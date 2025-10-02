Statul american Tennessee, gata să execute o femeie pentru prima dată în peste 200 de ani. Crima brutală comisă de Christa Gail Pike

Statul american Tennessee urmează să execute o femeie pentru prima dată în peste 200 de ani. Dacă execuția Christei Gail Pike va avea loc, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee în ultimii 200 de ani și a 19-a femeie executată în istoria modernă a Statelor Unite.

Singura femeie condamnată la moarte în Tennessee a fost programată pentru execuție la mai bine de 30 de ani după ce a ucis brutal o rivală romantică și le-a arătat colegilor de școală o bucată din craniul victimei, scrie USA Today.

Curtea Supremă din Tennessee a programat execuția Christei Gail Pike, în vârstă de 49 de ani, pe 30 septembrie 2026. Pike avea doar 18 ani când ea și alte două persoane au ademenit-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, în pădurea din Knoxville, pe 12 ianuarie 1995, și au comis atacul care a făcut titluri la nivel național pentru brutalitatea sa.

Când un îngrijitor de teren a găsit trupul lui Slemmer a doua zi, adolescenta fusese bătută, înjunghiată și lovită cu pumnii și avea o pentagramă gravată în piept, arată înregistrările instanței.

„Este un număr foarte, foarte mic”, a declarat Robin Maher, director executiv al Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea, cu sediul la Washington, D.C., o organizație non-profit care urmărește utilizarea pedepsei cu moartea în SUA, fără a lua o poziție în această privință.

„Doar 18 femei au fost executate din 1976”, a adăugat Maher. „Este extrem de rar.”

Data execuției lui Pike a fost stabilită pe fondul unei creșteri a execuțiilor în 2025 și al unei extinderi a metodelor de execuție utilizate. Până în prezent, în acest an, statele au executat 34 de deținuți - o cifră care nu a mai fost văzută de un deceniu - și alte nouă urmează să fie executate.

Pentru ce a fost condamnată Christa Gail Pike?

Christa Gail Pike și Colleen Slemmer erau ambele eleve la Knoxville Job Corps, un program de formare profesională, când Pike a început să se întâlnească cu un băiat de 17 ani din cadrul programului și ulterior a ajuns să se teamă că Slemmer încerca să-l fure, au declarat procurorii în fața juraților la proces.

Pike, un prieten și iubitul acestuia au ademenit-o pe Slemmer departe de centrul Job Corps și au dus-o în pădure înainte de atac, comis în mare parte de Pike pe parcursul unei ore, pe 12 ianuarie 1995, conform documentelor instanței.

Pike s-a lăudat ulterior că a ucis-o pe Slemmer, spunându-i unui alt elev de la centru că i-a tăiat gâtul adolescentei de șase ori cu un cutter, i-a tăiat spatele cu un satâr, i-a sculptat o pentagramă în frunte și pe piept și a continuat violența, chiar dacă Slemmer a „implorat-o” să se oprească, conform documentelor instanței.

Pike a declarat că „a aruncat o bucată mare de asfalt în capul victimei”, despre care se crede că a fost o lovitură fatală, și a păstrat un fragment de craniu, arătându-l ulterior colegilor elevi, conform dosarelor instanței.

Pike a fost condamnată pentru crimă de gradul întâi și condamnată la moarte. Iubitul lui Pike, Tadaryl Shipp, a fost condamnat pentru crimă de gradul întâi, condamnat la închisoare pe viață și va fi eligibil pentru eliberare condiționată în noiembrie, conform dosarelor deținuților. Prietena lui Pike, Shadolla Peterson - despre care procurorii spun că a supravegheat atacul - a depus mărturie împotriva lui Pike și a fost condamnată la probă.

Ce a spus Christa Gail Pike despre crimă

Într-o scrisoare pe care a scris-o publicației The Tennessean - parte a rețelei USA TODAY Network - Pike a spus că își asumă responsabilitatea pentru crimă și că s-a „schimbat drastic” de când era adolescentă.

