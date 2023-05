Cel mai recent sondaj îl prezintă pe Biden cu un avans considerabil înaintea lui Trump la prezidențialele din 2024

Preşedintele Joe Biden continuă să deţină un avantaj în faţa potenţialilor contracandidaţi republicani Donald Trump şi Ron DeSantis, pe măsură ce se apropie alegerile prezidenţiale americane din 2024, potrivit celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos.

Există însă potenţiale pericole pentru Biden, în cazul în care situaţia de la graniţa de sud a SUA se înrăutăţeşte, arată sondajul.

În rândul alegătorilor înregistraţi, într-o confruntare ipotetică, Biden îl devansează pe Trump, predecesorul său în funcţia de preşedinte, cu şase puncte procentuale, raportul preferinţelor de vot fiind de 44% faţă de 38%.

El deţine astfel un avantaj care s-a mărit în ultimele luni. Într-un sondaj Reuters/Ipsos de la jumătatea lunii martie, Biden îl devansa pe Trump cu cinci puncte procentuale, după ce în februarie îl devansa cu numai trei puncte procentuale.

Cel mai recent sondaj a colectat răspunsuri la nivel naţional de la 4.410 adulţi americani, alegătorii înregistraţi, marja de eroare fiind de două puncte procentuale.

TRUMP, CU MULT ÎN FAŢA LUI DESANTIS

În alegerile primare republicane din 2024, Donald Trump îşi menţine un avans considerabil faţă de DeSantis, guvernatorul Floridei, care este aşteptat să îşi anunţe candidatura în următoarele săptămâni. Patruzeci şi nouă la sută dintre republicanii înregistraţi l-ar alege pe fostul preşedinte, mai mult decât dublul sprijinului pentru DeSantis, care se situează la 21 de procente.

Fostul vicepreşedinte Mike Pence este susţinut de numai 5% dintre republicani, iar fosta guvernatoare a Carolinei de Sud, Nikki Haley, omul de afaceri Vivek Ramaswamy şi alţii sunt sub această cotă.

Aproximativ 10% dintre intervievaţi au declarat că nu ştiu ce candidat vor susţine.

BIDEN ARE AVANTAJ ÎN RÂNDUL INDEPENDENŢILOR

Democratul Biden, care şi-a anunţat luna trecută candidatura pentru un nou mandat la Casa Albă, ar deţine un uşor avantaj în rândul alegătorilor independenţi faţă de un adversar republican, mai arată sondajul. Cota sa este susţinută de poziţiile privind avortul şi armele de foc.

Şaizeci şi trei la sută dintre alegătorii înregistraţi - inclusiv 73% dintre independenţi - au declarat că este mai puţin probabil să susţină un candidat la preşedinţie care susţine restricţii severe asupra avortului.

De asemenea, opiniile democraţilor cu privire la politica privind armele de foc au obţinut un scor mai bun în rândul respondenţilor, 67% dintre alegătorii înregistraţi spunând că este mai probabil să susţină un candidat care susţine legi mai stricte pentru armele de foc.

CHESTIUNEA IMIGRANŢILOR, POTENŢIAL PERICOL PENTRU BIDEN

Însă problema imigranţilor care trec în SUA din Mexic reprezintă un potenţial pericol pentru preşedintele în funcţie.

Administraţia sa a ridicat săptămâna trecută Titlul 42, legislaţia sub numele căreia este cunoscută politica din perioada pandemiei care a blocat mulţi imigranţi să solicite azil, ceea ce este de natură să sporească temerile privind o creştere a tentativelor de trecere a frontierei. Oficialii americani spun că sancţiunile mai dure pentru trecerile ilegale şi noile proceduri de azil ar trebui să descurajeze migraţia.

În sondaj, 64% dintre democraţi şi 93% dintre republicani au declarat că sunt în favoarea unui candidat la preşedinţie care susţine măsuri mai dure pentru securizarea frontierei. De asemenea, majorităţi din ambele partide s-au declarat îngrijorate de faptul că imigraţia ar putea creşte din cauza ridicării Titlului 42.

Arizona, care se află la graniţa Statelor Unite cu Mexicul, a fost un stat-cheie în alegerile prezidenţiale din 2020. Biden l-a câştigat în faţa lui Trump cu 0,3 puncte procentuale. Sondajele arată că imigraţia este o problemă principală în acest stat.

CONFRUNTAREA BIDEN - TRUMP, DEZAMĂGITOARE PENTRU INDEPENDENŢI

Trump continuă să se confrunte cu nenumărate probleme juridice. Săptămâna trecută, un juriu din New York a constatat că Trump a abuzat sexual şi a defăimat-o pe scriitoarea E. Jean Carroll în urmă cu aproape 30 de ani şi i-a acordat acesteia daune de 5 milioane de dolari. El a fost pus sub acuzare la New York în aprilie într-o schemă financiară prin care a acoperit plăţi către o fosta vedetă porno, Stormy Daniels, pentru a păstra tăcerea în legătură cu o presupusă relaţie.

Respondenţii la sondaj care s-au autointitulat independenţi rămân însă nemulţumiţi de potenţialele confruntări din 2024. Într-o competiţie ipotetică între Biden şi Trump, 15% dintre independenţii înregistraţi au declarat că ar vota pentru "un alt candidat" şi 9% au spus că nu ar vota.