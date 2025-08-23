Guvernul american a devenit cel mai mare acționar al companiei Intel, după ce a obținut 10% din acțiunile gigantului producător de semiconductori, în urma unei înțelegeri intermediate de administrația Trump. Decizia vine în contextul implementării CHIPS and Science Act — lege adoptată în 2022, dar care capătă abia acum dimensiuni concrete.

Potrivit The Wall Street Journal, pachetul de 8,9 miliarde de dolari prevăzut sub formă de granturi guvernamentale a fost convertit în participație directă la capitalul companiei. În plus, Washingtonul ar putea primi o cotă suplimentară în funcție de performanța segmentului de producție industrială al Intel. Prețul convenit pentru acțiuni, 20,47 dolari, este sensibil mai mic decât valoarea bursieră de la momentul tranzacției — 24,80 dolari.

Președintele Donald Trump a revendicat personal paternitatea acordului. „Am spus: Cred că ar trebui să ne dați 10% din companie. Și au fost de acord”, a declarat el, într-o intervenție informală de la Casa Albă. Este același Trump care, cu doar două săptămâni în urmă, cerea public demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza presupuselor sale legături cu China. Între timp, retorica s-a schimbat, iar Tan este astăzi descris drept „partener” al administrației.

Tranzacția a fost susținută și de secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, care l-a însoțit pe CEO-ul Intel la Washington și a confirmat sprijinul oficial pentru acord.

Între susținere guvernamentală și intervenție directă

Economiștii descriu mișcarea ca fiind „fără precedent” — guvernul devine acționar important într-o companie care nu este în criză financiară, așa cum s-a întâmplat în timpul colapsului bancar din 2008. Profesorul Gautam Mukunda, de la Yale School of Management, avertizează că acest tip de intervenție poate crea precedente riscante și pune sub semnul întrebării autonomia companiilor private.

Reacția pieței a fost însă favorabilă: acțiunile Intel au crescut cu 5,5%. Cu toate acestea, valoarea bursieră a companiei este în continuare la jumătate față de anul precedent — o evoluție care reflectă pierderile repetate și dificultățile în atragerea de clienți. În ultimul trimestru, segmentul de producție a înregistrat pierderi de 3,2 miliarde de dolari. Sub presiunea acestor cifre, fostul CEO Pat Gelsinger a fost înlăturat, iar strategia sa de expansiune industrială a fost respinsă de consiliul de administrație.

În mod simbolic, guvernul nu va avea un loc în boardul Intel și nu va interveni direct în conducerea companiei. Însă influența administrativă rămâne prezentă. Trump și Lutnick au criticat public felul în care administrația anterioară a implementat legea privind microcipurile, insistând ca firmele care primesc fonduri federale să investească mai consistent în capacitățile de producție din Statele Unite.

Intel – de la simbol al Silicon Valley la proiect politic

Pentru Trump, Intel nu este doar o companie tehnologică, ci un simbol al eșecului economic pe care încearcă să-l corecteze. „Intel a rămas în urmă”, a declarat președintele, pledând pentru reconstrucția industriei americane din interior, cu sprijin masiv de stat. Recent, administrația sa a negociat o „acțiune de aur” în compania US Steel după achiziția acesteia de către grupul japonez Nippon Steel și a obținut o cotă de 15% din vânzările Nvidia și AMD în China.

Criticile nu au întârziat. Senatorul Rand Paul a numit deținerea statului în Intel „un pas spre socialism”, sugerând că astfel de acțiuni contravin principiilor economiei de piață. Dezbaterea rămâne deschisă: susținătorii politicii industriale argumentează că, în fața competiției globale — în special din partea Chinei —, astfel de intervenții sunt nu doar utile, ci necesare.

CEO-ul Intel, Lip-Bu Tan, a mulțumit oficial administrației pentru sprijin, declarând că parteneriatul oferă companiei „încredere și stabilitate” într-un context global dificil. Deocamdată, guvernul american nu pare interesat să se implice direct în conducere. Dar semnalul a fost dat: companiile care primesc bani publici vor fi trase la răspundere — politic, economic și strategic.

