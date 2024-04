Agenți FBI au ajuns să nu-și mai permită să-și plătească chiria din salariu în unele orașe americane

Agenții FBI nu luptă doar împotriva băieților răi, ci și împotriva costului ridicat al vieții.

În multe orașe mari americane, chiriile au atins niveluri astronomice. În același timp, salariile rezidenților au crescut mai încet decât prețurile. Chiar dacă au un loc de muncă solicitant într-o organizație guvernamentală prestigioasă, agenții Biroului Federal de Investigații (FBI) nu sunt imuni la această problemă.

Natalie Bara, președintele Asociației agenților FBI, a povestit pentru NPR povești alarmante, precum cea a agenților care trebuie să facă naveta patru ore pe zi pentru a ajunge la serviciu. Alții trebuie să împartă un apartament cu două sau trei persoane.

Potrivit Nataliei Bara, aceasta nu este o mare problemă doar pentru agenții înșiși, ci și pentru FBI ca organizație: "[Agenții] trebuie să jongleze între a putea plăti chiria și/sau utilitățile și a putea cumpăra alimente. Astfel, devine foarte, foarte dificil nu numai să recrutezi agenți în aceste zone în care costul vieții este ridicat, ci și să îi reții acolo".

Orașe prea scumpe, chiar și pentru serviciile secrete

Prin urmare, asociația Bara solicită ca în următorul buget al apărării să fie inclusă o subvenție pentru locuințe în valoare de 165 de milioane de dolari. Acest ajutor, care ar urma să fie plătit o singură dată în cadrul unui program pilot, ar fi destinat agenților din orașe deosebit de scumpe, precum New York, Honolulu, Newark, San Diego, San Francisco, Los Angeles, Boston, Miami, Seattle și Washington D.C. Mai mult de două treimi dintre agenți au avut dificultăți în a se menține financiar în aceste orașe, potrivit unui sondaj citat de NPR.

Problema este că absolvenții academiei FBI nu au nicio influență asupra orașului în care sunt transferați. Un salariu de pornire de 73.000 de dolari pe an poate părea relativ mare la prima vedere, dar, potrivit unor organizații independente, trebuie să câștigi cel puțin 100.000 de dolari pe an pentru a-ți permite să mănânci, să te cazezi și să te deplasezi în New York, de exemplu.

Departamentul de Justiție este conștient de această problemă, potrivit procurorului general adjunct, Jolene Lauria, și este pregătit și dispus să colaboreze cu Congresul pentru a dezvolta soluții mai durabile decât o subvenție unică pentru locuințe. Deocamdată, nu este clar dacă majoritatea din Camera Reprezentanților, una dintre cele două ramuri ale legislativului american, va vota în favoarea unei indemnizații de locuință pentru agenții FBI.