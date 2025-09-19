Visul lui Donald Trump de a recâștiga baza aeriană Bagram ar putea semăna cu o nouă invazie în Afganistan

Planul președintelui american Donald Trump de a redeschide baza aeriană Bagram din Afganistan ar putea echivala cu o nouă operațiune militară de amploare, care ar necesita zeci de mii de militari și desfășurarea unor sisteme avansate de apărare antiaeriană. Avertismentul a venit din partea actualilor și foștilor oficiali americani, citați de Reuters.

Vorbind joi la Londra, Trump a declarat jurnaliștilor: „Vrem să recuperăm această bază”, subliniind poziția sa „strategică” în apropiere de China. „Se află la doar o oră de locul unde China își produce armele nucleare”, a adăugat el.

Baza Bagram a fost centrul operațiunilor americane în Afganistan timp de două decenii, după atentatele din 11 septembrie 2001. În perioada de vârf, complexul găzduia zeci de mii de militari, un vast centru de detenție și chiar restaurante de tip fast-food pentru trupele americane. Statele Unite s-au retras complet din Afganistan în 2021, în cadrul unei retrageri criticate ulterior ca fiind haotică.

🚨 TRUMP: Bagram Air Base in Afghanistan is now being run by China. pic.twitter.com/pYUCr1PGAo — Defence Index (@Defence_Index) July 8, 2025

Obstacole majore pentru un plan ambițios

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat că nu există planuri active pentru recucerirea bazei. Potrivit acestuia, orice încercare de a relua controlul asupra Bagram ar implica resurse uriașe, de la reconstrucția infrastructurii și asigurarea logisticii până la apărarea unui perimetru vast, vulnerabil la atacuri cu rachete.

„Nu văd cum ar putea fi implementat realist”, a comentat el.

Chiar și în ipoteza unui acord cu talibanii, care ar reprezenta un viraj remarcabil pentru gruparea ce a luptat ani de zile pentru alungarea forțelor americane, baza ar rămâne expusă altor amenințări: celule ale Statului Islamic și ale Al-Qaida în Afganistan, dar și eventuale atacuri cu rachete din partea Iranului.

O miză strategică, dar contestată

Fostul oficial al Pentagonului citat de Reuters a pus sub semnul întrebării avantajele militare ale poziției geografice, despre care Trump a insistat că ar oferi Statelor Unite un atu în competiția cu China. „Cred că riscurile depășesc beneficiile”, a spus acesta.

În februarie, Trump l-a criticat pe Joe Biden pentru abandonarea bazei, afirmând că existase un plan de a lăsa un mic contingent american acolo – deși propriul său acord din 2020 cu talibanii prevedea retragerea completă a trupelor internaționale.

Declarațiile vin pe fondul anchetei Pentagonului privind modul în care s-a desfășurat retragerea din Afganistan în 2021, proces considerat de mulți din administrația de atunci ca o distragere de la priorități precum competiția strategică cu Beijingul.

Între timp, oficiali americani s-au întâlnit recent la Kabul cu lideri talibani pentru a discuta despre cetățenii americani încă reținuți în Afganistan. Printre participanți s-au numărat Adam Boehler, trimisul special al administrației Trump pentru cazuri de ostatici, și fostul negociator american Zalmay Khalilzad.

