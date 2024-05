Verdict vinovat? Donald Trump și aliații săi îi pregătesc pe alegători pentru ce e mai rău

Atunci când fostul președinte și candidat la alegerile din 2024, Donald Trump, susține că sistemul judiciar vrea să-l bage la închisoare, el nu protestează doar față de procesul în curs de desfășurare „bani contra tăcere“.

Trump îi pregătește, de asemenea, pe alegători pentru posibilitatea unui verdict de vinovăție.

La mitingurile politice, pe rețelele de socializare și în fața reporterilor adunați la tribunalul din New York, atacurile lui Trump la adresa procesului sunt concepute în parte pentru a-i convinge pe alegători să nu țină cont de un verdict negativ, potrivit consilierilor, analiștilor juridici și unei analize a comentariilor sale, scrie USA Today.

"Sistemul judiciar din New York a fost absolut abuzat", a declarat Trump vineri reporterilor. "Întreaga lume se uită".

Trump este acuzat că a influențat în mod necorespunzător alegerile prezidențiale din 2016, plătind bani pentru tăcere unor femei, încercând să le împiedice să facă publice legăturile sexuale cu el. Candidatul republican a pledat nevinovat.

Trump țintește alegătorii moderați

Trump nu a spus în mod explicit că se așteaptă la un verdict de vinovăție și, ocazional, își exprimă public optimismul cu privire la rezultatul procesului. "Multe lucruri bune se întâmplă în acest caz", a declarat acesta joi.

Dar el a petrecut mult mai mult timp susținând că judecătorul, procurorii și juriul au fost părtinitori politici și a susținut, fără dovezi, că adversarii săi politici vor face orice pentru a-l băga după gratii.

Trump și susținătorii săi au prezis, de asemenea, că un verdict de vinovăție va fi anulat în apel, un pas care nu ar fi necesar dacă va fi achitat sau dacă juriul va fi suspendat.

Experții juridici au declarat că Trump nu are de ales decât să se pregătească pentru un verdict de vinovăție, având în vedere modul în care ar putea afecta campania sa împotriva președintelui Joe Biden.

Susținând că procesul este nedrept, printre țintele lui Trump se numără alegătorii moderați și independenți care au fost mult timp sceptici în privința comportamentului său.

"Baza lui va crede tot ceea ce spune", a declarat Bradley P. Moss, un avocat din Washington, D.C., specializat în probleme de transparență guvernamentală. "Întrebarea este legată de independenți".

Trump face apel la New Jersey

Cel mai recent efort al lui Trump de a-și pregăti susținătorii pentru vești juridice proaste a fost sâmbătă, la un miting de campanie în Wildwood, N.J.

Acesta a fost primul miting de campanie al lui Trump de la evenimentul din 1 mai de la aeroportul din Freeland, Michigan, unde a vorbit pe larg despre preocupările sale juridice.

În timp ce discuta despre procesul în curs de desfășurare din New York, Trump a spus "nu am avut o decizie aici, dar decizia aici poate fi probabil doar un singur lucru, cred... pentru că... toată această afacere - este o afacere aranjată; este o afacere aranjată".

De asemenea, Trump a comparat procesul „banii contra tăcere“ cu marile procese civile pe care le-a pierdut, unul privind fraudarea unui împrumut bancar și alte două privind defăimarea și abuzul sexual al scriitoarei E. Jean Carroll.

În total, instanțele civile l-au condamnat pe Trump să plătească despăgubiri de peste 500 de milioane de dolari.

„Sperăm că vom câștiga toate aceste lucruri cu ușurință în apel”, a spus Trump la un moment dat în Michigan.

Orchestrarea condamnării lui Trump

Trump încearcă, de asemenea, să nu ia în considerare verdictul din New York, citând analiști juridici care sunt de acord cu criticile sale la adresa cazului. Unii dintre ei sunt de părere că Trump este sortit unui verdict de vinovăție din cauza modului în care procesul este condus de judecătorul Juan Merchan de la Curtea Supremă din New York.

