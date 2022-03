SUA trimite Ucrainei 100 de milioane de dolari "pentru a asigura securitatea esenţială a frontierei"

Departamentul de Stat al SUA a anunţat că va oferi Ucrainei 100 de milioane de dolari în asistenţă civilă de securitate, relatează BBC.

Această sumă este "pentru a asigura securitatea esenţială a frontierei, pentru a susţine funcţiile civile de aplicare a legii şi pentru a proteja infrastructura guvernamentală critică".

The U.S. will provide an additional $100 million in civilian security assistance, including armored vehicles and equipment to the Ukrainian State Border Guards and National Police, who are on the front lines rescuing victims and protecting civilians from Putin’s brutal assault.