraine’s UNGA resolution “Advancing a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine”💙💛 93 votes in favour 💙💛 grateful to all our friends and partners #StandWithUkraine pic.twitter.com/Xj8hFTpB9O