Cea mai avansată forță militară din lume se vede nevoită să recupereze teren pe câmpul de luptă modern. Ce îi lipsește?

Într-o bază militară din Texas, soldații americani poartă ochelari de realitate virtuală și manevrează joystick-uri. Pe ecran, un mic quadcopter se ridică în aer, gata să simuleze o misiune de recunoaștere sau un atac de precizie. Nu este un joc video, ci un antrenament esențial pentru viitorul războiului.

Aceste drone — similare cu cele care domină astăzi câmpurile de luptă din Ucraina — pot fi echipate cu explozibili și, la un cost de sub 1.000 de dolari, pot distruge echipamente militare care valorează milioane. Iar pentru trupele americane de la Fort Bliss, El Paso, această tehnologie rămâne, în mare parte, o noutate.

În ciuda avansului tehnologic și a resurselor de neegalat, armata SUA se confruntă cu o realitate incomodă: este în urmă când vine vorba de utilizarea sistemelor de luptă fără pilot. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a accelerat dezvoltarea dronelor de luptă într-un ritm alert, iar SUA, deși expertă în echipamente complexe precum avioane de luptă sau rachete ghidate cu precizie, nu este pregătită să producă rapid volume mari de sisteme mici, ieftine și eficiente.

O cursă contracronometru

În luna iulie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a transmis un memorandum liderilor militari de rang înalt, solicitând accelerarea integrării dronelor în operațiunile americane. De atunci, trupele au început să construiască și să imprime 3D drone și să se antreneze cu simulatoare care imită jocurile video — învățând cum să piloteze aceste aparate prin ferestre, în jurul colțurilor sau chiar în trapa unui tanc inamic.

„Nu este o problemă a viitorului. Este o provocare a prezentului”, a declarat generalul-maior Curt Taylor, comandantul Diviziei 1 Blindate a SUA, într-o conferință a armatei din Germania.

Oficialii americani recunosc acum că prima confruntare a următorului conflict major va implica un volum de drone fără precedent.

Lecții din Ucraina

În ciuda eforturilor accelerate, SUA se confruntă cu dificultăți de producție. Analizele indică faptul că, spre deosebire de companiile din China — care produc zeci de milioane de drone anual —, producătorii americani sunt constrânși de restricții privind utilizarea componentelor chineze, iar alternativele interne sunt considerabil mai scumpe.

În acest context, Ucraina a propus un parteneriat strategic. În timpul unei vizite la Casa Albă, președintele Volodimir Zelenski a prezentat un plan de 50 de miliarde de dolari pentru co-producerea de drone cu SUA, care ar putea livra anual 10 milioane de unități în următorii cinci ani.

„În ultimele șase luni, percepția asupra rolului de drone s-a schimbat radical”, a spus Mihailo Fedorov, vicepremierul ucrainean care a coordonat programul de înarmare cu drone. Kievul consideră că experiența sa pe front poate deveni un atu geopolitic — oferind expertiză și date valoroase în schimbul unui sprijin militar continuu din partea partenerilor occidentali.

Dronele — parte din kitul standard

Armata SUA își propune ca până în 2026 fiecare unitate să fie dotată cu sisteme UAV (vehicule aeriene fără pilot). Colonelul Nick Ryan, responsabil cu integrarea acestor sisteme, afirmă că obiectivul este ca soldații să trateze dronele „ca pe orice alt echipament standard: armă personală, radio, ochelari de vedere pe timp de noapte sau grenadă”.

La Fort Bliss, instruirea începe în sala de clasă, unde soldații învață să-și construiască propriile drone — un aspect crucial pentru reparații pe teren. Apoi urmează antrenamente cu simulatoare și exerciții în teren, unde învață să manevreze dronele prin obstacole, în zone urbane simulate sau să lovească replici de tancuri.

Această pregătire are loc nu doar în SUA. În Europa, fiecare unitate americană care trece prin rotație în regiune beneficiază de antrenament la nivel de companie, inclusiv cu lansare de muniție reală de pe drone, potrivit generalului de brigadă Terry Tillis din Germania.

O inovație strategică la Divizia 82 Aeropurtată

Divizia 82 Aeropurtată, forța de reacție rapidă a SUA, a format în 2023 o companie dedicată inovării — Gainey Company — axată inclusiv pe integrarea dronelor. Comandantul adjunct, generalul Andy Kiser, spune că o dronă mică poate înlocui un observator avansat sau poate asigura recunoaștere de precizie în terenuri minate sau clădiri ocupate de inamic.

„Putem identifica ambuscade, IED-uri sau forțe inamice înainte să fie prea târziu”, a precizat Kiser.

SUA, în căutarea unei revoluții industriale a dronelor

Cu toate acestea, producția americană de drone rămâne modestă. Companii precum Neros sau Anduril au început să colaboreze cu Ucraina pentru a testa și perfecționa echipamentele. Neros, un startup cu sprijin de la miliardarul Peter Thiel, produce 2.000 de drone FPV lunar — cea mai ridicată capacitate din SUA, dar considerată insuficientă în contextul actual.

Pentagonul a lansat programul Replicator pentru a stimula producția în masă, dar obiectivul său — 3.000 de drone în doi ani — este mic comparativ cu țintele industriei ucrainene, care speră să producă 4 milioane de drone în 2025, inclusiv modele capabile să lovească ținte la peste 1.000 km distanță.

Fără componente chineze, costurile pentru producerea dronelor în SUA pot fi „de o sută de ori mai mari”, spun dezvoltatorii. Iar cum cererea internă rămâne scăzută, majoritatea startup-urilor americane depind de contracte guvernamentale încă limitate.

„O schimbare ireversibilă”

Frontul din Ucraina a devenit un laborator viu pentru viitoarele conflicte. Zonele aflate la mai puțin de 25 km de linia frontului sunt acum periculoase chiar și pentru infanteria neînarmată, din cauza proliferării dronelor. În acest peisaj, inovația rapidă și capacitatea de adaptare devin decisive.

Analiștii avertizează că un potențial conflict în regiunea Indo-Pacifică ar putea arăta diferit, dar va implica aceeași tehnologie. China produce deja milioane de drone anual.

„Această transformare tehnologică este ireversibilă”, a declarat Samuel Bendett, analist militar la Center for Naval Analyses.

