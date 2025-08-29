Demonstrație de forță electromagnetică. Sistemul american Leonidas neutralizează un roi de drone în câteva secunde VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 29 August 2025, ora 23:12
732 citiri
Demonstrație de forță electromagnetică. Sistemul american Leonidas neutralizează un roi de drone în câteva secunde VIDEO
Sistemul Leonidas folosește interferență electromagnetică pentru a neutraliza dronele FOTO X/@DI313

Un sistem de arme cu energie direcționată a doborât simultan 49 de drone în timpul unui test desfășurat în statul Indiana, oferind o imagine clară asupra viitorului apărării antidrone.

Marți, 26 august, în apropiere de Camp Atterbury, Indiana, zeci de drone au căzut din cer în succesiune rapidă, în cadrul unui test realizat de compania americană Epirus, în prezența unor oficiali ai armatei SUA și reprezentanți din mai multe țări din regiunea Indo-Pacifică.

Sistemul testat, numit Leonidas, folosește interferență electromagnetică pentru a neutraliza dispozitivele aeriene fără a utiliza proiectile sau muniție convențională. Potrivit dezvoltatorilor, în demonstrația finală — punctul culminant al unui exercițiu de două ore — sistemul a reușit să oprească simultan 49 de drone de tip quadcopter, cel mai mare număr cu care s-a confruntat până acum.

„Eu numesc asta un eveniment de tip singularitate,” a declarat pentru Axios directorul executiv al Epirus, Andy Lowery. „Am eliminat roiul într-o singură acțiune, fără rachete, fără explozii.”

Un răspuns la o amenințare tot mai prezentă

Dronele — folosite atât în teatre de război, cât și în spații civile — au devenit o preocupare majoră pentru autoritățile de securitate din întreaga lume. Fie că este vorba despre atacuri asupra bazelor militare din Ucraina sau incidente în apropierea aeroporturilor din SUA, capacitatea de a contracara rapid și eficient roiuri de drone este esențială.

Sistemul Leonidas vine în acest context ca o alternativă eficientă și sustenabilă, într-o perioadă în care costurile asociate muniției tradiționale, precum și vulnerabilitatea infrastructurilor critice, sunt în creștere.

Implicații strategice: între frontul de luptă și securitatea civilă

Epirus a fost fondată în 2018 și colaborează deja cu armata, marina și pușcașii marini americani. Tehnologia sa a fost testată anterior în Orientul Mijlociu și în Filipine, în cadrul exercițiului Balikatan. În martie, compania a anunțat o finanțare de 250 de milioane de dolari, condusă de fondurile 8VC și Washington Harbour Partners LP.

Mai recent, Epirus a propus o nouă viziune strategică, pe care o numește „a șasea dimensiune” a războiului, alături de cele cinci deja consacrate în doctrina militară: aer, uscat, mare, spațiu și spațiu cibernetic. În viziunea companiei, numărul tot mai mare de drone ieftine, interconectate și periculoase determină o redefinire a regulilor de angajament și a echilibrului de forțe.

Dincolo de front: aplicații în aeroporturi, porturi și stadioane

Andy Lowery a declarat că sistemul Leonidas ar putea fi folosit nu doar în război, ci și pentru protecția obiectivelor civile sensibile. „Această platformă va fi necesară pe stadioane, în porturi, în aeroporturi. Lista este lungă”, a spus el, menționând și discuțiile recente purtate cu secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem.

Incidentul din nord-estul SUA de la finalul anului trecut, când o serie de drone necunoscute au survolat mai multe zone urbane, a evidențiat limitele actuale ale apărării aeriene interne a Statelor Unite.

Epirus intenționează să își continue dezvoltările tehnologice, axându-se în continuare pe scenarii de tip „unu împotriva multora” — cum a fost testul de marți — dar și pe extinderea capabilităților în domeniul detectării, al războiului electronic și cibernetic.

