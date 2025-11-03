Acțiunile lui Trump i-au dezamăgit pe americani și au provocat o creștere bruscă a sprijinului pentru democrați

Politicile și deciziile președintelui Donald Trump par să fi provocat o schimbare semnificativă în opinia publică americană. Un nou sondaj realizat de NBC News arată o creștere rapidă a sprijinului pentru Partidul Democrat, oferindu-i acestuia șanse reale de a recâștiga controlul asupra Congresului la următoarele alegeri.

Potrivit cercetării, democrații conduc în prezent cu 50% din intențiile de vot, față de 42% pentru republicani — un avans de opt puncte procentuale, cel mai mare din 2018 încoace. La începutul anului, diferența era de doar un punct.

Sondajul arată că tot mai mulți americani se declară dezamăgiți de performanța administrației Trump. Două treimi dintre alegători consideră că executivul nu a reușit să redreseze economia și să oprească scăderea nivelului de trai. Mulți dintre cei intervievați spun că președintele nu a adus schimbarea promisă în „vechiul sistem politic” de la Washington.

Nemulțumirea publică se reflectă și în percepția asupra direcției generale a țării: aproape 65% dintre americani cred că Statele Unite se îndreaptă „într-o direcție greșită”.

Printre principalele motive invocate se numără impactul politicilor administrației Trump asupra economiei, imigrației, relațiilor rasiale și poziției internaționale a SUA. Chiar și în interiorul Partidului Republican, aproape 30% dintre respondenți oferă președintelui note slabe pentru modul în care gestionează economia și activitatea guvernului.

Această schimbare de percepție vine într-un moment critic pentru Casa Albă, pe fondul unui nou blocaj bugetar („shutdown”) și cu doar un an înainte de alegerile legislative din 2026. Dacă tendința se menține, democrații ar putea obține cea mai amplă majoritate parlamentară din ultimul deceniu.

