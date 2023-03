Armata americană a dezvăluit locul prăbușirii dronei MQ-9 Reaper în Marea Neagră. ”Activitatea atipică” a rușilor în zonă

Forțele aeriene americane au publicat o hartă grafică a locațiilor și orelor aproximative ale coliziunii dronei MQ-9 Reaper cu un avion de luptă rus și prăbușirea acesteai în Marea Neagră marți 14 ianuarie.

Forțele aeriene americane din Europa au specifiact într-un tweet că „punctele de pe hartă nu sunt reprezentate la scară, distanțele furnizate în casetele de text sunt o estimare a locației incidentului”.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG