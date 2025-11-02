Americanii s-au săturat de politica haotică a Casei Albe. Majoritatea consideră că Trump „merge prea departe” cu politicile sale SONDAJ

Majoritatea americanilor nu sunt de acord cu Trump FOTO: Hepta

Două treimi dintre americani spun că țara este „destul de departe pe o cale greșită”, în timp ce puțin sub o treime spun că țara se îndreaptă în direcția corectă, potrivit unui sondaj ABC News/Washington Post/Ipsos realizat folosind KnowledgePanel al Ipsos.

Per total, americanii par nefericiți și anxioși, o majoritate slabă afirmând că economia s-a înrăutățit de când președintele Donald Trump a preluat funcția, iar majoritățile spunând că atât partidele majore, cât și președintele nu mai au legătură cu realitatea. Majoritatea americanilor sunt, de asemenea, din ce în ce mai îngrijorați de blocajul guvernului.

Mult mai mulți democrați (95%) și independenți (77%) spun că țara este „destul de departe pe o cale greșită” decât republicanii (29%), alături de proporții mai mari de americani de culoare (87%), hispanici (71%) și asiatici (71%) decât de americani albi (61%). Majoritatea americanilor din zonele urbane, suburbane și rurale spun că țara se îndreaptă în direcția greșită, precum și cei cu niveluri diferite de educație și venituri, arată sondajul.

Deși 67% spun că țara se îndreaptă în direcția greșită, aceasta reprezintă o scădere față de noiembrie 2024, când 75% au afirmat același lucru în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale.

Aproximativ 6 din 10 americani îl învinovățesc pe Trump pentru rata actuală a inflației, în timp ce peste 6 din 10 dezaprobă modul în care Trump gestionează tarifele vamale, economia și gestionează guvernul federal; majoritățile dezaprobă, de asemenea, modul în care acesta gestionează alte câteva probleme.

Și 64% dintre americani spun că Trump „merge prea departe” în încercarea de a extinde puterea președinției.

În același timp, și mai mulți americani spun că Partidul Democrat este „deconectat de preocupările majorității oamenilor din Statele Unite de astăzi” (68%) decât Trump (63%) și Partidul Republican (61%).

Aproape jumătate dintre americani (48%) spun că conducerea Americii în lume a slăbit sub Trump, în timp ce o treime (33%) spun că a devenit mai puternică, iar aproximativ 2 din 10 spun că este aceeași (18%) - cifre care nu s-au modificat semnificativ în timpul celui de-al doilea mandat al său.

Deși mai este un an până la alegerile de la jumătatea mandatului, evaluările negative ale americanilor cu privire la starea țării, economia și președintele nu sunt de bun augur pentru partidul președintelui în votul pentru alegerile Congresului.

Aprobarea lui Trump

Rata de dezaprobare a lui Trump a crescut pe parcursul anului, iar el este sub așteptări în această privință și în privința unor aspecte cheie măsurate în sondajul ABC News/Washington Post/Ipsos.

În total, 59% dintre americani dezaprobă modul în care Trump își gestionează funcția de președinte, în timp ce 41% o aprobă, plasându-l cu 18 puncte procentuale sub nivelul aprobării nete, similar cu nivelul dintr-un sondaj din aprilie (16 puncte sub nivelul aprobării) și mai slab decât începutul celui de-al doilea mandat al său în februarie (8 puncte sub nivelul aprobării).

În prezent, rata puternică de dezaprobare a lui Trump depășește rata sa puternică de aprobare cu mai mult de 2 la 1, 46% la 20%.

Aprobarea în ceea ce privește politicile lui Turmp

Majoritatea americanilor dezaprobă, de asemenea, modul în care Trump gestionează fiecare problemă măsurată în sondaj. Peste 6 din 10 dezaprobă modul în care Trump gestionează tarifele vamale, economia și gestionează guvernul federal. Aproximativ 6 din 10 dezaprobă modul în care gestionează situația care implică Rusia și Ucraina și relațiile cu alte țări. Mai mult de jumătate dezaprobă modul în care gestionează imigrația, criminalitatea și situația cu Israel și Gaza. Nu are aprobarea majorității americanilor pe nicio problemă măsurată.

Rata de aprobare a lui Trump atinge un vârf în ceea ce privește gestionarea situației cu Israelul și Gaza: 46% aprobă și 52% dezaprobă - mai bine decât ratingurile sale din septembrie, când 39% au aprobat și 58% au dezaprobat într-un sondaj post-Ipsos. În special, Trump a contribuit la negocierea unui armistițiu între Hamas și Israel de la acel sondaj din septembrie.

Ratele sale de aprobare cu privire la alte probleme fie s-au înrăutățit, fie au rămas stabile. În prezent, are cel mai slab rating numeric al său privind gestionarea economiei pe parcursul celor două mandate de președinte, cu 37% aprobă și 62% dezaprobă. Rata de aprobare a lui Trump privind economia a atins un vârf în martie 2020, cu 57% aprobând modul în care gestiona problema și 38% dezaprobând. Majoritatea a dezaprobat gestionarea economiei de către el din februarie 2025.

Rata de aprobare a lui Trump privind gestionarea guvernului federal a scăzut, de asemenea, conform sondajului.

Majoritatea americanilor spun, de asemenea, că Trump „merge prea departe” încercând să extindă puterea președinției (64%), concediind angajați guvernamentali în favoarea reducerii numărului de angajați federali (57%), trimițând Garda Națională să patruleze orașele americane (55%) și încercând să facă schimbări în modul în care funcționează colegiile și universitățile din SUA (54%).

