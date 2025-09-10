Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri, 10 septembrie, într-un comunicat oficial, postat și pe X, că Washingtonul este pregătit să apere "fiecare centimetru de teritoriu NATO", subliniind astfel solidaritatea SUA cu statele membre ale alianței”.

După ce, în cursul nopții de marți spre miercuri, 10 septembrie, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia, Statele Unite și-au reafirmat angajamentul față de aliații din NATO.

"Suntem alături de aliații noștri NATO în fața acestor încălcări ale spațiului aerian și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO", a scris pe rețeaua X, Matthew Whitaker.

We stand by our @NATO Allies in the face of these airspace violations and will defend every inch of NATO territory. https://t.co/3g3JVKJKSG — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) September 10, 2025

Reacția reprezentantului american la NATO a venit după ce armata poloneză a anunțat că cel puțin 19 drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian și mai multe aeroporturi din țară au fost închise.

Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei, incident ce a determinat închiderea unor aeroporturi și mobilizarea avioanelor NATO.

Autoritățile de la Varșovia au ridicat nivelul de alertă și au avertizat populația să rămână în case, în timp ce exercițiile militare ruso-belaruse programate în apropierea graniței sporesc tensiunile regionale.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a avut o primă reacție de la sediul Alianței din Bruxelles, ca urmare a incidentului grav cu dronele rusești care au intrat în Polonia. Șeful alianței nord-atlantice a spus că aliații s-au consultat deja și că toți sunt solidari cu Polonia.

Kremlinul evită să comenteze direct asupra incidentului cu dronele din Polonia, delegând responsabilitatea Ministerului Apărării și respinge acuzațiile UE și NATO privind o presupusă provocare rusă. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov susține că Rusia nu a primit nicio solicitare oficială de contact din partea Poloniei și critică frecvența acuzațiilor „fără argumente” la adresa Moscovei.

Întrebat despre incidentul cu drone din Polonia și despre remarcile premierului polonez Donald Tusk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters: „În acest caz, nu am dori să comentăm în niciun fel. Nu este responsabilitatea noastră - este prerogativa Ministerului Apărării”.

Peskov a mai spus că Polonia nu a contactat Rusia pentru lămuriri, dar a respins acuzațiile Uniunii Europene și NATO conform cărora Rusia a comis o provocare.

