Generalul Thomas Bussiere, comandant al Air Force Global Strike Command, a anunțat marți că se retrage din activitate din „motive personale și familiale”.

„După multe reflecții și cu inima plină, Barb și cu mine am luat decizia dificilă de a solicita retragerea din Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Deși mă îndepărtez de serviciul activ, angajamentul meu față de apărare rămâne neschimbat. Voi căuta noi modalități de a sprijini Forțele Aeriene și securitatea națională”, a transmis Bussiere pe Facebook.

Generalul a condus Air Force Global Strike Command din decembrie 2022, structura responsabilă de arsenalul nuclear american. În iulie fusese nominalizat pentru funcția de adjunct al Șefului de Stat Major al Forțelor Aeriene, însă nominalizarea i-a fost retrasă în septembrie, potrivit publicației Aviation Week.

Un val de retrageri la vârful Forțelor Aeriene

Plecarea lui Bussiere vine într-un moment de schimbări accelerate în conducerea armatei americane. În august, Forțele Aeriene au anunțat că actualul șef al statului major, generalul David Allvin, se va retrage în noiembrie, după numai doi ani dintr-un mandat de patru.

Anterior, în februarie, generalul James Slife fusese destituit din funcția de adjunct al Șefului de Stat Major al Forțelor Aeriene.

În locul lui Allvin, administrația Trump l-a propus pe generalul Kenneth Wilsbach, pilot de vânătoare cu experiență în operațiuni de luptă la nivel global.

„Este un aviator testat în luptă și are experiența necesară pentru a conduce forțele aeriene de pe toate meridianele. Am deplină încredere că va menține ethosul de războinic și capacitatea de a apăra națiunea împotriva oricărui adversar”, a declarat secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink.

Anunțul retragerii lui Bussiere a venit la câteva ore după o reuniune extraordinară convocată de secretarul apărării, Pete Hegseth, la Quantico, Virginia.

În fața amiralilor și generalilor americani, Hegseth a anunțat creșterea standardelor de fitness și o revizuire a procedurilor interne de anchetă și plângeri.

„Dacă ceea ce spun astăzi vă face inima să se strângă, atunci ar trebui să faceți ceea ce este onorabil și să vă dați demisia”, le-a transmis oficialul superiorilor militari.

