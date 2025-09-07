De ce a fost exclus în ultimul moment Tom Hanks de pe lista de onoare a Academiei Militare Americane West Point

Academia Militară a Statelor Unite (West Point) a renunțat, cu doar câteva săptămâni înainte de data stabilită, la ceremonia prin care actorul Tom Hanks urma să fie decorat cu prestigiosul premiu Sylvanus Thayer, destinat cetățenilor americani care întruchipează deviza instituției: „Datorie, Onoare, Țară”.

Anunțul a fost făcut discret, printr-un email transmis personalului academic, în care colonelul (r) Mark Bieger – oficial al Asociației Absolvenților – a justificat decizia prin nevoia de a „menține concentrarea asupra misiunii de bază a academiei: formarea cadrelor ofițerești capabile să conducă, să lupte și să câștige în cadrul celei mai redutabile forțe armate din lume – Armata Statelor Unite”.

Premiul Thayer, instituit în 1958, este acordat anual unei personalități americane de marcă, care nu a absolvit West Point, dar a contribuit semnificativ la binele națiunii. Printre cei distinși anterior se numără președinți, diplomați, jurnaliști sau lideri din societatea civilă.

Tom Hanks, laureat cu două premii Oscar, este cunoscut nu doar pentru cariera sa cinematografică, ci și pentru implicarea în proiecte de memorie istorică și sprijinirea veteranilor. A fost purtătorul de cuvânt național pentru Memorialul celui de-al Doilea Război Mondial din Washington și a sprijinit activ campania fostului senator republican Bob Dole pentru construirea Memorialului Dwight D. Eisenhower.

Ads

Anunțul acordării premiului în mai 2025 fusese primit cu entuziasm, însă tăcerea care însoțește acum retragerea distincției ridică întrebări – mai ales în contextul polarizării politice tot mai accentuate din SUA. Deși nu există o explicație oficială privind legătura dintre cariera lui Hanks și misiunea West Point, unii observatori notează că actorul a fost un susținător declarat al Partidului Democrat, a sprijinit public candidatura lui Joe Biden în 2020 și a primit Medalia Prezidențială a Libertății din partea fostului președinte Barack Obama.

În actualul climat politic, în care președintele Donald Trump și-a intensificat acțiunile împotriva celor percepuți drept „adversari” sau „neloiali”, decizia West Point de a anula ceremonia nu pare lipsită de implicații. Sub administrația Trump, au fost retrase autorizații de securitate unor foști oficiali, accesul unor organizații media a fost restricționat în instituțiile-cheie ale administrației, iar anumite firme de avocatură au fost investigate pentru presupuse „nereguli”.

În acest context tensionat, gestul Academiei ridică semne de întrebare nu doar cu privire la independența instituțională a unei școli militare de elită, ci și la felul în care meritele culturale și civice sunt reevaluate în funcție de apartenența ideologică. Tom Hanks nu a comentat public decizia până în prezent.

Ads