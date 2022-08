Statele Unite au anunţat marţi noi sancţiuni economice vizând întreprinderi şi oligarhi ruşi apropiaţi preşedintelui Vladimir Putin - între care Andrei Guriev, care deţine la Londra cea mai mare proprietate privată, a doua ca mărime după Palatul Buckingham, relatează AFP.

”Aliaţii lui Putin s-au îmbogăţit şi au finanţat moduri de viaţă opulente”, denunţă citat într-un comunicat secretarul Trezoreriei Janet Yellen.

Secretarul lui Joe Biden dă asigurări că Trezoreria ”va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziţie pentru a se asigura că elitele ruse şi susţinătorii Kremlinului vor da socoteală pentru complicitatea lor într-un război care a costat nenumărate vieţi”.

Biroul de Control al Averilor Străine (OFAC) de la Departamentul Trezoreriei a blocat astfel activele lui Andrei Guriev, fondatorul întreprinderii de fertilizanţi Phosagro - o ”asociată apropiată” a lui Vladimir Putin - şi totoată un fost membru al Guvernului rus.

Oligarhul este proprietarul conacului Witanhurst, la Londra, a doua cea mai mare reşedinţă privată din capitala britanică, după Palatul Buckingham.

El a fost sancţionat deja de către Regatul Unit.

Iahtul său - Alfa Nero -, pe care l-a cumpărat cu 120 de milioane de dolari în 2014 şi care navighează sub pavilionul Insulelor Caïman, este vizat, de asemenea, de Trezorerie, care precizează că nava ”şi-a dezactivat aparatul de geolcalizare pentru a nu fi confiscată”.

Pe lista Trezoreriei se mai află siderurgistul Magnitogorsk (MMK), ”unul dintre cei mai mari producători de oţel din lume” şi ”unul dintre cei mai importanţi contribuabili din Rusia, care reprezintă o sursă de venit substanţială a Guvernului”, dar şi două filiale şi principalul său acţionar, oligarhul Viktor Raşnikov.

Statele Unite au blocat, de asemenea, activele fostei gimnaste Alina Kabaeva, o membră a Dumei de Stat, care conduce un grup de presă ”pro-Kremlin” şi despre care presa scrie că are o relaţie cu Vladimir Putin - care dezminte - şi care se află pe lista neagră a Uniunii Europene (UE).

