Imediat după decizia monumentală a Curții Supreme de a anula Roe v Wade, scriitorul conservator John Ellis a apelat la internet pentru a face un caz provocator: e timpul ca Hillary Clinton să aibă o (altă) revenire politică.

„Acum este momentul ei”, a scris el. „Decizia Curții Supreme de a respinge Roe vs. Wade creează deschiderea pentru Hillary Clinton pentru a ieși din modul ascuns și a începe calea spre declararea candidaturii ei pentru nominalizarea democrată la președinția din 2024”.

Argumentul lui Ellis este centrat pe ideile că 1. președintele Joe Biden, care va împlini 82 de ani la scurt timp după alegerile din 2024, este pur și simplu prea bătrân pentru a candida din nou și 2. tabăra democrată nu este prea puternică. Nu este singura persoană care urmărește o reapariție a lui Clinton, notează CNN.

Scriind în ziarul The Hill, expertul democrat Juan Williams susține că Clinton ar trebui să devină o figură importantă în campania electorală în acest an.

„Clinton este exact persoana potrivită pentru a pune oțel în coloana vertebrală a democraților și a atrage atenția asupra realității că republicanii << ultra-MAGA >>, așa cum îi numește președintele Biden, sfâșie națiunea”, scrie Williams, adăugând: „Continuă să vorbești și vorbește mai tare, Hillary!"

Cât de exagerată este o candidatura Clinton? Ei bine, faptul că un scriitor conservator conduce ideea - cel puțin în acest moment - pentru o altă candidatură prezidențială a lui Clinton ar trebui privit cu un oarecare scepticism sănătos. Niciun candidat nu unește Partidul Republican (GOP) - chiar și cu Donald Trump ca probabil nominalizat al GOP - așa cum o face Clinton. În plus, Biden dă toate indiciile că, chiar și la vârsta sa înaintată, intenționează să candideze din nou. The New York Times a publicat recent un articol care includea următoarele rânduri: „Confruntându-se cu un scepticism din ce în ce mai intens cu privire la capacitatea sa de a candida la realegeri când va împlini 82 de ani, președintele și cei mai buni consilieri ai săi au fost deranjați de întrebările despre planurile sale, iritați de ceea ce ei văd ca o lipsă de respect din partea partidului lor și presă și hotărâți să înlăture sugestiile potrivit cărora el este de fapt o variantă slabă la un an și jumătate în administrația sa”.

Clinton a fost destul de vehementă în negările ei chiar și despre a lua în considerare o altă candidatură. „Nu, fără discuție”, a spus Clinton despre o altă candidatură la președinție într-un interviu pentru Financial Times la începutul acestei luni. „În primul rând, mă aștept ca Biden să candideze. Cu siguranță intenționează să candideze. Ar fi foarte perturbator să pui bețe-n roate la asta”.

Într-un interviu recent pentru CBS, Clinton a spus că nu și-ar putea „imagina” să candideze din nou. Gazda Gayle King a remarcat pe bună dreptate că răspunsul lui Clinton nu a fost un „nu” definitiv.

Deși pare a fi cu totul neplauzibil ca Clinton să candideze împotriva lui Biden la alegerile primare în 2024, o nominalizare deschisă - dacă Biden nu va mai candida - ar fi ceva greu de respins complet pentru Clinton.

Apoi mai este decizia Roe de luat în considerare. Comentariile lui Clinton despre a nu candida din nou au venit înainte ca Roe să aibă loc. Fiind o persoană care a luptat pentru drepturile femeilor de-a lungul carierei sale de primă-doamnă, senator american și secretar de stat, ar fi putut decizia Curții Supreme să-i fi schimbat oarecum calculul în timp ce își privește propriul viitor? Șansele sunt foarte mici ca Clinton să candideze din nou. Dar nu sunt zero.

