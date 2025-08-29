Șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA, în centrul unui scandal major după ce ar fi dezvăluit identitatea unui agent CIA sub acoperire

Un nou scandal de proporții afectează administrația președintelui Donald Trump, după ce The Wall Street Journal a dezvăluit că actualul director al Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, ar fi publicat pe rețeaua X (fostul Twitter) numele unui agent CIA care lucra sub acoperire în dosare sensibile legate de Rusia. Potrivit surselor citate de publicația americană, gestul a fost făcut fără o consultare prealabilă cu Agenția Centrală de Informații și fără verificarea statutului de acoperire al persoanei respective.

Gabbard, fostă congresmenă democrată devenită voce conservatoare în administrația Trump, a publicat săptămâna trecută o listă cu 37 de nume ale unor actuali și foști ofițeri de informații cărora le-a revocat autorizațiile de acces la informații clasificate. Ea i-a acuzat public de „trădarea jurământului față de Constituție” și de implicare într-un presupus complot orchestrat de administrația Obama pentru discreditarea campaniei lui Trump din 2016 — o teorie respinsă de majoritatea experților și considerată nefondată de către comisiile bipartizane din Congres.

O decizie fără consultare

Conform WSJ, Gabbard nu ar fi știut că unul dintre numele de pe listă aparținea unui agent CIA sub acoperire. Patru surse familiare cu incidentul au confirmat că nu a existat o consultare semnificativă cu CIA înaintea publicării listei, iar Agenția nu fusese informată că numele vor apărea public a doua zi.

Ads

Această omisiune ar putea avea implicații grave asupra operațiunilor externe ale SUA și asupra siguranței persoanei vizate, atrag atenția foști oficiali din domeniul securității naționale.

Biroul condus de Gabbard a transmis, într-un punct de vedere oferit publicației americane, că „revocările au fost dispuse pentru a proteja integritatea sistemului de informații, astfel încât cei care au politizat, manipulat sau divulgat ilegal informații clasificate să nu mai poată repeta astfel de fapte”.

Reacții dure în spațiul public

Reacțiile la incident au fost rapide și tranșante. Analiști în securitate națională și jurnaliști specializați în apărare au calificat gestul drept „impardonabil”. Shahank Joshi, editor de apărare al publicației The Economist, a scris că, într-o altă administrație, „un astfel de act ar fi dus la demisie sau la demitere imediată”.

La rândul său, editorialistul Jonah Goldberg (The Dispatch) a afirmat că „Gabbard nu ar fi trebuit niciodată nominalizată sau confirmată în această funcție”, adăugând că „cel mai bun moment pentru demiterea ei ar fi fost atunci. Următorul cel mai bun moment este acum”.

Ads

Incidentul survine într-un moment de tensiuni crescânde între Casa Albă și comunitatea de informații, pe fondul eforturilor administrației Trump de a epura ceea ce consideră a fi influența „statului paralel” în interiorul agențiilor federale. Numirea lui Tulsi Gabbard în fruntea Direcției Naționale de Informații a fost, de la început, una controversată, fiind privită ca o mutare politică în detrimentul experienței în domeniul informațiilor.

Deocamdată, Casa Albă nu a comentat incidentul, iar Tulsi Gabbard nu a oferit explicații suplimentare. Rămâne de văzut dacă acest episod va declanșa o anchetă oficială sau o reevaluare a poziției sale în cadrul administrației, notează mediaite.com.

Ads