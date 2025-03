Semnarea unui acord pentru ca SUA să obțină minerale ucrainene valoroase - posibilă în Arabia Saudită?

La Kiev tocmai s-a confirmat faptul că președintele Volodymyr Zelensky va vizita Arabia Saudită luni, cu o zi înainte de negocierile de pace planificate între înalți oficiali ucraineni și americani în Arabia Saudită.

Între timp. președintele american Donald Trump a spus că și el se va afla în Arabia Saudită, în aceeași perioadă, pentru a lucra la un „acord de afaceri”.

Zelensky a precizat că inițial se va întâlni luni cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman. „După aceea, echipa mea va rămâne în Arabia Saudită pentru a lucra cu partenerii noștri americani. Ucraina este cea mai interesată de pace”, s-a confesat el pe X.

Se pare că delegația SUA este în esență aceeași componență care s-a întâlnit la începutul anului cu oficiali ruși pentru discuțiile inițiale de pace: secretarul de stat Marco Rubio, trimisul pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff și consilierul pentru securitate națională Michael Waltz.

Witkoff a spus că plănuiește să vorbească cu trimișii ucraineni joi despre o încetare a focului cu Rusia și un „cadru” pentru un acord mai lung. „Acum suntem în discuții, pentru a coordona o întâlnire cu ucrainenii la Riad, sau chiar la Jeddah”, a mai precizat Witkoff reporterilor. „Ideea este de a obține un cadru pentru un acord de pace și, de asemenea, o încetare inițială a focului”, a mai afirmat el.

Echipa ucraineană va fi condusă de principalul consilier al lui Zelensky, Andriy Yermak. Scopul exact al întâlnirii pare încă neclar, deși ar putea include și semnarea unui acord pentru ca SUA să obțină minerale ucrainene valoroase, care a ieșit de pe agenda bilaterală la sfârșitul lunii trecute, când Zelensky și Trump s-au întâlnit și confruntat, în mod nefericit, la Casa Albă.

Între timp, un atac rusesc cu rachete a lovit o instalație din Harkov pe fondul unor lovituri masive în Ucraina; fiind ulterior semnalate șapte victime.

De atunci, SUA au suspendat ajutorul militar și partajarea informațiilor cu Kiev, deși Trump a precizat că Washingtonul ar putea restabili ajutorul, dacă Ucraina semnează acordul pentru minereuri.

Trump a declarat joi că plănuiește să viziteze Arabia Saudită, în ceea ce se conturează a fi un moment concomitent cu discuțiile de pace, sugerând un acord pentru investiții majore din partea regatului. Întrebat dacă se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Arabia Saudită, Trump și-a confirmat intenția de a vizita națiunea bogată în petrol din Golf, dar a sugerat că afacerile sunt principalul motiv.

„Mă duc în Arabia Saudită”, a spus Trump reporterilor,.„Am spus, voi merge dacă plătiți un trilion de dolari, un trilion de dolari companiilor americane pe o perioadă de patru ani”, a spus el „Au fost de acord să facă asta, așa că o să merg acolo.”

Călătoria în Arabia Saudită ar fi prima vizită străinătate a lui Trump în acest al doilea mandat prezidențial.

El a spus recent că a decis să viziteze Arabia Saudită mai degrabă decât Marea Britanie, deoarece regatul arab a promis că va cumpăra produse americane în valoare de 450 de miliarde de dolari, conform AFP.

Trump a cultivat legături strânse de afaceri cu Arabia Saudită, Iar organizația Trump a anunțat în decembrie un Turn Trump la Jeddah.

În ultimul său mandat, Trump s-a lăudat că l-a protejat pe prințul moștenitor Mohammed bin Salman, de consecințele uciderii jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, președintele invocând importanța achizițiilor saudite de arme americane.

Prin urmare este multă ceață geopolitică peste nisipurile saudite, dar se conturează perspectiva unor soluții pragmatice privind situația din Ucraina - anunțabile săptămâna viitoare.

Ion Petrescu este un comunicator/jurnalist cu experienta in domeniul militar. A condus succesiv Biroul de Presa al Ministerului Apararii Nationale, ulterior, pentru o vreme, Directia Informare si Relatii Publice a armatei, iar timp de opt ani a comandat Trustul de Presa al Armatei, un context in care a modernizat formatul si continutul saptamanalului "Observatorul militar". In ultimii ani a scris in publicatii centrale, despre prioritati transatlantice, fiind invitat la posturi de televiziune pentru a analiza dinamica evenimentelor militare in Europa de Est si pe mapamond.

