Serviciul de imigrări american, acuzat că leagă migranții în dispozitive cu cătușe la mâini și la picioare. "Nici animalele nu sunt legate așa"

Serviciul de imigrări din SUA (ICE) este acuzat că leagă suspecții „ca pe cadavre” în costume cu cătușe la mâini și picioare. „Nici animalele nu sunt legate așa”, a declarat un bărbat, sub protecția anonimatului.

O investigație recenta a AP News a arătat că Serviciul de Imigrări și Control Vamal al SUA (ICE) folosește foarte des WRAP - un dispozitiv controversat de imobilizare numit în timpul deportărilor. Dispozitivul, care acoperă întregul corp, a fost utilizat în mai multe cazuri, scrie AP, provocând îngrijorări cu privire la siguranța și etica sa.

AP a scris despre cel puțin 7 cazuri de imigranți pe care s-a folosit WRAP chiar în acest an.

Povestea începe cu un nigerian, care a descris cum a fost trezit împreună cu alți deținuți în septembrie, în miez de noapte. Ofițerii de la Imigrație și Control Vamal al SUA le-au pus cătușe la mâini și la picioare, a spus el, și le-au spus că sunt trimiși în Ghana, chiar dacă niciunul dintre ei nu era de acolo.

Când au cerut să vorbească cu avocatul lor, a spus el, ofițerii au refuzat și i-au pus pe bărbații deja încătușați în costume de imobilizare complete, numite WRAP, apoi i-au încărcat într-un avion pentru zborul de 16 ore spre Africa de Vest.

Cunoscut sub numele de „burrito” sau „geanta”, WRAP a devenit o parte chinuitoare a deportărilor pentru unii imigranți.

„A fost exact ca o răpire”, a declarat nigerianul, care face obiectul unui proces federal, pentru Associated Press, într-un interviu acordat din centrul de detenție în care el și alți deportați erau ținuți în Ghana. La fel ca și alții imobilizați, intervievați de AP, el a vorbit sub condiția anonimatului de teama represaliilor.

AP a identificat mai multe exemple de utilizare de către ICE a dispozitivului de imobilizare completă a corpului, WRAP, de culoare negru și galben, în timpul deportărilor. Utilizarea acestuia a fost descrisă pentru AP de cinci persoane care au declarat că au fost imobilizate cu dispozitivul, uneori timp de ore întregi, pe zborurile de deportare ICE începând cu 2020. Iar martori și membri ai familiilor din patru țări au declarat despre utilizarea acestuia asupra a cel puțin alte șapte persoane în acest an.

AP a constatat că ICE a folosit dispozitivul în ciuda preocupărilor interne exprimate într-un raport din 2023 al diviziei pentru drepturi civile a agenției-mamă, Departamentul de Securitate Internă al SUA, în parte din cauza rapoartelor despre decese care au implicat utilizarea WRAP de către forțele de ordine locale. Iar AP a identificat o duzină de cazuri fatale în ultimul deceniu în care poliția locală sau gardienii din SUA au folosit WRAP, iar autopsiile au stabilit că „imobilizarea” a jucat un rol în deces.

WRAP face obiectul unui număr tot mai mare de procese federale care compară utilizarea incorectă a dispozitivului cu pedepse și chiar tortură, fie că este utilizat într-o închisoare sau de către autoritățile de imigrare în timpul zborurilor internaționale. Printre preocupările susținătorilor se numără faptul că ICE nu urmărește utilizarea WRAP, așa cum prevede legea federală, atunci când ofițerii folosesc forța.

DHS a plătit Safe Restraints Inc., producătorul WRAP din California, 268.523 de dolari de când a început să achiziționeze dispozitivele la sfârșitul anului 2015, în timpul administrației Obama. Registrele de achiziții guvernamentale arată că cele două administrații Trump au fost responsabile pentru aproximativ 91% din aceste cheltuieli. ICE nu a furnizat AP înregistrări care să documenteze utilizarea WRAP, în ciuda multiplelor solicitări, și nu este clar cât de des a fost utilizat în administrațiile actuale și anterioare.