„Gândește-te la cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o ca adolescentă nesăbuită. Ei bine, a mea s-a întâmplat să fie uriașă, de neuitat și a ruinat nenumărate vieți”, a scris ea.

„Eram o puștoaică de 18 ani bolnavă mintal. Mi-a luat mulți ani să realizez măcar gravitatea a ceea ce făcusem. Și mai mult să accept câte vieți am afectat (sic). Am luat viața copilului, surorii, prietenului cuiva. Mă dezgustă acum să mă gândesc că cineva atât de iubitor și plin de compasiune ca mine a avut capacitatea de a comite o astfel de crimă.”

Pike a petrecut 27 de ani în ceea ce avocații ei spun că a fost practic izolare, fiind singura femeie aflată pe culoarul morții din Tennessee, înainte de a dobândi posibilitatea de a interacționa cu alți deținuți în timpul meselor, cursurilor și slujbelor religioase.

Avocații ei susțin că, dacă Pike ar fi fost judecată astăzi, nu ar fi primit niciodată pedeapsa cu moartea, având în vedere vârsta fragedă și problemele de sănătate mintală pe care le avea la momentul crimei. Aceștia consideră că merită închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate în locul pedepsei cu moartea.

„Copilăria Christei a fost marcată de ani de abuz fizic și sexual și neglijență”, a declarat echipa ei juridică într-un comunicat pentru USA TODAY.

„Cu timpul și tratamentele pentru tulburarea bipolară și tulburarea de stres posttraumatic, care au fost diagnosticate abia ani mai târziu, Christa a devenit o femeie atentă, cu remușcări profunde pentru crima sa.”

Mama lui Slemmer, May Martinez, a susținut cu fermitate pedeapsa cu moartea pentru Pike.

„Vreau doar ca Christa să fie pe moarte ca să pot pune capăt acestei situații, să o eliberez pe fiica mea, ca să se poată odihni în sfârșit”, a declarat Martinez pentru WBIR-TV în 2021. „Nu trece o zi fără să mă gândesc la Colleen sau la cum a murit și cât de greu a fost.”

Câte femei au fost executate în SUA?

Doar 18 femei au fost executate în SUA din 1976, comparativ cu 1.623 de bărbați, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea. Aceasta înseamnă că femeile reprezintă doar 1% din totalul execuțiilor moderne din SUA.

Pike nu este doar singura femeie aflată pe coridorul morții din Tennessee, ci se numără printre cele doar 48 de femei condamnate la moarte din țară. Aceasta este comparată cu o populație masculină puțin sub 2.100 - aproximativ 2%.

Ultima execuție a unei femei în SUA a fost cea a lui Amber McClaughlin în 2023. McClaughlin, care a fost prima persoană transgender executată în țară, a fost condamnată ca bărbat pentru violarea și înjunghierea mortală a lui Beverly Guenther, în vârstă de 45 de ani, pe 20 noiembrie 2003. Guenther era fosta iubită a lui McLaughlin.

Ultima execuție din Tennessee a fost cea a lui Byron Black, pe 5 august, pentru uciderea în 1988 a iubitei sale și a celor două fiice mici ale acesteia.

Câte femei a executat statul Tennessee?

Citând Centrul de Informații privind Pedeapsa cu Moartea, avocații lui Pike spun că doar trei femei au fost executate vreodată în Tennessee, toate având loc între 1807 și 1819.

Aceștia enumeră spânzurările a trei femei de culoare în 1807, 1808 și 1819, deși nu le-au identificat crimele. Se cunoaște doar numele uneia dintre femei: cel al lui Molly Holcomb în 1807. Două dintre ele sunt listate ca sclave de deathpenaltyusa.org, care numește infracțiunile drept crimă, deși mulți sclavi au fost uciși pe nedrept pe baza unor acuzații false sau fără niciun motiv.