Într-o postare pe Truth Social din 5 mai, Trump a citat comentarii ale fostului procuror federal Andrew McCarthy care descria "modul în care judecătorul Merchan orchestrează condamnarea lui Trump".

Trump atacă, de asemenea, ordinul de interdicție împotriva sa, descriindu-l ca o încercare de a aranja cazul. Merchan a constatat că Trump a încălcat zece articole ale ordinului de interdicție privind atacurile la adresa martorilor și a personalului instanței.

Citind vineri criticile la adresa cazului, Trump a spus că trebuie să fie atent din cauza ordinului de tăcere: "Dacă menționez un cuvânt greșit, vor veni aici și mă vor duce undeva la închisoare, pentru că așa este cu acest judecător - vrea să arate cât de dur este".

Trump a avertizat anterior cu privire la punerea sub acuzare

Lumea politică a mai văzut acest tip de dramă judiciară, încă dinainte ca Trump să fie pus sub acuzare pentru prima dată.

La sfârșitul anului 2022 și începutul anului 2023, Trump și-a pregătit susținătorii pentru probabilitatea unor acuzații și a încercat să le păteze din timp, denunțând investigațiile ca fiind motivate politic.

În iunie 2023, la trei luni de la punerea sub acuzare în procesul pentru bani pentru tăcere, Trump a declarat unui grup republican din New Hampshire că "ar putea veni și altele" și le-a descris ca fiind "interferențe electorale".

Trump a ajuns să fie pus sub acuzare în patru dosare penale separate.

Pe lângă cazul de tăinuire de la New York, fostul președinte va fi judecat în sudul Floridei, sub acuzația de manipulare defectuoasă a unor informații clasificate, și în două cazuri la Washington și în Georgia, sub acuzația federală și, respectiv, statală de a încerca să-i fure lui Biden alegerile din 2020.

Trump încearcă să amâne ultimele trei procese până după ziua alegerilor din 5 noiembrie. Este posibil să reușească, lăsând cazul din New York ca singurul său proces în timpul campaniei electorale.

Din punct de vedere politic, este posibil ca acuzațiile să îl fi ajutat pe Trump, cel puțin în rândul alegătorilor republicani înrăiți care i-au alimentat campania spre nominalizarea la alegerile prezidențiale din 2024.

Sondajele și primarele au reflectat, de asemenea, scepticismul față de Trump din partea alegătorilor moderați și independenți, dintre care unii au continuat să o susțină pe fosta guvernatoare a Carolinei de Sud, Nikki Haley, chiar și după ce aceasta a renunțat la candidatură.

Impactul politic

Între timp, Trump se pregătește pentru un verdict real în cazul de la New York - și un impact politic care este de neștiut.

Jonathan Turley, profesor de drept de la Universitatea George Washington, citat adesea de Trump, a declarat că plângerile fostului președinte cu privire la un "sistem judiciar înarmat" sunt legitime.

Chiar dacă Trump va fi condamnat, a spus Turley, acesta are șanse mari să obțină anularea cazului în apel.

Turley a mai spus că "nimeni nu ar paria pe o achitare din partea unui juriu din New York în cazul lui Trump", dar este posibil ca jurații să se afle în impas și să nu poată pronunța niciun verdict.

Trump ar putea sărbători în mod legitim un juriu suspendat ca pe o victorie, a spus el.

Oricare ar fi meritele cazului, Moss a spus că Trump a fost tratat corect de către sistemul de justiție. De exemplu, Moss a spus că orice alt acuzat ar fi fost acum în închisoare pentru că a încălcat ordinele de tăcere așa cum a făcut-o Trump. "Dacă este ceva", a spus el, "el a fost tratat cu mănuși de copil".

Moss a mai spus că, deși baza lui Trump va rămâne alături de el, indiferent de verdict, este greu de înțeles cum l-ar ajuta un verdict de vinovăție.

„Nu văd nimic bun care iese din asta pentru Trump”, a spus Moss. „Întrebarea este cât de mult daune provoacă”.