Producătorul dispozitivului WRAP spune că a intenționat ca dispozitivul să fie o salvare pentru forțele de ordine care se confruntă cu persoane violente care atacau fizic ofițerii sau se auto-răneau.

Însă oficialii ICE au un prag mult mai scăzut pentru utilizarea WRAP decât recomandă producătorul, a constatat AP. Deținuții intervievați de AP au declarat că ofițerii ICE au folosit legăturile asupra lor după ce au fost încătușați. Ei au spus că acest lucru a fost făcut pentru a-i intimida sau pedepsi pentru că au cerut să vorbească cu avocații lor sau și-au exprimat teama de a fi deportați, adesea în locuri de unde au fugit din cauza violenței și torturii.

Deportatul vest-african a descris o experiență terifiantă, de ore întregi, care i-a lăsat picioarele umflate până la punctul în care a șchiopătat.

„M-au înfășurat pe mine și pe colegii mei”, a spus el, „ne-au legat într-o cămașă de forță”.

ICE și DHS nu au răspuns la întrebări detaliate din partea AP și au refuzat o solicitare privind politica guvernului privind momentul și modul de utilizare a WRAP (sistemului de imobilizare).

„Utilizarea mijloacelor de imobilizare asupra deținuților în timpul zborurilor de deportare este o metodă de lungă durată, un protocol standard al ICE și o măsură esențială pentru a asigura siguranța și bunăstarea atât a deținuților, cât și a ofițerilor/agenților care îi însoțesc”, a declarat Tricia McLaughlin, purtătoarea de cuvânt a DHS, într-un e-mail către AP. „Practicile noastre se aliniază cu cele urmate de alte autorități relevante și sunt pe deplin conforme cu standardele legale stabilite.”

Agenția nu a specificat aceste autorități și nici nu și-a descris practicile.

„Utilizarea acestor dispozitive este inumană și incompatibilă cu valorile fundamentale ale națiunii noastre”, a declarat Noah Baron, avocat al deportaților din Africa de Vest.

Charles Hammond, CEO al Safe Restraints Inc., a declarat că firma sa a realizat o versiune modificată a dispozitivului pentru ICE, cu modificări menite să permită menținerea oamenilor în el în timpul zborurilor și al călătoriilor lungi cu autobuzul.

Versiunea ICE include un inel pe partea din față a costumului care permite atașarea mâinilor încătușate ale subiectului, permițând în același timp o utilizare limitată pentru a mânca și a bea, a spus el. În plus, versiunea ICE are „cătușe moi pentru coate”, a spus Hammond, care se conectează în spate, astfel încât o persoană se poate mișca pentru o circulație corectă, dar nu poate întoarce cotul pentru a lovi pe cineva.

Un reporter AP a relatat pentru Hammond unele dintre acuzațiile făcute de persoanele care fuseseră plasate în sistemul WRAP pentru zboruri lungi. Toți cei intervievați de AP au spus că aveau deja mâinile și picioarele imobilizate cu lanțuri. Toți au negat că s-ar fi luptat cu ofițerii, spunând că fie plângeau, fie pledau împotriva deportării lor în țări pe care le considerau periculoase.

Hammond a spus că, dacă este adevărat că unii oameni nu erau violenți și pur și simplu protestau verbal, includerea lor în WRAP (Wrap - Sistemul de Asigurări de Protecție) ar putea fi o utilizare necorespunzătoare.

„Nu acesta este scopul WRAP-ului. Dacă (persoana deportată) reprezintă un risc actual sau potențial pentru sine, pentru ofițeri, pentru personal, pentru avion, imobilizările sunt justificate. Dacă nu sunt, atunci imobilizările nu sunt.”

