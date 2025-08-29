Șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA, în centrul unui scandal major după ce ar fi dezvăluit identitatea unui agent CIA sub acoperire

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 29 August 2025, ora 21:43
1470 citiri
Șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA, în centrul unui scandal major după ce ar fi dezvăluit identitatea unui agent CIA sub acoperire
Tulsi Gabbard, director al Serviciilor Naționale de Informații din SUA FOTO X/@TulsiPotus

Un nou scandal de proporții afectează administrația președintelui Donald Trump, după ce The Wall Street Journal a dezvăluit că actualul director al Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, ar fi publicat pe rețeaua X (fostul Twitter) numele unui agent CIA care lucra sub acoperire în dosare sensibile legate de Rusia. Potrivit surselor citate de publicația americană, gestul a fost făcut fără o consultare prealabilă cu Agenția Centrală de Informații și fără verificarea statutului de acoperire al persoanei respective.

Gabbard, fostă congresmenă democrată devenită voce conservatoare în administrația Trump, a publicat săptămâna trecută o listă cu 37 de nume ale unor actuali și foști ofițeri de informații cărora le-a revocat autorizațiile de acces la informații clasificate. Ea i-a acuzat public de „trădarea jurământului față de Constituție” și de implicare într-un presupus complot orchestrat de administrația Obama pentru discreditarea campaniei lui Trump din 2016 — o teorie respinsă de majoritatea experților și considerată nefondată de către comisiile bipartizane din Congres.

O decizie fără consultare

Conform WSJ, Gabbard nu ar fi știut că unul dintre numele de pe listă aparținea unui agent CIA sub acoperire. Patru surse familiare cu incidentul au confirmat că nu a existat o consultare semnificativă cu CIA înaintea publicării listei, iar Agenția nu fusese informată că numele vor apărea public a doua zi.

Această omisiune ar putea avea implicații grave asupra operațiunilor externe ale SUA și asupra siguranței persoanei vizate, atrag atenția foști oficiali din domeniul securității naționale.

Biroul condus de Gabbard a transmis, într-un punct de vedere oferit publicației americane, că „revocările au fost dispuse pentru a proteja integritatea sistemului de informații, astfel încât cei care au politizat, manipulat sau divulgat ilegal informații clasificate să nu mai poată repeta astfel de fapte”.

Reacții dure în spațiul public

Reacțiile la incident au fost rapide și tranșante. Analiști în securitate națională și jurnaliști specializați în apărare au calificat gestul drept „impardonabil”. Shahank Joshi, editor de apărare al publicației The Economist, a scris că, într-o altă administrație, „un astfel de act ar fi dus la demisie sau la demitere imediată”.

La rândul său, editorialistul Jonah Goldberg (The Dispatch) a afirmat că „Gabbard nu ar fi trebuit niciodată nominalizată sau confirmată în această funcție”, adăugând că „cel mai bun moment pentru demiterea ei ar fi fost atunci. Următorul cel mai bun moment este acum”.

Incidentul survine într-un moment de tensiuni crescânde între Casa Albă și comunitatea de informații, pe fondul eforturilor administrației Trump de a epura ceea ce consideră a fi influența „statului paralel” în interiorul agențiilor federale. Numirea lui Tulsi Gabbard în fruntea Direcției Naționale de Informații a fost, de la început, una controversată, fiind privită ca o mutare politică în detrimentul experienței în domeniul informațiilor.

Deocamdată, Casa Albă nu a comentat incidentul, iar Tulsi Gabbard nu a oferit explicații suplimentare. Rămâne de văzut dacă acest episod va declanșa o anchetă oficială sau o reevaluare a poziției sale în cadrul administrației, notează mediaite.com.

Top 15 meserii cu cele mai bune perspective de creștere în următorii 10 ani
Top 15 meserii cu cele mai bune perspective de creștere în următorii 10 ani
Piața muncii se află într-o continuă transformare, influențată de schimbările demografice, evoluțiile tehnologice și dinamica economică globală. Unele domenii se restrâng, în timp ce...
Directoarea principalei agenții sanitare americane a fost demisă după ce l-a contrazis pe secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr.: „În primul rând, nu face rău”
Directoarea principalei agenții sanitare americane a fost demisă după ce l-a contrazis pe secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr.: „În primul rând, nu face rău”
Susan Monarez, directoarea CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA) a fost concediată miercuri, 27 august, după numai o lună în funcție, pentru că s-a opus modificării...
#SUA, #scandal CIA, #Tulsi Gabbard , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
ObservatorNews.ro
Sorin, pacalit ca va ajunge sofer de TIR in Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevarul de abia la destinatie
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Conflict rezolvat. CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători și Transferoviar pentru neplata TUI
  2. Explozie la Amara. Punga de gaz descoperită în timpul unor lucrări de forare a sărit în aer. "S-ar părea că a fost o scânteie în interior" VIDEO
  3. Șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA, în centrul unui scandal major după ce ar fi dezvăluit identitatea unui agent CIA sub acoperire
  4. Noi măsuri în sănătate, prezentate de ministrul Rogobete. Se schimbă modul de evaluare pentru managerii de spitale și pentru șefii de secții
  5. Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale şi care se baricadase într-un apartament din Otopeni a fost imobilizat de poliţişti
  6. Un fost membru CSM îl critică dur pe premierul Bolojan. România "se apropie de un regim cu tendințe autoritare", "se urmărește distrugerea Justiției ca instituție"
  7. Soția ministrului Economiei, numită coordonator la Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Cu cât va fi remunerată Andreea Elena Miruță
  8. Un simplu test de sânge poate arăta cât de „bătrâne” sunt organele tale. Descoperire revoluționară la Stanford
  9. Europa caută o cale de mijloc. Cum ar putea fi folosite activele rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei
  10. O pisică a fost scoasă la licitație pentru datoriile stăpânului. Cazul a revoltat internetul și licitația a fost anulată

Ultimele emisiuni

Acum 9 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”