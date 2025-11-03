Acțiunile lui Trump i-au dezamăgit pe americani și au provocat o creștere bruscă a sprijinului pentru democrați

Autor: Veronica Andrei
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 18:40
600 citiri
Acțiunile lui Trump i-au dezamăgit pe americani și au provocat o creștere bruscă a sprijinului pentru democrați
Americanii, dezamăgiți de Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Politicile și deciziile președintelui Donald Trump par să fi provocat o schimbare semnificativă în opinia publică americană. Un nou sondaj realizat de NBC News arată o creștere rapidă a sprijinului pentru Partidul Democrat, oferindu-i acestuia șanse reale de a recâștiga controlul asupra Congresului la următoarele alegeri.

Potrivit cercetării, democrații conduc în prezent cu 50% din intențiile de vot, față de 42% pentru republicani — un avans de opt puncte procentuale, cel mai mare din 2018 încoace. La începutul anului, diferența era de doar un punct.

Sondajul arată că tot mai mulți americani se declară dezamăgiți de performanța administrației Trump. Două treimi dintre alegători consideră că executivul nu a reușit să redreseze economia și să oprească scăderea nivelului de trai. Mulți dintre cei intervievați spun că președintele nu a adus schimbarea promisă în „vechiul sistem politic” de la Washington.

Nemulțumirea publică se reflectă și în percepția asupra direcției generale a țării: aproape 65% dintre americani cred că Statele Unite se îndreaptă „într-o direcție greșită”.

Printre principalele motive invocate se numără impactul politicilor administrației Trump asupra economiei, imigrației, relațiilor rasiale și poziției internaționale a SUA. Chiar și în interiorul Partidului Republican, aproape 30% dintre respondenți oferă președintelui note slabe pentru modul în care gestionează economia și activitatea guvernului.

Această schimbare de percepție vine într-un moment critic pentru Casa Albă, pe fondul unui nou blocaj bugetar („shutdown”) și cu doar un an înainte de alegerile legislative din 2026. Dacă tendința se menține, democrații ar putea obține cea mai amplă majoritate parlamentară din ultimul deceniu.

Americanii s-au săturat de politica haotică a Casei Albe. Majoritatea consideră că Trump „merge prea departe” cu politicile sale SONDAJ
Americanii s-au săturat de politica haotică a Casei Albe. Majoritatea consideră că Trump „merge prea departe” cu politicile sale SONDAJ
Două treimi dintre americani spun că țara este „destul de departe pe o cale greșită”, în timp ce puțin sub o treime spun că țara se îndreaptă în direcția corectă, potrivit unui...
Ce e bine de știut despre testele nucleare ordonate de Trump
Ce e bine de știut despre testele nucleare ordonate de Trump
Donald Trump a ordonat reluarea testelor nucleare ale SUA, după decenii în care acestea au fost sistate. Dar va presupune asta explozii nucleare? Ne aflăm în ajunul unei noi curse a...
#SUA, #sondaj, #alegeri legislative, #Partidul Republican, #Partidul Democrat, #Donald Trump , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Gratis". Gigi Becali a adus in Romania tratamentul pentru 800 de persoane: "Am platit sute de mii de euro"
ObservatorNews.ro
Turnul Torre dei Conti din Roma, prabusit partial in timpul lucrarilor de renovare: un roman, sub daramaturi
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vladimir Putin intenționează să rămână la putere până aproape de 100 de ani și să-i pregătească tronul fiului său
  2. Acțiunile lui Trump i-au dezamăgit pe americani și au provocat o creștere bruscă a sprijinului pentru democrați
  3. Doi români, răniți în urma prăbușirii turnului medieval din centrul Romei. Ce informații deține Ministerul de Externe VIDEO
  4. Elon Musk „arată semne de îmbătrânire accelerată”. Ce spun medicii VIDEO
  5. România are încă 18 avioane de luptă, cumpărate de la Olanda cu prețul simbolic de 1 euro. Cum se explică această situație
  6. Trump plănuiește o nouă misiune militară în Mexic împotriva cartelurilor de droguri. Care sunt riscurile?
  7. Economia SUA intră în recesiune, în ciuda optimismului de la Washington
  8. Cine ar câștiga un război NATO vs. Rusia și rolul României. Cum s-ar desfășura conflictul militar, potrivit AI: „Pierderi masive”
  9. Israelul retrage și interzice mașinile chinezești de la armată. Temeri serioase privind spionajul digital
  10. UPDATE Un român, blocat sub ruine la Roma. Turnul medieval la care lucra s-a prăbușit. Edificiul este în inima Cetății Eterne, lângă Columna lui Traian și Colosseum FOTO/VIDEO