„Vă rog să mă ajutați”

Juan Antonio Pineda a spus că a fost pus într-o „geantă” la sfârșitul lunii septembrie și condus de ofițerii de imigrare la granița cu Mexicul. Era neagră cu dungi galbene și avea curele care îi imobilizau corpul și se legau peste umeri - WRAP-ul.

Pineda, care este din El Salvador, se afla legal în SUA, a spus el într-un videoclip de la un centru de detenție ICE din Arizona. Pe 3 septembrie, a mers la o întâlnire în Maryland pentru a obține permisiunea pentru încă un an, a declarat soția sa, Xiomara Ochoa, într-un interviu din El Salvador. În schimb, a fost reținut de ICE și i s-a spus că va fi deportat în Mexic, dar documentele care i-au fost arătate aveau numele altcuiva, a spus el. Chiar și așa, a fost trimis la centrul de detenție Florence Service Processing Center din Arizona.

În dimineața devreme de miercuri, 24 septembrie, el a spus că ofițerii i-au legat mâinile și picioarele, l-au pus în „sac” și l-au condus cu mașina timp de patru ore până la graniță. Când a refuzat să semneze documentele de deportare, Pineda susține că ofițerii i-au rupt brațul drept și i-au provocat un ochi vânăt înainte de a-l conduce înapoi cu încă patru ore în „sac”. AP nu a putut confirma independent cum a fost rănit. Videoclipul lui Pineda îl arată cu un gips pe braț și vânătăi pe față.

A doua zi, joi, 25 septembrie, l-au legat din nou, l-au pus în geantă și l-au dus la graniță, unde oficialii mexicani de imigrare l-au întors, a spus el.

„Opt ore dus-întors și nu-mi dau mâncare, apă sau nimic”, a spus el în videoclipul pe care soția sa l-a distribuit AP. „Vă rog să mă ajutați.”

În cele din urmă, a fost deportat în Mexic, a spus Ochoa.

ICE nu a răspuns la multiplele solicitări de comentarii din partea AP cu privire la cazul lui Pineda.

Pe lângă bărbatul nigerian dus în Ghana, alte patru persoane intervievate de AP au declarat că au fost plasate în WRAP și transportate pe zboruri de deportare încă de la prima administrație Trump.

Pe măsură ce oficialii americani de imigrare acționează agresiv pentru a îndeplini obiectivele președintelui privind deportarea, avocații și susținătorii imigranților fac ecou preocupărilor din propria anchetă a guvernului privind drepturile civile, conform căreia ofițerii ICE nu sunt instruiți cu privire la modul de utilizare a sistemelor de imobilizare.

„Acesta ar trebui să fie un tip de imobilizare de ultimă instanță după ce au încercat deja alte lucruri”, a spus Fatma Marouf, profesoară de drept la Texas A&M, care a dat în judecată ICE pentru utilizarea dispozitivului. „Simplul fapt de a fi legat așa poate provoca multe daune psihologice.”

Unii deportați au spus că au fost lăsați în costumul de imobilizare (WRAP) pentru timp îndelungat. Un proces intentat în numele nigerianului și al altor patru persoane deținute în prezent în tabăra Dema, Ghana, a inclus acuzația unuia dintre ei că ICE i-a lăsat costumul de imobilizare timp de 16 ore, desfăcând o singură dată partea inferioară pentru a putea folosi baia.

„Nimeni nu ar trebui să fie pus într-un WRAP. Nici măcar nu cred că leagă animalele așa”, și-a amintit un bărbat care a spus că a suferit o comoție cerebrală și o dislocare a maxilarului fiind plasat în dispozitiv în 2023, înainte de un zbor de deportare către Capul Verde, o națiune insulară africană. Revizuirea dosarului său medical de către AP a confirmat că a suferit acele răni în 2023.

„A fost cel mai dureros lucru prin care am trecut”, a spus bărbatul, adăugând că a fost imobilizat cea mai mare parte a zborului de 10 ore. „Uitați de agresiune, uitați de maxilarul rupt. Doar sistemul de fixare a fost dureros.”

