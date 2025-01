Cel mai puternic om al lumii dar nu cel mai bogat. Câți bani câștigă Donald Trump ca președinte al SUA

Donald Trump și Elon Musk / FOTO: Imagine AI generată cu Grok, via MrBeast

Salariul președintelui Statelor Unite este reglementat prin lege și este nemodificat din anul 2001, când s-a produs cea mai recentă majorare, astfel că Donald Trump va câștiga, de-a lungul celui de-al doilea mandat, aceeași sumă pe care o câștiga și în primul mandat.

Președintele SUA primește acum un salariu brut anual de 400.000 USD, ceea ce înseamnă 33.333 USD pe lună, anunță publicația spaniolă 20Minutos citată de site-ul Gândul la data de 21 ianuarie 2025.

În plus față de salariu, funcția de președinte al SUA include o sumă de 50.000 USD ca o compensație pentru cheltuielile legate de îndeplinirea sarcinilor oficiale. Această compensație nu face parte din salariul președintelui și trebuie restituită Trezoreriei la sfârșitul fiecărui an fiscal.

Pe lângă acești bani, există și alte facilități. Șeful statului are dreptul de a folosi reședința executivă a Casei Albe, incluzând mobilierul și toate bunurile care sunt acolo. În plus, pentru a-și îndeplini atribuțiile, președintele SUA poate utiliza mijloace de transport de tip Air Force One.

După ce le expiră mandatul la Casa Albă, foștii președinți ai SUA au dreptul la pensie pe viață.

Revista Forbes estima că averea lui Donald Trump, înainte de alegerile prezidențiale din SUA, era de circa 5,6 miliarde USD. Drept comparație, averea lui Elon Musk, apropiat al lui Trump, ar fi de circa 400 de miliarde USD. Musk este în acest moment cel mai bogat om din lume.

Ads