Teoriile conspirației sugerează ceva putred în accidentul aviatic din Washington. „Era ceva în acel Black Hawk, sau cineva era în acel avion“

Teorii ale conspirației tot mai agresive circulă pe rețelele sociale, susținând că tragedia în care un elicopter Black Hawk al Armatei americane a intrat în coliziune cu un avion de pasageri al American Airlines ar fi fost deliberată. Deși autoritățile nu au confirmat încă motivele accidentului, unii susțin că acest tip de incident nu ar fi posibil într-o lume modernă, în care tehnologia de evitare a coliziunilor este la un nivel avansat.

Accidentul a avut loc miercuri seară, când zborul American Airlines 5342 se apropia de Aeroportul Național Reagan din Washington, iar avionul și elicopterul militar s-au lovit în aer înainte de a cădea în râul Potomac. La bordul avionului se aflau patru membri ai echipajului și 60 de pasageri, iar elicopterul transporta trei soldați aflați într-un zbor de antrenament.

Deși autoritățile nu au anunțat încă bilanțul oficial al victimelor, 30 de cadavre au fost deja recuperate, iar șansele de a găsi alți supraviețuitori sunt considerate extrem de scăzute. Armata și Departamentul Apărării au demarat o anchetă pentru a lămuri circumstanțele tragicului accident, în contextul în care mulți se întreabă cum a fost posibil ca un avion dotat cu tehnologie modernă de evitarea coliziunilor și cu supraveghere aeriană din partea turnului de control să intre în coliziune cu un elicopter militar deasupra capitalei.

