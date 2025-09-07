De ce a fost exclus în ultimul moment Tom Hanks de pe lista de onoare a Academiei Militare Americane West Point

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 12:22
1014 citiri
De ce a fost exclus în ultimul moment Tom Hanks de pe lista de onoare a Academiei Militare Americane West Point
Actorul american Tom Hanks/FOTO:X@laparadadelcine

Academia Militară a Statelor Unite (West Point) a renunțat, cu doar câteva săptămâni înainte de data stabilită, la ceremonia prin care actorul Tom Hanks urma să fie decorat cu prestigiosul premiu Sylvanus Thayer, destinat cetățenilor americani care întruchipează deviza instituției: „Datorie, Onoare, Țară”.

Anunțul a fost făcut discret, printr-un email transmis personalului academic, în care colonelul (r) Mark Bieger – oficial al Asociației Absolvenților – a justificat decizia prin nevoia de a „menține concentrarea asupra misiunii de bază a academiei: formarea cadrelor ofițerești capabile să conducă, să lupte și să câștige în cadrul celei mai redutabile forțe armate din lume – Armata Statelor Unite”.

Premiul Thayer, instituit în 1958, este acordat anual unei personalități americane de marcă, care nu a absolvit West Point, dar a contribuit semnificativ la binele națiunii. Printre cei distinși anterior se numără președinți, diplomați, jurnaliști sau lideri din societatea civilă.

Tom Hanks, laureat cu două premii Oscar, este cunoscut nu doar pentru cariera sa cinematografică, ci și pentru implicarea în proiecte de memorie istorică și sprijinirea veteranilor. A fost purtătorul de cuvânt național pentru Memorialul celui de-al Doilea Război Mondial din Washington și a sprijinit activ campania fostului senator republican Bob Dole pentru construirea Memorialului Dwight D. Eisenhower.

Anunțul acordării premiului în mai 2025 fusese primit cu entuziasm, însă tăcerea care însoțește acum retragerea distincției ridică întrebări – mai ales în contextul polarizării politice tot mai accentuate din SUA. Deși nu există o explicație oficială privind legătura dintre cariera lui Hanks și misiunea West Point, unii observatori notează că actorul a fost un susținător declarat al Partidului Democrat, a sprijinit public candidatura lui Joe Biden în 2020 și a primit Medalia Prezidențială a Libertății din partea fostului președinte Barack Obama.

În actualul climat politic, în care președintele Donald Trump și-a intensificat acțiunile împotriva celor percepuți drept „adversari” sau „neloiali”, decizia West Point de a anula ceremonia nu pare lipsită de implicații. Sub administrația Trump, au fost retrase autorizații de securitate unor foști oficiali, accesul unor organizații media a fost restricționat în instituțiile-cheie ale administrației, iar anumite firme de avocatură au fost investigate pentru presupuse „nereguli”.

În acest context tensionat, gestul Academiei ridică semne de întrebare nu doar cu privire la independența instituțională a unei școli militare de elită, ci și la felul în care meritele culturale și civice sunt reevaluate în funcție de apartenența ideologică. Tom Hanks nu a comentat public decizia până în prezent.

Trump amenință că invadează Portland, după ce ar fi fost păcălit de imagini din 2020. „Când mergem acolo, îi vom șterge de pe fața Pământului. Au ruinat orașul acela” VIDEO
Trump amenință că invadează Portland, după ce ar fi fost păcălit de imagini din 2020. „Când mergem acolo, îi vom șterge de pe fața Pământului. Au ruinat orașul acela” VIDEO
Donald Trump le-a spus reporterilor că ar putea trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon, aparent pentru că a fost indus în eroare cu privire la amploarea protestelor mici de...
Trump amenință Chicago cu „războiul”, într-o postare cu referință la „Apocalypse Now”. Guvernatorul îl califică drept „guvernator aspirant”
Trump amenință Chicago cu „războiul”, într-o postare cu referință la „Apocalypse Now”. Guvernatorul îl califică drept „guvernator aspirant”
Donald Trump a amenințat din nou cu o intervenție militară în Chicago, al treilea oraș ca mărime din Statele Unite, menționând noul nume dat Pentagonului, în timp ce opoziția democrată...
#SUA, #Donald Trump, #academia militara west point, #Tom Hanks , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: a cazut inconstient dupa ce a ridicat 450 de kilograme, dar ce s-a intamplat in spatele lui a produs revolta
Digi24.ro
VIDEO Scandal major in Sanatate, dupa conferinta de la Brasov a medicilor conspirationisti: masurile anuntate de ministrul Rogobete
Adevarul.ro
Palatul romilor, copie a Casei Albe, innebuneste Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii intregi

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Caramitru, după conferința antivaccinistă de la Brașov: „Nu mai știu ce să inventeze să țină lumea în hipnoză isterizată. E ca la secte!”
  2. Corpuri fără creier și organe de porc: Susțin cercetările științifice afirmațiile lui Putin și Xi despre longevitate?
  3. Roman Abramovici, investigat în Jersey pentru acuzații de corupție și spălare de bani
  4. Un șofer a murit carbonizat în București după ce mașina în care se afla a căzut de pe o pasarelă. Ancheta sugerează posibilitatea unei sinucideri VIDEO
  5. De ce a fost exclus în ultimul moment Tom Hanks de pe lista de onoare a Academiei Militare Americane West Point
  6. Jurnalista care s-a infiltrat în rețeaua de troli din Moldova, povestește ce mesaje trebuiau să răspândească aceștia. „Ideile vin din aceeași arsenal de propagandă rusească” INTERVIU
  7. Coșmar pentru o tânără din Baia Mare: A fost răpită în plină stradă și dusă la Craiova. Cum a scăpat
  8. România, reacție după escaladarea războiului din Ucraina: „Acesta este adevărul chip al regimului Putin”
  9. Dimineață sângeroasă pe șoselele din România: Patru șoferi au murit, accidente teribile
  10. Polonia în alertă după atacul masiv al Rusiei în Ucraina. Aeronavele poloneze și aliate activate în spațiul aerian