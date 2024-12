„Mama tuturor bulelor” financiare. SUA absorb capital din întreaga lume. Acest fenomen poate avea un impact negativ asupra economiilor mai mici

Dominația financiară a Statelor Unite asupra piețelor globale a atins un nivel extrem, iar Ruchir Sharma, președintele Rockefeller International, atrage atenția asupra riscurilor unei posibile bule de proporții epice. Expertul în piețe a subliniat, într-un articol recent publicat în Financial Times, că investitorii din întreaga lume au început să plaseze mai mulți bani într-o singură țară decât oricând înainte.

Sharma, autorul cărții What Went Wrong With Capitalism (Ce a mers prost în capitalism), consideră că „excepționalismul american” pe piețele financiare a ajuns prea departe. De exemplu, companiile americane reprezintă acum 70% din valoarea principalului indice bursier mondial, față de 30% în anii '80, în timp ce economia Statelor Unite reprezintă doar 27% din PIB-ul global.

Economia SUA, creștere mai robustă

Deși economia americană a avut o creștere mai robustă decât alte economii în ultima perioadă, iar companiile din SUA sunt extrem de profitabile, Sharma subliniază că există semne clare de dezechilibru pe piețele financiare. Chiar și excluzând boom-ul acțiunilor din domeniul inteligenței artificiale, care a ridicat unele companii tehnologice americane la niveluri stratosferice, performanța pieței americane este copleșitoare. Analizând indicii care măsoară acțiunile în funcție de preț și nu de capitalizarea bursei, acesta a constatat că SUA au depășit performanțele celorlalte piețe de mai mult de patru ori din 2009.

De asemenea, în acest an, 1.000 de miliarde de dolari din capitalul străin s-au revărsat pe piețele datoriilor din SUA, aproape dublu față de ceea ce a atras zona euro. SUA controlează, de asemenea, peste 70% din piața globală de capital privat și credite. Sharma compară actuala expansiune a pieței americane cu cea din anii 1920 și din perioada dotcom, când o creștere americană ar fi impulsionat piețele altor țări. Astăzi însă, piețele americane „sug” bani din restul lumii, iar acest fenomen poate avea un impact negativ asupra economiilor mai mici, care riscă să fie afectate de creșterea ratelor dobânzilor și de instabilitate economică, potrivit revistei Fortune.

SUA, supraevaluate

Un alt punct subliniat de Sharma este acela că, în ciuda discuțiilor din jurul bulelor din tehnologie sau inteligență artificială, adevărata „mamă a tuturor bulelor” se află pe piețele financiare americane. Cu o influență imensă asupra investițiilor globale, SUA sunt acum supraevaluate la o scară fără precedent, avertizează expertul.

Aceste declarații vin în urma unui avertisment similar din partea consilierului economic șef al Allianz, Mohamed El-Erian, care a subliniat că SUA ar putea atrage un val uriaș de capital străin în următoarea perioadă. Acest flux de capital, combinat cu provocările economice din restul lumii, ar putea întări dominația SUA în sistemul financiar global.

Pe de altă parte, investitorul Mark Spitznagel, cunoscut pentru previziunile sale, a avertizat și el asupra riscului unei bule financiare iminente, având în vedere expansiunea rapidă a piețelor financiare și creșterea acțiunilor din ultimii ani. În ciuda acestor semnale de alarmă, analiștii de pe Wall Street sunt optimiști pentru 2025, prognozând continuarea creșterii piețelor financiare, cu estimări ale unor creșteri semnificative ale indicelui S&P 500.

Acest context economic global incert sugerează că, în timp ce piețele americane continuă să domine, riscurile unei corecții majore nu pot fi ignorate, iar investitorii ar trebui să rămână vigilenți.

