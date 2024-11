Schimb de prizonieri între Statele Unite și China. Trei cetățeni americani "închişi pe nedrept" dați la schimb pentru trei chinezi FOTO

Trei cetăţeni americani, "închişi pe nedrept", au fost eliberați de China, miercuri, 27 noiembrie, au anunţat responsabili ai SUA, cu câteva săptămâni înainte de încheierea administraţiei Joe Biden şi revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, transmite AFP.

Mark Swidan, Kai Li şi John Leung au fost puşi în libertate în schimbul unor cetăţeni chinezi aflaţi în detenţie în SUA, dar cărora responsabilii citaţi nu le-au precizat identitatea.

BREAKING: Three Americans—Mark Swidan, Kai Li, and John Leung—detained in China for years have been released in a prisoner swap between the US and China, officials just said.

