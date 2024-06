Se destramă SUA? Liderul secesioniștilor texani spune că lucrează cu alte cinci state americane

Naționaliștii texani se coordonează cu militanți secesioniști din alte cinci state, care sunt, de asemenea, interesați să se rupă de Statele Unite, potrivit unuia dintre liderii lor, citat de Newsweek.

Afirmația a fost făcută de Daniel Miller, președintele Mișcării naționaliste texane pro-independență (TNM), în ultima ediție a emisiunii sale online Late Night Coffee Talk, care a fost difuzată pe Facebook la 19 iunie.

În ultimele luni s-a înregistrat o creștere a activității militanților pentru independența Texasului, care a coincis cu tensiunile crescute dintre autoritățile locale și administrația Biden pe teme precum imigrația ilegală și educația. Partidul Republican din Texas a inclus sprijinul pentru un referendum privind independența în documentul său privind prioritățile legislative și platforma pentru 2024, care a fost publicat în iunie, după ce acesta a fost aprobat de convenția sa din San Antonio din luna precedentă. La convenție, susținătorii referendumului pentru independență au fost aleși, președinte și vicepreședinte al partidului.

Miercuri, Miller a fost întrebat dacă susține secesiunea altor grupuri sau state de SUA, la care a răspuns "100%, dar nu susțin secesiunea lor, ci susțin dreptul lor de a discuta și de a vota, iar dacă asta vor să facă atunci să o facă".

Miller a mai spus că TNM are o "interfață" cu mișcările pentru independență din California, New Hampshire, Alaska, Florida și Louisiana.

"Ceea ce facem noi este să lucrăm și să comunicăm cu mișcările pentru independență. Am menționat câteva: Calexit, New Hampshire exit, Florida (Flexit), Free Louisiana people, Partidul Independenței din Alaska", a subliniat acesta.

"Se poate pleda pentru o cale plauzibilă către independență pentru oricare dintre aceste state. Ca în cazul tuturor mișcărilor de independență, actuale și istorice, calendarul ieșirii lor se extinde și se comprimă în funcție de factori interni și externi“, a precizat Miller.

"California, Alaska și New Hampshire au un impuls intern care poate fi accelerat de o deteriorare suplimentară a relației dintre guvernul federal și popor.

Florida și Louisiana sunt mai noi [mișcări de independență], dar exprimă deja rezistență politică și juridică față de depășirea atribuțiilor federale. Având în vedere lipsa totală a spiritului de reformă al guvernului federal, dacă prăpastia dintre alegătorii lor și politica federală continuă să crească, impulsul lor de a ieși s-ar putea accelera foarte mult."

„Calexit” este susținută de mișcarea „Yes California”, care a fost fondată inițial în 2015 pentru a milita pentru o mai mare autonomie pentru Statul de Aur, dar mai târziu a susținut independența deplină. Cel mai recent plan prevede formarea unei noi țări numite „Pacifica” „în zona Golfului San Francisco și de-a lungul coastei centrale a Californiei”, în timp ce restul statului va rămâne în SUA.

Partidul Independenței din Alaska a fost înființat în 1984 pentru a milita pentru ca statul să părăsească SUA și să devină o națiune independentă, notează Newsweek.

Unii conservatori și libertarieni din New Hampshire fac, de asemenea, presiuni pentru ca statul să părăsească SUA. La începutul acestui an, reprezentantul republican din stat Jason Gerhard a introdus o lege care cere ca New Hampshire să își declare independența dacă datoria națională depășește 40 de trilioane de dolari, cu aproximativ 6 trilioane de dolari mai mult decât în prezent, deși această lege nu a fost adoptată.

Mișcările secesioniste din Florida și Louisiana la care a făcut referire Miller sunt aparent mult mai noi, iar Newsweek a găsit puține informații online despre ambele. Un sondaj YouGov publicat la începutul acestui an a arătat că 24 % dintre locuitorii din Florida și 23 % dintre locuitorii din Louisiana ar susține ca statul lor să părăsească SUA și să devină o țară complet independentă.

Un sondaj efectuat pentru Newsweek la începutul acestui an a constatat că 23% dintre texani doresc ca statul să devină „o țară independentă”, față de 67% care susțin ca acesta să rămână „un stat în Statele Unite”. Restul de 10% au răspuns „nu știu”.

