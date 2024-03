SUA se implică în Gaza. Armata americană a paraşutat ajutoare alimentare pentru prima dată. Joe Biden: "Ne vom alătura prietenilor noştri efectuând lansări aeriene" VIDEO

Armata americană a paraşutat sâmbătă ajutoare în Gaza, procedând pentru prima dată astfel în zonă. Preşedintele american, Joe Biden, a declarat vineri că Statele Unite vor participa împreună cu ţări partenere, „în următoarele zile”, la lansări aeriene de ajutoare umanitare în Fâşia Gaza.

„În zilele următoare, ne vom alătura prietenilor noştri efectuând lansări aeriene de ajutoare umanitare în Gaza”, a declarat Biden în cursul primirii la Casa Albă a şefei guvernului italian, Giorgia Meloni.

Alte ţări, printre care Iordania şi Franţa, au trimis deja ajutoare prin paraşutare în Gaza, unde, potrivit Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare, un sfert din populaţie - 576.000 de persoane - se află la un pas de foamete.

Lansarea ajutoarelor din SUA s-a făcut folosindu-se avioane de transport C-130. Peste 38.000 de porţii de mâncare au ajuns de-a lungul coastei mediteraneene a Fâşiei Gaza, a precizat armata americană într-un comunicat.

Forţele iordaniene au participat, de asemenea, la operaţiune.

"Efectuăm planificări pentru potenţiale misiuni ulterioare de livrare a ajutoarelor pe cale aeriană", se arată în comunicat.

Transportul vine în contextul în care oficialii ONU au anunţat că se confruntă cu „obstacole copleşitoare” pentru a primi ajutoare în Fâşia Gaza.

The US 🇺🇸 funds Israel 🇮🇱; provides the bombs & bullets to commit genocide, vetos calls in the UN to condemn Israel 🇮🇱 and gives Israel 🇮🇱 cover to commit crimes against humanity.

Now the US 🇺🇸 airdrops food parcels into Gaza 🇵🇸

Hypocrisy right there.pic.twitter.com/YyW3TwltwH