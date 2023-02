Statele Unite au doborât sâmbătă, 4 februarie, presupusul balon-spion chinezesc care a survolat zone din teritoriul american în ultimele zile.

Oficialii American a închis trei aeroporturi, dar și spațiul aerian în largul coastei Carolinei de Sud pentru ca balonul să fie doborât deasupra Oceanului Atlantic, arată BBC.

Balonul a căzut în mare și apoi a avut loc o mică explozie.

Breaking News: US military has just shot down the Chinese baloon over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days. pic.twitter.com/GwDuUaJaBK — Mahboob Ahmad (@Mahboobahmad110) February 4, 2023

Președintele Joe Biden s-a confruntat cu presiuni intense pentru a o doborî balonul de la prima sa apariție pe teritoriul aerian american.

The FAA has extended the airspace closure 2 hours until 2145 UTC. Ground stops for airports in the area have been extended until 2215 UTC. pic.twitter.com/pbkeN3ziTz — Flightradar24 (@flightradar24) February 4, 2023

Video of the #ChineseSpyBalloon being taken down over Myrtle Beach, South Carolina! pic.twitter.com/vBpBv7k6mb — joey (@joeylopes13) February 4, 2023

Site-ul de urmărire Flightradar24 a arătat avioane ale Forțelor Aeriene ale SUA și ale Pazei de Coastă care operează pe cerul dintre Wilmington, Carolina de Nord și Myrtle Beach.

Paza de coastă a sfătuit navigatorii să părăsească zona din cauza operațiunilor militare „care prezintă un pericol semnificativ”, relatează Associated Press, citat de BBC.

