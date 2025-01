Răzbunarea lui Trump. Șeful Pentagonului ordonă anchetarea generalului Mark Milley, un veteran decorat

Într-o mișcare fără precedent, Departamentul Apărării al SUA, sub conducerea secretarului Pete Hegseth, a confirmat marți, 28 ianuarie, că a retras autorizația de securitate și protecția personală pentru generalul Mark Milley, fostul președinte al Statului Major Interarme, un veteran decorat al armatei, care a servit sub administrația lui Donald Trump, dar care a criticat ulterior fostul președinte, relatează The Guardian.

Pe lângă această măsură, Hegseth a cerut Inspectoratului General al Departamentului Apărării să reanalizeze gradul militar al lui Milley, un demers care ar putea pune sub semnul întrebării statutul său în ierarhia militară. Totodată, Hegseth a ordonat o investigație asupra „conduitei” lui Milley pentru a determina dacă este necesară o revizuire a gradului său militar.

Joe Kasper, numit sub Trump în funcția de șef de personal la Departamentul Apărării, a reacționat ferm, subliniind că „subminarea lanțului de comandă este dăunătoare pentru securitatea națională”.

Generalul Milley se numără printre cei care au primit grațieri din partea lui Joe Biden pe 20 ianuarie, în ultima sa zi de mandat, ca măsură preventivă, în cazul în care Trump ar fi încercat să răzbune diferiți oficiali care l-au criticat. Milley l-a catalogat pe Trump drept „fascist” și a detaliat comportamentul acestuia în legătură cu asaltul asupra Capitoliului.

Milley a declarat că a fost recunoscător pentru grațierea acordată de Biden, care a subliniat că „Milley și ceilalți nu merită să fie victimele unor procese politice și nedrepte”.

La rândul său, Donald Trump sugerase anterior ca Milley să fie executat pentru că ar fi purtat discuții secrete cu China.

Ads