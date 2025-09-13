Secretarul american de stat Marco Rubio, așteptat în Israel după ce Netanyahu a atacat liderii Hamas în Qatar

Secretarul american de stat Marco Rubio, așteptat în Israel după ce Netanyahu a atacat liderii Hamas în Qatar
Marco Rubio FOTO X/Marco Rubio

Secretarul de stat american Marco Rubio este așteptat în Israel duminică pentru a-l asigura de sprijinul SUA înainte de recunoașterea viitoare a unui stat palestinian de către mai multe țări, inclusiv Franța, la Adunarea Generală a ONU, a anunțat vineri Departamentul de Stat, transmite AFP.

Această vizită are loc în ciuda faptului că președintele american Donald Trump s-a declarat contrariat de atacul israelian care i-a vizat pe liderii mișcării islamiste palestiniene Hamas din Qatar, un aliat al SUA.

Marco Rubio se va întâlni cu liderii israelieni pentru a discuta 'angajamentul SUA de a combate măsurile antiisraeliene, inclusiv recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian, care recompensează terorismul Hamas', a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Secretarul de stat al SUA va sublinia sprijinul Washingtonului pentru securitatea Israelului, a adăugat purtătorul de cuvânt.

'De asemenea, (Rubio) va sublinia obiectivele noastre comune: să ne asigurăm că Hamas nu va mai conduce Gaza și să-i aducem acasă pe toți ostaticii', a continuat el, adăugând că Marco Rubio se va întâlni cu familiile ostaticilor.

Declarația nu a menționat atacurile israeliene din Qatar, chiar dacă înaltul diplomat american s-a întâlnit vineri la Washington cu Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, prim-ministrul țării din Golf.

Totodată, președintele Donald Trump va fi gazda premierului qatarez, pe care l-a invitat la cină în complexul său de golf din Bedminster, New Jersey (nord-est), potrivit Casei Albe.

Atacul fără precedent comis de Israel marți a vizat oficiali Hamas care se întâlneau într-un complex rezidențial din inima orașului Doha, capitala Qatarului, care mediază negocierile pentru un armistițiu în Fâșia Gaza.

Într-o rară mustrare, Trump a declarat că este 'foarte nemulțumit' de atacuri.

Acestea au fost condamnate joi de Consiliul de Securitate al ONU, care, însă, nu a numit Israelul în declarația sa.

De la atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului și de la represaliile israeliene din Fâșia Gaza, Consiliul de Securitate al ONU a fost în mare parte paralizat în această chestiune din cauza vetourilor repetate, în special din partea Statelor Unite, amintește AFP.

Israelul a atacat liderii Hamas aflați în Qatar. Lovitură a serviciilor secrete în capitala unui stat arab
Israelul a atacat liderii Hamas aflați în Qatar. Lovitură a serviciilor secrete în capitala unui stat arab
O lovitură cu potențial exploziv în plan diplomatic a fost confirmată marți de autoritățile israeliene, care au recunoscut oficial că au vizat conducerea politică a Hamas aflată în...
Discuție aprinsă între președintele israelian și premierul britanic Keir Starmer, fără zâmbete, după atacul asupra Qatarului: ”S-au spus lucruri dure și puternice”
Discuție aprinsă între președintele israelian și premierul britanic Keir Starmer, fără zâmbete, după atacul asupra Qatarului: ”S-au spus lucruri dure și puternice”
Președintele israelian Isaac Herzog a dezvăluit că cea mai recentă întâlnire cu premierul britanic Keir Starmer de miercuri, 10 iunie, s-a transformat într-o discuție aprinsă, în care...
#SUA, #Israel, #Hamas, #Qatar, #lideri Hamas , #SUA
