O aeronavă militară neobișnuită survolează California și Arizona

Vineri, 08 August 2025, ora 12:49
O aeronavă militară neobișnuită survolează California și Arizona
Aeronava Airbus A400M Atlas/ FOTO:X@atwallbank

Un avion militar de mari dimensiuni, aparținând Forțelor Aeriene Regale Britanice, a fost observat în ultimele săptămâni zburând deasupra Californiei și Arizonei, atrăgând atenția locuitorilor din Bay Area, care au raportat apariții neobișnuite pe cer, relatează sfgate.com.

Potrivit datelor de zbor disponibile pe platforma Flightradar24, aeronava în cauză este un Airbus A400M Atlas, un avion de transport militar multifuncțional, utilizat în mod obișnuit pentru transportul de echipamente grele, inclusiv vehicule blindate, elicoptere și ajutoare umanitare.

Avionul britanic a fost localizat în ultimele zile în apropierea aeroporturilor din Oceanside, Blythe și Yuma. Cu aproximativ două săptămâni în urmă, martori oculari au declarat că au văzut aeronava zburând la altitudine joasă în zona Morro Bay, iar un alt raport indică prezența ei deasupra orașului Cupertino.

Un aparat cu capabilități tactice avansate

Airbus A400M nu este un avion obișnuit. Echipat cu patru motoare turbopropulsoare, aeronava poate transporta sarcini voluminoase pe distanțe lungi, inclusiv în zone fără infrastructură aeriană, unde alte aeronave nu pot ateriza.

Construit pentru a opera în condiții ostile, A400M dispune de un cockpit blindat, parbrize rezistente la gloanțe și sisteme defensive cu dispersoare de contramăsuri – caracteristici care îi oferă un grad ridicat de protecție în zone de conflict.

Totuși, în cazul de față, zborurile frecvente ale aeronavei britanice în spațiul aerian american par să aibă o explicație mult mai practică.

În 2023, publicația locală Paso Robles Press relata că armata britanică desfășura exerciții de parașutare la Fort Hunter Liggett, o bază militară situată în apropierea localității cu același nume, în California. La acel moment, un ofițer al Forțelor Aeriene Regale declara că terenul accidentat din zonă oferă condiții ideale pentru pregătirea trupelor.

